麥當勞7cm「螯龍蝦堡」開箱！賣385元我不覺得貴的最大原因

這兩天超多人在討論一款麥當勞新出的漢堡「螯龍蝦堡」，不僅創下有史以來麥當勞餐點的最高價位，也引發大眾討論這款漢堡到底CP值高不高，值不值得買等話題，華少會在文末說說自己的看法，但現在，我們先一起來開箱這款單點要價385元的「螯龍蝦堡」吧！

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[麥當勞]螯龍蝦堡-造型包裝

「佛要金裝，人要衣裝。」這款麥當勞「螯龍蝦堡」的外盒包裝就給人一種非常有質感的感覺，有些網友認為它像是「Signature 極選系列」的加長版盒裝造型的高級版，我原本也這樣覺得，但實際打開包裝盒後，看到裡面牛皮顏色的包裝紙，還是不禁笑出來，心想：「嗯，這就是麥當勞啊！」

[麥當勞]螯龍蝦堡-價格與購買需知

這款螯龍蝦堡的價格創下了麥當勞漢堡最高價的紀錄，單點一份賣385元，搭配套餐則為450元，以單點價格來看，確實頗為驚人，相比目前麥當勞次高單點價格、售價124元的蕈菇安格斯黑牛堡，足足高了3倍之多。

為因應消費需求，麥當勞官方也表示，此份螯龍蝦堡目前為限定門市販售，且限量供應30萬份，預計從2023年8月30日上午10:30起供應至2023年9月19日或售完為止，部分餐廳未供應，完整販售餐廳名單請見麥當勞官網。（下圖取自麥當勞官網）

[麥當勞]螯龍蝦堡-食材及口感

實際看一下這款螯龍蝦堡的形狀，遠看彷彿就像是個大亨堡般平淡無奇，但內裡的食材其實一點也不馬虎，每一份漢堡都有超浮誇的螯龍蝦肉(我的目測為7cm)及龍蝦沙拉，讓人光看就口水直流，且龍蝦皆選用以北大西洋永續捕撈為基準的100%野生美洲龍蝦，並具MSC認證，確保食材來源，要消費者吃得安心。

看看！這款龍蝦螯有奪~麼的浮誇，這也太大一塊了吧！（難怪可以賣385元？）

與許多龍蝦專賣店一樣，麥當勞官方也強調，這款螯龍蝦堡為了保持新鮮、美味及口感於一身，特別選用「熟食冷拌」的手法呈現。

漢堡部份，麥當勞採用期間限定的布里歐麵包（加長版），這好像也是我第一次看到他們用這種麵包(或許有過我不知道)，特別的是還預先塗抹無鹽奶油，烘烤過再包裝，製作上更為耗時，薄薄一層亮度，也讓視覺造型跟味道都一起加分。

搭配麥當勞特調的檸檬蛋黃醬，麵包配上美生菜與檸檬獨特的香氣，加上龍蝦沙拉的濕潤，我實際吃起來的口感，一點也不覺得乾，真的算是非常好吃的一款漢堡。

[麥當勞]螯龍蝦堡-評價與該不該買

接著來說說我的個人看法，這款螯龍蝦堡值得花385元嘗鮮嗎？CP值高不高？到底該不該購買呢？

先說結論，如果有人單純問我口感好不好吃，我會回「真的好吃」，但如果是問我建不建議嘗鮮購買，那就表示問的人有點心存懷疑(也希望我真心推薦)，那我就會多說幾句，「非常可以買。」「但建議是不要抱持著吃麥當勞的心態，而是抱持著吃美式餐廳或是龍蝦專賣店的心情去吃」

這樣，你花這些錢，一定會覺得物超所值，或者，至少你不會失望。

[麥當勞]螯龍蝦堡-我不覺得貴的最大原因

為什麼這樣說呢？因為我看到這兩天網路上除了麥當勞推出新產品的資訊，更多人好奇跟討論的，其實是「買麥當勞385元漢堡的人是不是盤子」這件事，還聽說曾有麥當勞內部員工在社群網站留言直接表明「不推」，引起正反兩派說法，種種負評看似頭頭是道，但事實上，細看大家的勸退理由，會發現絕大部分都不是針對「口感與味道」，而是覺得「CP值不高」或「賣太貴」。

但，這款售價385元的螯龍蝦堡，真的貴嗎？(下方3張圖片皆取自麥當勞官網)

試想，如果今天是一間美式漢堡店，或是龍蝦三明治專賣店，推出一款賣相不俗、口感頗佳的螯龍蝦堡，並且在行銷上寫出數大特點，諸如精選北大西洋永續捕撈為基準的100%野生美洲龍蝦、「熟食冷拌」呈現最佳風味、具MSC認證、特選布里歐麵包、添加檸檬蛋黃醬增添酸甜口感，美生菜平衡健康…等等。

要價「僅僅只要」385元，大家會覺得貴嗎？

這裡先不考慮麥當勞因為食材可大量進貨，壓低貨櫃進貨成本、有儲物倉等經營層面，或是龍蝦三明治專賣店、美式漢堡店環境好氣氛佳，有場地服務費加成所以餐點收費較高等周邊因素考量，單純只論「餐點價格CP值」這件事。

我在購買的當下，其實是有覺得在麥當勞這個平價速食餐廳，用中低價格購買高價格食物的體驗很「特別」，私心也是很願意嘗鮮，而吃完後，我綜合了口味及多項因素考量，也真的是完全不覺得「貴」。

但，我也完全理解，站在消費者心態，會覺得貴的人，可能是已經對麥當勞的餐點費用有認同感，或是至少不會排斥目前速食餐價格帶的人，又更可能，是一群不常吃龍蝦、不知道也不在乎龍蝦市場行情的人（這群人應佔最大宗）。

先不論消費者怎麼想，我比較好奇的是，站在品牌經營端，麥當勞被視為平價速食龍頭，這是品牌長年的市場定位與最大優勢，但他們卻願意放棄平價，推出與定位完全不同的高級食材螯龍蝦堡，背後的意義，不知是偶一為之的嘗鮮？還是餐飲市場求新求變、大環境使然衝擊下的不得不為？

再細想，如果這30萬份螯龍蝦堡的銷售狀況不甚理想，麥當勞最多也只是回到自己「平價速食龍頭」的定位，可以再重新構思品牌行銷策略或推出新的平價餐點，並無任何大損失，反之，若這一波策略大受好評（目前已成功打造全民話題），產品迅速售罄或供不應求，未來或可食髓知味，更有底氣地往不同等級的食材進軍…。

未來，當平價速食龍頭能以中低價格販售高級食材，單一品牌餐飲業者將會越來越難做。