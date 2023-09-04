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24H無人拉麵店店面地址

24小時無人韓式拉麵店的地址為桃園市中壢區五興路345號

就在中央大學的後門美食街～

餐廳店面裝潢都以韓文及韓式風格來設計

非常的顯眼～雖然看不懂那韓文的意思但看到韓文就知道找到了🤣

24H無人拉麵店用餐環境

店內用餐位置不多不少剛剛好

有吧台也有長桌，一個家庭、同學聚餐是沒問題的

裡面滿貼心的是還有設計洗手台，大家在吃飯前和用餐後都可以很方便的洗手

算是滿不錯的，用餐時不用擔心手不乾淨

因為這間是無人拉麵店，目前沒有店員收拾餐具

所以用完餐要記得回收和分類唷～要做個有素質的台灣人

24H無人拉麵店 點餐方式

店內目前是沒有額外提供紙本菜單

如果要看菜單的話就要直接於點餐機操作，到時候就可以看到全部的餐點了

機器點進來就可以看到滿滿的拉麵、杯麵等選項

超多種泡麵一開始真的不知道要怎麼開始選🤣

還好店家有很貼心的標示出不吃辣、只吃辣、加點配料、飲料等等的標題

讓大家在選擇時候可以直接以個人口味去點餐唷

點完並付款之後就會收到收據，再依點選的餐點去拿取食材製作即可

主食泡麵/拉麵等在點餐機的正對面牆上，

滿滿的一排泡麵感覺超療癒的！

杯麵則位於自助區右邊

加上牆上的泡麵數一數感覺感覺口味都快到40種！超級豐富的

感覺在選主食的口味時選擇障礙症就會發作😂

而且呢目前內用店家還有提供免費的飲品使用

有水、果汁、奶茶/紅茶的可以免費取用

在飲料區旁邊也有個小冰櫃，裡面有一些雞胸肉、加熱即食品可以加購

有喜歡的朋友記得先結好帳再來取用唷🥰

下面就來跟大家分享DIY的製作拉麵的流程和順序👇

24H無人拉麵店 DIY流程

步驟一：先拿好自己的泡麵/拉麵主食，拆開後放在鋁箔盒裡

醬料包先放在餐盤上～先夾完小菜再拆開

步驟二：前往自助區，自由夾取想要的蔬菜、小菜等等

我自己覺得這個自助區還滿豐富的

有魚板、泡菜、青菜、玉米、謝肉絲等等～選擇還滿多的

而且只要吃的話不浪費想吃多少自己來😍

步驟三：將調味好的拉麵放到自煮區烹煮

先選Ｍ1~M3的主食類型～再按最上方的黃色按鈕即可

Ｍ1為湯麵設計，出來的水會比較多

M2則為炸醬面設計，喜歡吃乾麵的人可以參考

Ｍ3為義大利麵的設計，我猜測水量應該為中間值～比湯麵少比乾麵多一點

當湯麵的水放好之後，機器就會開始煮水

上面有個倒計時，等時間跑完就完成一道可口的泡麵啦❤️

這兩碗分別就是企鵝和朋友親自煮出來的泡面啦

剛煮好的時候真的超級香～聞著聞著就口水就要流出來了🤤

攪拌一下就可以直接吃啦😋

麵條吃起來則是剛剛好，吸滿了湯汁～Ｑ彈帶有嚼勁又入味

喜歡吃軟一點的朋友則可以放久一點再吃

魚板和蔬菜吃起來也很不錯～非常夠味

搭配著湯汁一起吃味道更濃郁！有種來到韓國的感覺

24H無人拉麵店 評價

這間24小時的無人拉麵店真的是個很不錯的體驗

可以自己ＤＩＹ操做，想吃什麼自己來

而且過程還非常簡單，就算沒下過廚的人也可以輕易完成

吃起來口感也很不錯，除了泡麵本身的調味外還多了一些蔬菜、起司、魚板的風味

如果家中有小孩的有機會也可以帶來這體驗看看，讓他們自己玩成一道料理

雖然只是簡單的泡麵或拉麵，但我想小朋友應該還是會非常有成就感🥰

用餐完畢還可以留下一個小紀錄，讓小朋友吃得開心又玩得盡興❤️



👇以下附上餐廳資訊👇

🍽：無人拉麵店

📍：桃園市中壢區五興路345號

⏰：24H

☎️：0955 155 814

💌：24h無人拉麵店粉絲團