名家魯肉飯｜台北知名魯肉飯之一，只適合路過時可嚐一下
2023-09-04 17:25:07 布咕布咕 人氣：103
窩客好文
發表篇數：1985篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 中山區
台北有不少知名的魯肉飯店家
而今天要介紹的這一家店
也算是小有名氣的魯肉飯之一
而這家魯肉飯店
就位於台北林森北路附近
民生東路一段上的
名家魯肉飯｜台北知名魯肉飯之一
名家魯肉飯店內環境
店家的室內空間非常的擁
擁到吃飯的時候
需要抬頭挺胸才能吃飯
不得不說，真的不舒服
如果要吃的話，可能比較建議外帶
名家魯肉飯菜單
店內的餐點以便當類、麵類、魯肉飯為主
每一樣的價格都比較偏高
有可能是因為地段的關係
小碗魯肉飯40元
這裡的小碗魯肉飯是真的很小碗的那種
如果大家來的話
建議至少點大碗
否則一定吃不飽
上面的魯肉
是使用手切肉的熱式
每一塊看起來都非常的迷人
一口吃下
飯的口感還算不錯
粒粒分明，算是比較乾一點的類型
這種類型我比較喜愛
味道還算OK~
淡淡的醬油味~
但是相較於其它名店的實力
布咕先生就覺得這裡的實力落遜許多
如果有機會經過附近的話
是可以嚐嚐看~
但沒有很推薦
因為附近有另一家
【台北美食】八條圓環滷肉飯｜隱藏在巷弄裡ＣＰ值爆高，擁有名店實力的魯肉飯
這家的味道比他更好吃~
而且在內用的時候
不會有坐下去，身體碰到隔壁桌的問題
名家魯肉飯影片介紹
店名：名家魯肉飯
營業時間：早上10:30~20:30 週日公休
地址： 台北市中山區民生東路一段50號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
延伸閱讀，繼續看下去：
【台北美食】八條圓環滷肉飯｜隱藏在巷弄裡ＣＰ值爆高，擁有名店實力的魯肉飯
【台北美食】黃記魯肉飯｜晴光市場必吃的美食之一！超多人狂推的魯肉飯
在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
作者的其它文章