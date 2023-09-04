2023年7月從早到晚東京迪士尼樂園流水帳:遊樂設施、扭蛋抽選、遊行



距離上一次的東京迪士尼已經是五年前，還記得35週年時想說40週年要再來一次迪士尼，沒想到中間一隔就是疫情，也沒想到這40週年我也真的來了，還帶了恐龍兄弟一起來!! 這趟40週年一定要玩的"杯麵歡樂之旅"和"美女與野獸城堡奇緣"，三場遊行都看到，可惜的是表演都沒抽到 日本的夏天真的很熱，但因為東京迪士尼位在千葉縣的海埔新生地，傍晚就會有點風，也是會涼涼的。這篇是從早上開園8:30(提早入園)到晚上9點過後的閉園紀錄，就跟著弟噗媽一家來趟東京迪士尼之旅吧!!



▲如何抵達東京迪士尼樂園?

不管住在哪裡，要來東京迪士尼一定要坐到JR舞濱車站，一出車站到東京迪士尼樂園(陸地)有兩種方式：

桃紅色線是走路的，也是弟噗媽到東京迪士尼主要方式。一出舞濱車站右轉，沿著路就可以抵達樂園門口。

綠色是付費搭乘迪士尼度假區的單軌列車，出舞濱車站左轉，走到"度假區總站"搭乘，坐一站抵達"東京迪士尼樂園站"，坐一站約2分鐘，一趟全票260日元。除了可以搭乘有40週年的「夢想永巡」紀念列車，在車上感受滿滿的迪士尼氛圍、瘋狂拍照，還有迪士尼圖案的車票。如果只想單純收集車票迪士尼人物圖案，也能買兒童票130日元。

橘色圈圈是最後的血拚商店＂旅途愉快＂(ボン・ヴォヤージュ,Bon Voyage)日本最大的迪士尼專賣店之一！只要走路都會經過的商店喔！(早上八點就開始營業到晚上十點)



東京迪士尼樂園的營業時間原則上是09:00~21:00 官網確認喔!!> ，因為帶小孩，我們也沒要一定要衝第一(另一方面是弟噗媽也跑不起來 )，大概八點左右到舞濱車站，開始大太陽下的排隊考驗。不知是不是因為天氣太熱，大約快八點半前面的人潮突然前進，經過檢查包包入口，用 kkday購票 的檔案印出來，直接就能一人掃描4人門票(也能用手機APP直接掃)快速進入。

⭐️迪士尼門票這裡買 https://reurl.cc/qLjakp

不過雖然進入園區，因為還沒9點沒辦法看遊樂設施的資訊(ex.排隊時間)，但可以先抽選。不過實在太手忙腳亂，我先抽扭蛋，也很幸運直接抽中。但卻搞錯扭蛋位置，以為是"明日樂園"的扭蛋機，就先跑到"明日樂園"方向去。

本來也是想要先衝美女與野獸，經過＂明日樂園＂（自己一直說成明日世界。。。）看到一個遊樂設施沒人，就很興奮的走進去



▲│用官網的地圖來分享這趟園區遊玩的路線│





△第一站「星際旅行:冒險續航」

有限制身高100公分喔! 也可以使用"40週年優先入場卡"預約排隊喔! (優先入場卡可以參考>> 2023年東京迪士尼樂園(陸地)攻略心得分享 )



3歲免票的噗寶，就先來量有沒有100公分



如果滿100公分就會戴上紅色手環



必須先承認，我還真不知這個遊樂設施在玩什麼、叫什麼名字，單純看到沒人就進來玩 黑暗空間孩子們都有點怕怕... 這就是"星速1000"



戴上3D眼鏡



進入座艙就開始囉! 這會有點晃動，微微刺激，很適合整個樂園的熱身



出口走過天橋，回頭看看入口處





△第二站 「 聚寶慧星」

此時走向我以為是抽選到的扭蛋機"聚寶慧星"商店，(當下的扭蛋機是不用抽選可以直接玩)



遇到工作人員，就帶著大伯、孩子們一起索取初次入園紀念貼紙!

( 【日本‧千葉】東京迪士尼樂園一定要做的事：初次入園證明、生日證明、卡通明星簽名、明信片郵戳紀念章、４０周年紀念商品 )



挖~滿滿的髮箍



就是這個瞬間，不知為何突然發現好像不是這台扭蛋機，因為它不用排隊???





△「第三站 探險樂園市集」

再仔細看app，匆匆從右邊的"明日樂園"趕到左邊"探險樂園"的「探險樂園市集」，就是這棟藍色建築物



跟著手機迪士尼app，藍點點就是你的位置



在預約時間內趕到了



這邊也有紀念幣



工作人員確認app預約時間後，就能排隊等待。一個人限制四次。這邊的扭蛋是40週年紀念扭蛋，如果想要收集的話就要預約起來喔!! 旁邊就有兌幣機。





△第四站 「西部沿河鐵路」

扭完後，就帶著恐龍兄弟去坐，因為實在有夠少人，15分鐘吧~我們就排到了!!! 感謝人數預測網站!! ( 2023年東京迪士尼樂園(陸地)攻略心得分享 )



看到遠方的船，就決定等等要來坐船



實在太熱先來一旁的小店買喝的，有趣的是只有賣可樂???!!!



這麼熱只喝飲料不夠，一定要吃冰!! 雖然人潮很多，但不用等很久



四種冰一次買齊



熱到完全不想等我拍照直接開吃的弟噗



感謝配合的噗寶，讓我看到完整的米奇，弟噗媽喜歡餅乾冰淇淋系列



網美必拍的米奇米妮冰棒，但好吃度我投給餅乾冰淇淋系列





△第五站 「堤基神殿：史迪奇呈獻」

一樣是沒人就衝進去也不知道是什麼表演的狀態



很適合小孩看，開始的時候也是黑暗狀態，會有很多動物表演音樂，媽媽我不小心直接睡著．．． (然後就忘記要去看唐老鴨 )





第四站 「叢林遊樂坊」

這次在網路上看到有人分享的遊戲，老爺說想挑戰玩看看的



這邊需要另外付費，一人700日元，先在櫃台結帳，再排隊入場



如果成功就能帶走牆壁上的大娃娃(買不到的喔!!)



到的時候工作人員會拿板子和你說明遊戲玩法，一人有四次機會



很可惜我們五人都沒有中，不過也有吊飾安慰獎



忘記走到哪裡的商店，迪士尼有很多商店，有時間真的可以每間都逛逛，因為多多少少都會有些不同，也只有某些商店才買得到



這間是整個很少女的，迪士尼女孩周邊都在這裡



來去看遊行了!!





△ 第六站 「杯麵消暑任務」遊行

正中午來看夏日限定的"杯麵消暑任務"遊行，真的會被潑成落湯雞的! ( 2023年迪士尼樂園夏日遊行攻略：杯麵消暑任務、迪士尼眾彩交融、夢之光，遊行心得、位置分享！(2023.07) )



看完遊行來到"西部樂園"，經過飲料販賣機(真的是太熱太渴了..) 看到唐老鴨圖案一定要買!



之前預約餐廳秀的鑽石馬蹄餐廳，現在也能線上預約囉! (目前表演內容不同，弟噗媽的舊文回顧>> 【日本‧東京】鑽石馬蹄餐廳│迪士尼樂園不要錯過的胡迪午餐餐廳歌舞秀，適合親子、朋友、家人享受愉快歡樂氣氛，記得要先預約喔!201810 )



一旁商店車賣的夏日限定消暑用品，有孩子非常推薦購買是噴水又是電風扇，不過電風扇扇葉是硬的，小小孩用的時候要注意喔!!





△第七站 「鄉村頑熊劇場」

嬰兒推車要先放入口處



這邊比較適合小孩觀看，大人休息的關卡



推薦買的帽子和夏日噴水玩具，帽子是大伯的，大人小孩戴起來都很好看喔!!



弟噗媽這次買的明信片，不是紙的，是有點像軟木塞材質，很有趣，也是可以寄信的喔!!



寄信才能獲得迪士尼得40週年紀念章喔!!

(如何寄回台灣>> 從日本寄張明信片給自己吧! 完全無難度、輕鬆上手!)



推薦優先抽選的迪士尼吊飾



超多人排的就是"巨雷山"



買起來的火雞雞腿!!





△第八站 「豪華馬克吐溫號」

也沒什麼人耶!!!



船的模型，這站很友善，推嬰兒車、輪椅都能直接推進船內



最棒的是還能在船上用餐!!





來到"夢幻樂園區"

△第九站 「小飛俠天空之旅」

這邊有稍微排一下但也不久，天氣很熱，排隊地方都有棚子遮陽。記得身上都要帶水或飲品，隨時補充水份，或是遊樂設施有些會有直飲的飲水機，不習慣直接對口喝，建議還是帶水壺或寶特瓶裝水喔!



我們也在排隊期間，買了美女與野獸的PDA! ( 2023年東京迪士尼樂園(陸地)攻略心得分享 )





因為噗寶要喝奶，我們就到"卡通城區" 泡奶

△第十站 「卡通城嬰兒中心」

但要注意的是這邊的泡奶方式是用熱水，再降溫，這在日本滿多地方的泡奶都是提供這種方式，只是身在分秒必玩的迪士尼，這種方式也真是耗了我們不少時間....



這邊有哺乳室和尿布台，尿布台園區廁所都有。弟噗哥哥已經等到超級無聊。



這裡面也設計不少家長等待區



就帶弟噗哥哥到外面玩水



真的會玩到全濕



卡通城的建築物就很像卡通，都歪歪曲曲的，這是砲彈式噴水



不能玩水的噴水池



迪士尼人孔蓋



ㄟㄟㄟㄟㄟㄟ~是高飛狗耶!



幸運拍到合照，可惜老爺和大伯、噗寶沒拍到



戴著壽星徽章，還加送高飛抱抱



再來到"明日樂園區"的

△第十一站 「霹靂啪啦爆米花」

園區基本上受歡迎的爆米花桶在這邊通通買得到!!



天花板是滿滿爆米花，這櫃台讓我感覺好像到電影院



排隊時就能先好好研究要買什麼，不研究我真的好想全包~



每款真的很可愛很喜歡，但在現場我還是很認真的研究一番到底要那些



這邊是一定要帶走爆米花，沒有爆米花卷(不確定外面餐車能不能換成爆米花卷)，但可以選擇要不要放進桶子裡，如果不要放會另外用盒裝。



好喜歡唐老鴨喔~~~~這個唐老鴨背帶還有我也很愛的奇奇蒂蒂，唐老鴨還能伸縮，網路上沒有很多人推，弟噗媽大推啊!!!!超喜翻





△第十二站 「杯麵歡樂之旅」

弟噗哥哥背著自己選的小熊維尼，看著杯麵跑來跑去



這邊也是有身高限制，要81公分以上喔!



整場最辛苦的就是這位工作人員，超大太陽直接照射在他身上，還帶著滿滿滿滿滿滿滿開心的笑容，真的，他的笑容真的是全場最陽光的



這個照片讓我深深覺得，難怪去迪士尼要裝扮，這照片不說明看不太出來在哪裡



離美女與野獸的時間還有段時間，就去逛逛買喝的，就逛到賣40週年三角旗的小攤位，還有三角旗燈



就在這裡陷入選擇困難症，不小心被老爺叫走就沒有買到了





△第十三站 「汎銀河披薩港」

老爺就是叫我來買飲料和超級可愛必吃的"三眼怪麻糬"



恐龍兄弟光看這個披薩表演出貨就看到入神



弟噗媽還加買保鮮罐，不怕麻糬吃完沒有三眼怪!



一定要的三眼怪自拍!!



要喝水泡奶的，弟噗媽一路玩起來只有看到這邊有可以裝水的，旁邊也有提供杯子。夏天來到這裡是超冰涼的水，想要省錢的朋友， 這個餐廳記起來在明日樂園區的「汎銀河披薩港」，飲水機兩側入口都有喔!





△第十四站 「迪士尼眾彩交融」 遊行

一天只有一場，天氣超熱，建議可以帶野餐墊喔!(沒帶園區也有賣喔!)





△第十五站 「致賀屋」

來到這裡就是要來寄信的拉!!





寄信就能得到紀念章喔!



有提供桌子能優雅寫信



想要給迪士尼人物簽名的簽名本和筆這裡也有賣，櫃台有賣郵票喔!



門口就有郵筒，寫完直接寄就可以



趁著空檔和孩子拍照，其實是想拍後面的米奇，但太多人了~



雖然傍晚依然很熱到受不了的三位男子





△第十六站 「美女與野獸：城堡奇緣」

城堡乍看很粉紅浪漫



仔細看上面的裝飾就已經有點怕怕的



傳說中的假背景



出示ＡＰＰ讓工作人員確認時間，掃描一下就能進入囉！



一進入也是暗黑狀態



排隊等待的小房間，我最愛的兩個小角色



這裡面的設施都讓恐龍兄弟有點怕怕



排隊號碼



轉圈圈很涼很享受



看著他們的故事也好浪漫





△第十七站 「小小世界」

3歲噗寶最喜歡的設施，完全不用排隊，直接上船



再出來天色已經黑，月亮高掛





△第十八站 「幽靈公館」

這關完全就是不知道是什麼，只想說沒人就來，再加上天色已暗完全看不懂的是什麼。等到走進去才發現是以前來到東京迪士尼還要抽快速通關的幽靈公館，孩子們完全嚇壞，媽媽我完全閉眼(謝謝大伯照片支援)

​ ​



△第十九站 「小飛象」+「夢之光」遊行

緩緩心情，還有時間再帶孩子來玩小飛象，沒想到在排隊期間就遇到夢之光遊行







△第二十站 「小熊維尼獵蜜記」

外面完全沒人，就來玩一下!這個經典遊樂設施





△第二十一站 「小瑞電光餐廳」

來這裡最主要衝著40週年的紀念商品，弟噗要我多推薦這裡的吉拿棒很好吃! 話說這吉拿棒可是媽媽我發現店員少給，衝著關店前去要回來的，當然好吃囉!!



一個餐點配一樣商品，不會說日文就直接秀圖片指給店員看!



杯麵漢堡好吃，不知是不是因為肚子餓



孩子們和老爺特別留給去衝刺的我最後一塊米奇雞塊，好吃





△第二十二站 「世界市集」

迪士尼樂園的21:00閉園時間，大致上來說是遊樂設施和相關商店休息，要走出去一定會經過的"世界市集"是園區內的最後血拚，到九點半都還是開著，要買40週年和最新商品，買起來!! 結帳人潮超級多!!



新商品一定要買，還有米奇造型眼鏡



滿滿的包，真的會有包牆的衝動





△第二十三站 「旅途愉快商店」

走出園區還沒完，要走去舞賓車站一定會經過一開始提到的＂旅途愉快＂商店



滿滿的人潮、沒想到我竟然空手而出



在世界市集買的頭套，走出樂園才戴起來



終於關電的恐龍兄弟..



老話一句，不管看了多少篇攻略，出發前一定要認真看第一手官網資訊：https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/index.html

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