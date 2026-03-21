新美館展覽推薦！新北美術館如果這都不算 AI特展亮點，自動販賣機變音樂盲盒。

新美館展覽推薦！展出自動販賣機音樂盲盒、扭曲吊扇等，至4月12日於新美館4A展間，假日衝新美館逛展。

新美館展覽推薦！新美館展覽「如果這都不算 AI，我有什麼好 BI？」由藝術團體「其實你不懂我的心」共同創作，展名巧妙改寫流行歌詞「如果這都不算愛，我有什麼好悲哀」，透過諧音轉寫，從日常生活經驗出發，開展一場關於感知與經驗及誤讀的觀看實驗，即日起至4/12在新新美館4A展間展出，本展並不試圖為當代科技提供定義，而是透過日常觀察提示感知如何被建構，邀請觀眾在移動與停留中生成自身的思考。



▲新美館展覽「如果這都不算 AI，我有什麼好 BI？」即日起至4/12於4A展間展出。



▲藝術團體「其實你不懂我的心」，透過跨領域創作探討人與技術之間的曖昧關係。





新美館展覽展名諧音遊戲

本展由藝術團體「其實你不懂我的心」藝術家邱子晏、倪祥、馮志銘、簡志峰共同提出計畫，展名改寫自大眾熟知的歌詞「如果這都不算愛，我有什麼好悲哀」，「AI」指人工智慧，藝術家以「BI」反問何謂人工，在發音上前者對應了中文裡的「愛」，後者則連結臺語中的「悲哀」，藝術家以有如冷笑話般的語言遊戲，讓作品意義在展覽中持續產生可被誤讀的空間，並以不同的觀看視角賦予新的理解方式。



▲展名「如果這都不算 AI，我有什麼好 BI？」以諧音手法連結 Ai 與台語的「悲哀」，創造出獨特的展覽語境。





新美館展覽作品自動販賣機變音樂盲盒

展覽從容易混淆的臺灣北海岸與日本北海道出發，對照個人記憶與集體經驗，探討觀光文化如何形塑人們對「地方」的認知，邱子晏改裝自動販賣機，模擬在日本語言不通、購買商品如買盲盒的感受，觀眾購買商品時會隨機播放音樂，更傳達了身為父親的多愁善感，簡志峰則以「海報牆」為靈感，反思觀光形象在數位平台被不斷複製與消費的現象，他將海浪圖案鋪設於前廳地面，模擬著度假時踏

浪而行的悠閒姿態，並搭配〈販賣機〉中的紀念品，探討旅遊遺留下的「殘骸」。



▲藝術家邱子晏改裝的自動販賣機，透過隨機音樂呈現旅途中因語言隔閡產生的盲盒體驗。





新美館展覽由聲音與物件建構的視覺邏輯實驗

在展場中可以看到天花板上懸掛了許多物件，作品〈悲哀的吊扇〉取自藝術家邱子晏老家缺乏維護、扭曲膨脹的吊扇，以此呈現人工智慧生成圖像時常出現的邏輯錯誤，而馮志銘則運用催眠般的聲音結構安排聲場配置、空間編排，呈現聲音在空間中流動與位移的模式，將無形的幻象轉化成可被感知的實體介質，以不同的旁白敘事搭配〈潮汐裝置〉的多頻道影像，這些作品挑動觀眾在接收影像時的情緒與感受，展覽並不給出科技定義，而是透過這些日常誤差，提示我們的感知是如何被調度、建構甚至誤認的。



▲馮志銘設計的音響系統與多頻道影像，搭配潮汐影像帶領觀眾在聲音位移中體驗感知實驗。



▲藝術家簡志峰利用海浪地景與拼貼海報，反思數位影像被不斷複製的現象。





如果這都不算Ai，我有什麼好Bi? 展覽資訊

藝術家：其實你不懂我的心、邱子晏、倪祥、馮志銘、簡志峰

展覽地點：新北市美術館 – 4A 展覽室(新北市鶯歌區館前路300號)

展覽展期：即日起至4/12

開放時間：週二至週五10:00 – 17:30

週末10:00 – 18:00

週一休館(若適逢國定假日照常開放，隔日休館)





新北市美術館 票價資訊

全票100元



優待票50元

適用對象：大專院校以上學生、65歲（含）以上長者、持志工榮譽卡之志工



新北市民平日免票入場，週末及國定例假日享優待票



團體票75元

適用對象：20人以上團體



免票

適用對象：高中職學生、16歲（含）以下學童、身心障礙者及陪同者乙名、低收入戶、導遊、中華民國博物館學會TMA 會員、國際博物館協會ICOM 會員

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▲新美館展覽「如果這都不算 AI，我有什麼好 BI？」即日起至4/12於4A展間展出。



▲新美館展覽「如果這都不算 AI，我有什麼好 BI？」即日起至4/12於4A展間展出。

