【食￭中山】饃饃噠心動肉夾饃/雙連站美食/雙連站外帶推薦/雙連銅板美食/酥脆千層絲外皮搭上多汁肉餡讓人難

先前一吃我直接驚為天人!!自己經過已經買了很多次-饃饃噠心動肉夾饃，

新分店雙連站也開起來了!(雙連捷運一號出口)先前去永康店食記點我

有東方漢堡之稱，源自於秦代的陝西傳統小吃，外表的皮有千層牽絲之感，好吃程度已有許多部落客推薦過!

餅皮也是自然發酵.手工製作，現煎後烙，並且採老潼關製作方法，保留了傳統美味之外，在內餡也有多種口味可以選

傳統的肉夾饃，口味上選擇很少，但是饃饃噠的增加創意之後看起來非常的好吃又不會太過油膩，整間店色系淺藍色中加上粉色也很適合打卡拍照

趁著開幕沒多久我就趕快衝了外帶一波!

店內+菜單

(戀愛可以慢慢談，肉夾饃必須趁熱吃.記得我的饃樣 SLOGN 好可愛)

整間店以外帶為主，有電視介紹創辦人是如何拜師學藝從而引進到台灣的過程

▼店內直接有廚房半開放式空間讓你看到製作的過程，全體人員都有戴口罩手套帽子，安全衛生不擔心

店內裝潢有很多很年輕的地方，也有超值套餐組合可加飲料!

▼ 試營運期間打卡評論送飲料一杯

▼還可以加購換菠菜餅皮以及限量口味也看的到

▼餐點都是現點現做，每個餅皮在這都是先烙再烤，整個餅皮大約要做10分鐘，即可做出酥脆牽絲的餅皮

餅皮真的很好吃，裡面都有添加了豬油發酵，所以一咬香味與酥脆度馬上出來

再來加進餡料進去，光是肉末我就看到有很多盆，而且每個饃裡面的肉末都被調味的很均勻

肉也給得很大器，像是秘醬肉絲就有不少的蔥，秘醬汁看起來也快要擠出來了

經典原味剁剁肉我也很喜歡，如果你怕味道太重，可以先從這個口味開始，肉也幫你剁的細碎，一咬下去不會有骨頭之類的干涉~

餐點

最後我直接買了四個回家，以及三杯飲料，經典原味剁剁肉.紫禁城秘醬肉絲.蔗味泰泰打啵豬.新口味歐巴泡菜甜辣雞

▼歐巴泡菜甜辣雞

新口味必須吃起來!說到韓國，雞肉與泡菜就是經典好組合~

泡菜很香，而且我對於他的雞肉處理比較驚豔，雞肉被細緻處理過，所以不會有咬到骨頭或是太大塊吃一吃掉出來的問題

很完美融合在泡菜裡，泡菜的辣度是我不吃辣的人也可以接受的

泡菜的爽脆度與細緻雞肉非常搭，加上令人心醉的酥皮真的有好吃!!

▼ 經典原味剁剁肉

店家的經典暢銷原味，肉末剁的很軟嫩，咬下去沒有油花的感覺，內餡有點孜然的香氣

整個吃起來自然的肉香微微帶點甜但是剛剛好，而且我很喜歡香菜的提味

我個人覺得要推薦不喜歡吃太重口味的可以推薦這款，口味不會太重又不會說到無味道喔!

▼蔗味泰泰打啵豬

看名字會以為這很甜，但是不會唷!辣度小辣，我不吃辣的也可以接受的辣度

打拋豬的有時候在外面吃到的會超級死鹹，但這邊的不會，剛剛好的香氣再加一點微辣

就很像在吃打拋豬飯跟打拋豬麵~

▼紫荊城秘醬肉絲

很濃郁很香的肉絲，秘醬很濃卻不會讓餅皮濕掉，咬起來就真的很像北京榨醬麵的肉條感!

鹹甜鹹甜交替之外，還有有點的蔥.小黃瓜在裡面不會很膩口，肚子餓吃這個好吃 稍微濃郁細一點

如果你平常吃漢堡就愛比較濃郁肉扎實感的這個我推薦!

▼飲料

我點了可樂.雪碧.檸檬紅茶各三杯，今天這餐2-3個人分都很剛好，

正好大家都需要一杯飲料，配上肉夾饃也好爽快XD

結論

前面就有說過這真的很好吃!!我其實已經是他們鐵粉了，有好多次經過或上班前都會衝去買

但他們人氣真的很高，如果是下班潮大家真的有稍等一下時間或提早訂

像我是到處跑來跑去教課的人，因為常常都沒時間好好吃一頓，外面許多外帶美食對我來說分量又有點太多，

饃饃噠口味又比較年輕多樣，不像傳統只有普通的辣汁肉，比較油，五花比較多

也很適合會議小點，在上班的時候又很適合拿在手上，真心推薦!

資訊

饃饃噠心動肉夾饃-雙連店

台北市中山區民生西路58-1號

02-25230286

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資訊

我是哈姆湘，是個鼠控插畫家， 帶著畫筆體驗各式各樣的人生.美食.產品.並給他們一個獨特的紀念方式是我生活的小確幸

國立台灣藝術大學畢業/繪畫補教老師/當過職業少女漫畫家