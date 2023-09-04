全台第一間24小時無人韓式拉麵店就開在中壢，半夜肚子餓來這裡吃就對了，滿滿的韓韓式泡麵你選
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 中壢區
全台第一間24小時無人韓式拉麵店就開在中壢，半夜肚子餓來這裡吃就對了，滿滿的韓韓式泡麵你選
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24H無人拉麵店店面地址
24小時無人韓式拉麵店的地址為桃園市中壢區五興路345號
就在中央大學的後門美食街～
餐廳店面裝潢都以韓文及韓式風格來設計
非常的顯眼～雖然看不懂那韓文的意思但看到韓文就知道找到了🤣
24H無人拉麵店用餐環境
店內用餐位置不多不少剛剛好
有吧台也有長桌，一個家庭、同學聚餐是沒問題的
裡面滿貼心的是還有設計洗手台，大家在吃飯前和用餐後都可以很方便的洗手
算是滿不錯的，用餐時不用擔心手不乾淨
因為這間是無人拉麵店，目前沒有店員收拾餐具
所以用完餐要記得回收和分類唷～要做個有素質的台灣人
24H無人拉麵店 點餐方式
店內目前是沒有額外提供紙本菜單
如果要看菜單的話就要直接於點餐機操作，到時候就可以看到全部的餐點了
機器點進來就可以看到滿滿的拉麵、杯麵等選項
超多種泡麵一開始真的不知道要怎麼開始選🤣
還好店家有很貼心的標示出不吃辣、只吃辣、加點配料、飲料等等的標題
讓大家在選擇時候可以直接以個人口味去點餐唷
點完並付款之後就會收到收據，再依點選的餐點去拿取食材製作即可
主食泡麵/拉麵等在點餐機的正對面牆上，
滿滿的一排泡麵感覺超療癒的！
杯麵則位於自助區右邊
加上牆上的泡麵數一數感覺感覺口味都快到40種！超級豐富的
感覺在選主食的口味時選擇障礙症就會發作😂
而且呢目前內用店家還有提供免費的飲品使用
有水、果汁、奶茶/紅茶的可以免費取用
在飲料區旁邊也有個小冰櫃，裡面有一些雞胸肉、加熱即食品可以加購
有喜歡的朋友記得先結好帳再來取用唷🥰
下面就來跟大家分享DIY的製作拉麵的流程和順序👇
24H無人拉麵店 DIY流程
步驟一：先拿好自己的泡麵/拉麵主食，拆開後放在鋁箔盒裡
醬料包先放在餐盤上～先夾完小菜再拆開
步驟二：前往自助區，自由夾取想要的蔬菜、小菜等等
我自己覺得這個自助區還滿豐富的
有魚板、泡菜、青菜、玉米、謝肉絲等等～選擇還滿多的
而且只要吃的話不浪費想吃多少自己來😍
步驟三：將調味好的拉麵放到自煮區烹煮
先選Ｍ1~M3的主食類型～再按最上方的黃色按鈕即可
Ｍ1為湯麵設計，出來的水會比較多
M2則為炸醬面設計，喜歡吃乾麵的人可以參考
Ｍ3為義大利麵的設計，我猜測水量應該為中間值～比湯麵少比乾麵多一點
當湯麵的水放好之後，機器就會開始煮水
上面有個倒計時，等時間跑完就完成一道可口的泡麵啦❤️
這兩碗分別就是企鵝和朋友親自煮出來的泡面啦
剛煮好的時候真的超級香～聞著聞著就口水就要流出來了🤤
攪拌一下就可以直接吃啦😋
麵條吃起來則是剛剛好，吸滿了湯汁～Ｑ彈帶有嚼勁又入味
喜歡吃軟一點的朋友則可以放久一點再吃
魚板和蔬菜吃起來也很不錯～非常夠味
搭配著湯汁一起吃味道更濃郁！有種來到韓國的感覺
24H無人拉麵店 評價
這間24小時的無人拉麵店真的是個很不錯的體驗
可以自己ＤＩＹ操做，想吃什麼自己來
而且過程還非常簡單，就算沒下過廚的人也可以輕易完成
吃起來口感也很不錯，除了泡麵本身的調味外還多了一些蔬菜、起司、魚板的風味
如果家中有小孩的有機會也可以帶來這體驗看看，讓他們自己玩成一道料理
雖然只是簡單的泡麵或拉麵，但我想小朋友應該還是會非常有成就感🥰
用餐完畢還可以留下一個小紀錄，讓小朋友吃得開心又玩得盡興❤️
👇以下附上餐廳資訊👇
🍽：無人拉麵店
📍：桃園市中壢區五興路345號
⏰：24H
☎️：0955 155 814
💌：24h無人拉麵店粉絲團