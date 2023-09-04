【台北西門町酒吧推薦】ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會，萬華餐酒館推薦！

台北萬華生意超好的酒吧「ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會」在萬華區有武昌分會、成都分會和西寧分會三間分店，菜單提供幾種下酒菜和多種酒單，在無心戒酒能喝到創意調酒、經典精緻調酒、威士忌、紅白酒、客製化調酒還有超過150種琴酒選擇，最特別的是這裡可以帶外食喔！

這次推薦的是「ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會」，營業時間早上十點半開始到凌晨深夜，不喝酒也能來這邊喝杯專業手沖咖啡或飲料，下午沒有空班、全天候營業，白天想找西門町咖啡館也可以參考，也是萬華有名的深夜酒吧、餐酒館推薦～

西門町 無心戒酒互助會西寧分會 地址

「ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會」 地址在西寧南路巷內、河岸留言西門紅樓展演館正對面那條巷子，巷口是西門町老店「王記府城肉粽」，距離捷運西門站1號、6號出口步行約3分鐘即可抵達，騎車可找一下附近停車格，交通很方便的地區。

ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會

地址：台北市萬華區西寧南路82巷2號

捷運：西門站

營業時間：

週日至週四：早上10:30 ~ 凌晨02:00

週五及週六：早上10:30 ~ 凌晨04:00

電話：02 2331 6266

店家：官網、粉絲團、IG

線上訂位：預訂點這

食記：【台北西門町酒吧推薦】ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會

備註：需加收10％服務費

西門町 無心戒酒互助會西寧分會 環境

常常來這條巷弄買韓國進口商品，以為這門面是咖啡館，沒想到是超紅的餐酒館。

平日下午五點還不是喝酒的尖峰時段，六點就陸續有客人進來，後來還聽到好幾通電話訂位。

在店內處處可看到周邊商品擺設，無心戒酒店名真的很可愛，來這裡的人真的都沒心戒酒啦！

燈光營造讓人放鬆的氛圍，店員介紹酒單也很專業，如果不知道怎麼點，可以和他們說平常喜歡喝什麼風味的酒飲，就會得到推薦。

吧台有專業的調酒師，幽默好聊，不懂酒也可以問他，態度很親切呢！

千萬不要亂吐嘿～

「ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會」有地下室座位，假日一定會客滿，所以如果是假日要來小酌，記得線上訂位！

ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會線上訂位：預訂點這

西門町 無心戒酒互助會西寧分會 菜單價錢

ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會菜單價錢

經典調酒有清爽型、濃一點，也有酒鬼經典，酒單曲名有趣的常倒冰茶還可以加大。

（開車請勿喝酒、未成年請勿飲酒）

餐點下酒菜不多，但都很經典，點來搭酒剛剛好！常到酒吧喝酒的朋友說：這裡的餐點真便宜，以餐酒館來說不算貴，重點是這裡可以讓客人帶外食。

（開車請勿喝酒、未成年請勿飲酒）

酒保特調也是這裡的招牌必點。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

西門町 無心戒酒互助會西寧分會 餐點調酒推薦

在等待餐點、酒飲上桌前，

也可以到吧台看看調酒師調酒的風景，

調酒師就像魔法師一樣，

熟練的調出一杯色彩夢幻，好拍又好喝的調酒。

紅樓夢婆湯 350元

是「ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會」最暢銷的調酒，配色很有熱帶氣息，光看就覺得消暑的一杯調酒。

多層次的調酒風味，店員建議不攪拌先喝，一開始很像微醺的鳳梨果汁，接著是口感飽滿的紅酒單寧感，最後可以用吸管輕輕攪拌，體驗整杯調酒其中的奧妙。

這天最喜歡的一杯就是紅樓夢婆湯了！

酒體有的百香果、椰子和鳳梨的多層次果香，同時還有萊姆酒的氣息，口感結合平衡，上面還有店家自製果乾，真的是好喝又好拍的調酒推薦。

起司＆臘腸盤 350元

在餐酒館常看到的下酒好物就是起司＋臘腸，直接點一份拼盤來分享。以木盤呈現上桌，視覺好看又好拍，難怪網路也有人說這裡的食物跟酒飲都是網美風格，重點是不雷。

起司和臘腸拼盤很搭紅白酒，不知道怎麼點也可以問店員，但我們今天都點調酒。

起司有高達起司和辣味高達起司，兩種口感風味都不同，溫和帶點奶香的高達起司很適合喜歡輕柔口感的人，像我這重口味就偏愛有點辣度的辣味高達起司，一點點辛香好下酒。

臘腸盤有原味、辣味、煙燻臘腸還有生火腿

夾著起司一起入口，鹹香滋味真好吃，一口酒、一口起司臘腸，暢談近日生活，好療癒啊！

紫羅蘭花園 300元

看著調酒師在吧台使用噴槍將藍莓菸草煙燻，陣陣香氣僕鼻而來，讓人忍不住上前一探究竟，喜歡花香調酒的口味，非常推薦這一杯，我自己也好愛！

迷人又夢幻的紫色調酒，是我最愛的紫色啊～

以蝶豆花琴酒為基底，混合細緻的日式香料、薰衣草、紫羅蘭調製，最後以藍莓菸草煙燻而成。

帶有清爽的碳酸感，入口酸甜交錯，尾韻有著煙燻柔美的香氣，淡淡的花香細緻悠長，很耐喝的一杯調酒。

酒女玉露 400元

這杯調酒很適合搭配起司和臘腸拼盤。

選用帶有清新檸檬皮油香氣的白葡萄酒作為基底，調酒師介紹這杯調酒有櫻花、櫻花葉、日本柚子皮、煎茶、玉露，日本山椒、烏龍茶葉、野薑花和蘆薈等九種植物的香氣。

入口有著明亮的酸度和清新感、明顯的蘆薈香甜和野薑花淡雅香氣，花香和茶香兼具的調酒。

德國豬腳 500元

切成厚片的豬腳，份量不少，也是很棒的下酒好物。

豬腳皮軟Ｑ帶脆，肉質Ｑ嫩，鹹度也剛剛好，越嚼越香～這時候來一口酒剛好。

除了原味也可以搭配芥末醬。

火烤煙燻鴨肉 500元

點了幾道下酒菜都發現很“霸氣”，連鴨肉都是厚切姿態出場！平常在義大利麵點的鴨肉都沒幾片就要三、四百，這邊的餐點感覺都不太想賺錢，真的就是讓客人配酒的。

鴨肉口感細緻厚實，沒有太多油脂，鴨皮ＱＱ嫩嫩的滋味，很耐吃的下酒菜。

晚到的朋友帶了外食～

有先上網做功課，這裡是可以讓客人帶自己想吃的食物喔！

自家烘焙果乾水果茶 160元

不喝酒的人怎麼辦！？別擔心，菜單也有好幾種飲料推薦。

另一半開車不能喝酒，我就幫他點了清涼消暑的水果茶，沒想到也是網美飲料超好拍！

很有誠意的水果茶，裡頭有新鮮水果、自製果乾等風味，也是一杯好喝的水果茶～

住在萬華的朋友說「ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會」是台北西門前三強酒吧，一定要來試試看這裡的酒飲。

ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會

地址：台北市萬華區西寧南路82巷2號

捷運：西門站

營業時間：

週日至週四：早上10:30 ~ 凌晨02:00

週五及週六：早上10:30 ~ 凌晨04:00

電話：02 2331 6266

店家：官網、粉絲團、IG

線上訂位：預訂點這

食記：【台北西門町酒吧推薦】ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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