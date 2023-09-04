嘉義阿里山阿將的家23咖啡館︱阿里山景點隱藏版石頭屋咖啡館猶如宮崎駿神秘的世界！

提起嘉義阿里山景點，很多人推薦嘉義阿里山這家阿將的家23咖啡館，位在嘉義阿里山隱藏版景點真的很酷，阿將的家23咖啡館之所以會超有名氣，正是因為一磚一瓦都是老闆自家打造，一棟棟的石頭屋，猶如走進宮崎駿神秘的世界裡格外的舒心！阿將的家23咖啡館在嘉義景點中很熱門也很夯，享受咖啡時也有美景相伴連日本福山雅治都有入住過阿將的家民宿呦！阿將的家23咖啡館不供應正餐也不接受預約，想來這神秘景點就提早來排隊抽號碼牌吧！

阿將的家23咖啡館怎麼去？

阿將的家32咖啡館位於阿里山樂野村，住址：嘉義縣阿里山鄉四鄰129-6號，從中埔交流道下來大概要40分鐘車程，沿著阿里山公路到石棹會看見一個很大的優遊吧斯－鄒族文化部落看板，直接下去，約莫兩分鐘即可抵達，不過路比較窄須小心與注意呦！

阿將的家23咖啡館停車建議

阿將的家23咖啡館建議提早來訪，假日會有工作人員來交通管制，裡面大概十個車位，不過建議如果真的想來就早點來訪，這裏是產業道路中的一個私房景點，很不容易會車。

阿將的家23咖啡館迷你石頭屋的外觀

阿將的家23咖啡館位在嘉義阿里山裡的樂野村，我們大概八點半抵達後發現這裡已經是很多人在等待，先到先抽號碼牌等待工作人員帶位，這一等差不多是半小時左右。

阿將的家23咖啡館菜單＆規定

我們在外面細細閱讀阿將的家23咖啡館，可選擇餐點飲品也會附上鬆餅。

阿將的家23咖啡館營業時間： 平日 09:00–12:00, 13:00–16:00（週三、六公休） 假日(連假)09:00–12:30, 13:30–18:00 低消是每人一杯飲料(餐點不算) 不接受預約，不能帶寵物

阿將的家23咖啡館宛若走近秘境宮崎駿的神秘世界

等待的過程請耐心點，鄰近也有可愛的貓咪在走來走去，很特別呢！服務人員也很親切，確定好人數，每一梯進入的人數不同，所以帶位也會介紹園區裡的環境。

慵懶的貓咪正在園區裡逛逛走走，猶如自家般的自在不已呀！

在阿將的家23咖啡館你會發現這個園區猶如走進宮崎駿的精靈世界，與世隔絕的氛圍好多的石頭屋映入眼簾，很是特別。園區就是整個鄒族部落的縮癮，裡面看見的石頭屋，這所有的磚瓦都是阿將花了20年親手搭建，來訪時請愛惜物品與一切唷！

阿將的家23咖啡館AjangHome

工作人員也有提到會建造阿將的家是因為最初將這裡成為避難屋開始，原有的家園遭受賀伯颱風的摧毀，另尋土地後開始以石頭、木頭與自然建材的結合搭建石頭屋，融合鄒族元素完成家人的生活空間～

這裡的所有陳設都會讓你有有所感觸～

老闆專屬的泡茶區域，挺酷的呢！

阿將的家也有提供茶水部分，想喝開水這裡也有呦！

三個石門走近一看是個露天大客廳，客廳裡還有柴燒煮水ㄉ，煙裊裊上升。

每一處都會讓你好想拍照與留影耶！不管怎麼拍就是好看～

阿將的家23咖啡館餐點介紹

阿將的家23咖啡館有低消，我們選擇一杯飲品，再加上一份獵人飯糰，剛好當我們的早餐～

我們點了一杯招牌咖啡、一杯冰釀咖啡，附上兩片咖啡檸檬片、飲品搭配各三塊米鬆餅。

檸檬片撒上糖與咖啡這味道真的挺不賴，搭上他們的咖啡，真的好喝又好吃。

招牌咖啡是水洗豆、虹吸式，味道上也偏厚實，不過自家烘焙現煮，口感酸帶果香，熱喝的口感很不錯。

米鬆餅則是搭配黑糖與煉乳，沾起這兩種甜蜜組合，味道真的截然不同呢！

獵人飯糰每日限量，不過真的好吃也很推薦！用香蕉葉裹著小米、糯米跟馬告醃漬的豬肉，手工製作帶點黏膩卻又很有滋味，每一口都會讓你有想要再買一條帶在車上吃。

阿將的家23咖啡館裡面有12多條貓咪，不經意地就會跑到你身邊悄悄睡了～

柳暗花明又一村的感覺，處處都是美景，大自然與石頭屋的結合下真的會讓人忘卻塵囂。

日本福山雅治入住阿將的家民宿

福山雅治也來住過阿將的家民宿呦！

Kiwi一直悄悄的為自己在留影，這裡實在好適合美拍，這日恰好帶點陰天，趁著有陽光露出就迅速拍了拍照。

另外一區我想很多人都喜愛這一個風光明媚的茶田與山景的結合～

坐在這裡與多肉、木造椅子合影，敲美的啦！

在阿將的家23咖啡館每一處的巧思都會讓人想用相片捕捉最美的瞬間。

趁著沒人在拍照，Kiwi就迅速來個網美拍，遠眺這延綿的山峰，群山間也有著藍天白雲，晴天娃娃果然很有用呢！

多肉植物也是秘境裡的其中一環呦！

阿將的家23咖啡館 評價

嘉義阿里山景點阿將的家23咖啡館是個很特別的地方，來到這裡也好適合放鬆因為實在是很悠閒，缺點就是假日人真的不少，避開人潮拍照大概需要花上一些時間，不過將阿將的家23咖啡館完全盡收眼底，再加上喝杯阿里山咖啡、吃起甜點米鬆餅與限量的獵人飯糰，都很值得！記得上山要帶防蚊液，山上蚊蟲會比較多，我們造訪時是七月陰天，因此蚊蟲還沒出現，餐點先上也會放有一塊遮罩遮著食物，很貼心，這放鬆的一處就推薦給你們呀！

嘉義阿里山一日遊

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阿將的家23咖啡館 → 奮起湖老街 → 愛情大草原 → 鄒族逐鹿文創園區→ 中埔穀倉園區

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