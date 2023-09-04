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> 圖文創作 > 名家魯肉飯｜台北知名魯肉飯之一，只適合路過時可嚐一下

名家魯肉飯｜台北知名魯肉飯之一，只適合路過時可嚐一下

2023-09-04 17:25:07 布咕布咕 人氣：103
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：1985篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：名家魯肉飯
place台北市中山區民生東路一段50號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北有不少知名的魯肉飯店家

而今天要介紹的這一家店

也算是小有名氣的魯肉飯之一

而這家魯肉飯店

就位於台北林森北路附近

民生東路一段上的

名家魯肉飯｜台北知名魯肉飯之一

名家魯肉飯店內環境

店家的室內空間非常的擁

擁到吃飯的時候

需要抬頭挺胸才能吃飯

不得不說，真的不舒服

如果要吃的話，可能比較建議外帶

名家魯肉飯菜單

店內的餐點以便當類、麵類、魯肉飯為主

每一樣的價格都比較偏高

有可能是因為地段的關係

小碗魯肉飯40元

這裡的小碗魯肉飯是真的很小碗的那種

如果大家來的話

建議至少點大碗

否則一定吃不飽

上面的魯肉

是使用手切肉的熱式

每一塊看起來都非常的迷人

一口吃下

飯的口感還算不錯

粒粒分明，算是比較乾一點的類型

這種類型我比較喜愛

味道還算OK~

淡淡的醬油味~

但是相較於其它名店的實力

布咕先生就覺得這裡的實力落遜許多

如果有機會經過附近的話

是可以嚐嚐看~

但沒有很推薦

因為附近有另一家

【台北美食】八條圓環滷肉飯｜隱藏在巷弄裡ＣＰ值爆高，擁有名店實力的魯肉飯

這家的味道比他更好吃~

而且在內用的時候

不會有坐下去，身體碰到隔壁桌的問題

 

名家魯肉飯影片介紹

 

台北旅遊，美食、小吃、餐廳、吃到飽-懶人包

 (直接點擊連結)

 

店名：名家魯肉飯

營業時間：早上10:30~20:30 週日公休

地址： 台北市中山區民生東路一段50號

地圖：


檢視較大的地圖

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

 

​【台北美食】八條圓環滷肉飯｜隱藏在巷弄裡ＣＰ值爆高，擁有名店實力的魯肉飯

 【台北美食】黃記魯肉飯｜晴光市場必吃的美食之一！超多人狂推的魯肉飯

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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