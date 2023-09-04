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[食]台中 百年老店新品牌 悠閒享受下午茶好美時光 犁茶品記 就在台中Lalaport

2023-09-04 17:35:08 寶貝小飄 人氣：168
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：429篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 東區

造訪商家：犁茶品記 Lalaport台中旗艦店
place台中市東區進德路600號1樓600號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中百年老店新品牌 犁茶品記 就在台中Lalaport
逛街逛累了，喝杯好茶 吃點可口小點
下午茶也能如此悠閒~

台中百年餅店犂記 第四代所創立的新品牌 犁茶品記
新開幕的台中LaLaport 南館中
主打提供各式各樣可口好吃的糕點、餅乾及茶飲
讓你逛街逛累了，也可以與姊妹饕喝杯好茶、吃口小點閒話家常好地方
不只東西好吃，也相當好拍~ 讓你立即成為大家心中的網美~

點餐方式利用掃碼點餐在至櫃台結帳即可
操作上大致還不錯，淺顯易懂輕鬆上手~

犁茶品記整體空間相當舒適又寬敞
燈光美氣氛佳，可說是聊天閒話家常好地方
如此好聊的好地點配上好吃又可口的糕點
可說是絕配阿~~

外表粉嫩多姿，具有高顏值視覺系飲品 粉嫩櫻花氣泡飲
甜鹹之間的完美融合於嘴中，滑順好入口~
點一杯特色飲品，除了可品嘗外，還可以拍照分享給好朋友
現在人手一機的時代，吃飯錢都是讓手機吃的阿!!!XD~
如此好拍的地方，美美的飲品，立刻羨煞朋友圈呢~~

不喝冰的，那也可以來一杯熱騰騰的好茶
有機花草舒緩茶 淡淡的花草香氣，讓人身心靈都沉澱下來不少
或是來一杯 醇濃熱可可歐雷，巧克力奶香濃郁
就算天氣再熱，喝上一杯還是令人相當回味呢~
反正店內有冷氣，外頭天氣再熱也不用擔心XD~

有喝當然要也要有吃的
獨特的蔥蔥乳酪包椒麻乳酪包松露乳酪包
濃郁的乳酪香氣搭上紅蔥頭、椒麻、松露調配下
口感味蕾都相當獨特，都是必點的品項之一
記得要熱熱吃更好吃喔~
單入 $48 三入特價 $120
或是可搭配個人套餐，都可以省下不少錢喔~

獨特的彩团系列，讓台式風的糕餅店增添濃厚的日式氣息~
一串串小巧精緻的小丸子，乍看之下還有一種彷彿置身於日本的錯覺!!
這不就是常常在日本看到的小丸子點心嗎!!!!
但此丸子跟日本的丸子吃起來可大大不同喔~
外皮酥鬆層次豐富，內餡綿密相當好吃
搭上多口味，視覺感相當十足，令人眼睛為之一亮~
好想美一種都來上一口!!!
其中甘梅黃金薯口味，可說是相當經典的台式口味代表
酸鹹酸鹹的甘梅粉，裏頭是包覆地瓜餡，綿密入口即化~

還有犁記傳統漢餅的改良款 PON系列
一顆顆小巧可口又精緻的漢餅，可是許多人當作送禮的最佳首選呢!!
愛吃過綠豆椪的您，也別錯過魯肉綠豆PON
濃郁的綠豆香氣，綿密的內餡吃起來相當清爽不油膩~

還有好吃的手作餅乾系列、滿滿堅果的手作見花餅
都是午後美好時光的絕佳首選
酥脆可口、綿密鬆軟 一次吃到多種豐富口感的手作餅乾
再喝上一口飲品，這下午茶的搭配真是太棒了!!!

忙碌的午後、閒暇之餘也要懂得犒賞自己~
就算是辛苦努力逛街購物血拼，也要找個好地方休息一下~
腿總是會痠，肚子總是會餓~
不要吃太多，又要吃的剛剛好~
犁茶品記 絕對是您下午茶選擇的不錯首選喔!!!

犁茶品記_LaLaport台中旗艦店
台中市東區進德路600號(北館1F)

營業時間：
平日：11:00~22:00
假日：10:30~22:00
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