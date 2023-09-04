摩爾家族親子樂園｜Google4.9顆星，台中東區超好夾零食餅乾夾娃娃店，親子有善的樂園10歲以下來店送一點，2023台中好夾娃娃機推薦

2023-09-04

大家有聽說過摩爾家族嗎? 最近台中超紅Google評價高達4.9顆星的夾娃娃機樂園，如果你們是住在台中東區的朋友，那麼你們一定對這家超好的夾娃娃夾餅乾零食店不陌生！摩爾家族親子樂園位於超熱鬧的台中站前秀泰影城與LaLaport旁，看到門口招牌有許多小白熊卡通造型你就找到囉，現在就讓我們繼續看下去吧~

⏏文章摘要

摩爾家族親子樂園

因為它是最近台中人氣非常高的夾娃娃店，因此女王建議大家盡量早點到訪，大約2-3點人潮就會大爆滿，女王今天到訪​「摩爾家族親子樂園」時約11點左右，樂園內就已經有許多人潮，所以想要搶一堆好吃的零食的人，一定要提早來卡位喔~

摩爾家族親子樂園 站前秀泰店

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

地址：台中市東區進德路145號

營業時間：10:00–01:00



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的而這間店有幾個非常厲害的活動，女王也會慢慢的替大家分享下面的文章，就讓我們繼續看下去吧~首先就是店內有許多大玩偶，只要耕力夠深厚夾到5隻小玩偶立馬就可以換到大玩偶真的非常好康，入門口那排隊的滿滿人潮機台就是要來挑戰的民眾，看這人潮就知道這娃娃有多厲害囉!

對了~ 女王再下面也順便跟大家分享一下店內的優惠及好康活動! 大家快筆記吧~

摩爾家族-集點拿好禮活動

全機台夾10樣即可獲得一點，20樣獲得2點(以此類推)。 小朋友到店免費送一點，(140公分3歲以上10歲以下一天限領一次)。

※活動皆有時效性，請以官方資訊為主!



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女王只能說店家對親子家庭非常友善，只要來個10天就可以換店內的各種好禮啦~話說女王 摩爾家族親子樂園 店內的餅乾零食及商品，目測種類接近上百樣，進口巧克力、太空包餅乾、飲料甜點、等等中美日韓美食應有盡有，的大家常看到的人氣零食在這裡應該都抓的喔~



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摩爾家族親子樂園好夾嗎?

王雖然女王已經很常夾娃娃機了，但說實話還算是個超級新手，這次女王也跟大家分享試夾後的心得，首先餅乾零食類的夾玩具的機台，真是運輕鬆簡單就能就能出貨，基本上商品都疊的非常滿，如果你是專攻這類型食品，那就會夾的非常! 基本上女王個人是10-30元一定會出一件，完全感覺的到店家的佛心~ (PS:不過這有時候還是有點運氣成分，所以大家參考囉~)

店內還有超多有趣的食品，本來女王以為這個是飲料的東西一夾出來才發現，竟然是四季醬油~哈哈，只能說摩爾家族親子樂園真的是處處讓人充滿驚喜阿~

接下來生活用品、玩具、玩偶，難度就高一點點但是還是不至於難夾，女王沒用啥技巧直上直下，大約30-50元出一次也是非常輕鬆出貨喔~(PS:最近女王上網做超多功課，下次來我就要輕松清台了! 嘿嘿)

最後就來看看女王的戰利品啦，這次女王只用500元的預算試夾，量雖然沒有到滿山滿谷，但20多種的零食+2隻娃娃就已經是回本啦~灑花! 而且加上夾10樣就會有1點的活動，女王還順便集了3點(1點是寶寶來店送的)，看來今天又是女王的豐收真的是太讚啦~哈哈

2023台中好夾娃娃機推薦

對了! 最後再補充一個 摩爾家族親子樂園 的秘密基地，就是店內的2F還有隱藏版的休戲區，除了有大大的休憩空間、還有飲料以及兒童小玩具，有設些完善的設施也難怪它會這麼火紅，最後女王就把這間2023台中好夾娃娃機推薦給大家，有興趣的人就去下面看看店家詳細的資訊吧!

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摩爾家族樂園資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB：摩爾家族親子樂園 站前秀泰店

tiktok：morefun_0610

地址：台中市東區進德路145號

營業時間：10:00–01:00