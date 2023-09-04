新竹火鍋推薦！日本和牛和活體海鮮超新鮮的新竹宗初鍋物推薦給大家！

還記得上次與大家一起分享高檔的料理限動🍲

沒錯！就是新竹必吃火鍋推薦名單：

「宗初火鍋 日式鍋物🍲」





欸欸店名不是大家想的那樣⋯🤣

阿「宗」師傅🧑‍🍳

用最「初」的心給大家最真實的料理👍🏻

任何料理其實都非常需要師傅的堅持✊🏻

走入新竹火鍋推薦-宗初就可以看到好幾種海鮮🦞

畢竟是活體海鮮，鮮度可想而知😎









整體環境非常寬敞，桌距間隔的很寬！看得出空間的設計感，也打造出了奢華的感覺👍🏻 宗初火鍋也附設了獨立式的包廂式座位可以用餐，與長輩朋友們聚餐更有隱蔽性之外，也能吃到高檔鍋物🍲

另外，我要特別提到宗初鍋物的廁所也太美了吧！用餐環境的廁所真的超重要‼️宗初老闆連廁所都有設計過😍裡面居然還有Aesop的洗手乳😍😍太讚了吧！





新竹必吃火鍋-宗初火鍋近期推出了特製的套餐🍲

含開胃前菜、宗初車輪餅、主廚推薦、肉品盛和、當季活體海鮮拼盤、湯底、綜合野菜盤、附餐、餐後甜點





而我這次品嚐的其他套餐富含：

·開胃前菜

·附餐-松露粥

·當季活體海鮮拼盤

·肉品盛和+牛肉盛和

·綜合野菜盤

·昆布柴魚湯(昆布鰹出汁)

·宗初車輪餅

醬料的部分🈶️：特製日式醬油、胡麻松露（🉑️搭配套餐海鮮🦞）、蔥花、辣椒、蒜末





從前菜就很有記憶點

🥚必吃小卷蒸蛋

選用土雞蛋搭上昆布鹽，鹹度剛剛好💯

小卷口感咬起來很鮮嫩還帶有海洋的鮮甜，配上滑嫩的蒸蛋真的很好吃😋





主廚推薦的料理✨炸廣島生蠔🦪

一開始端上來真的猜不出外層是什麼

生蠔居然被炸過的手工麵線包裹著😍

裡面的生蠔非常大顆，而且肉質非常鮮甜爆滿！搭上外層的酥脆口感，讓整道料理更有層次感！上面也使用特製醬料來提升味覺。





接著是火鍋的靈魂湯頭

今天因為有兩個人用餐，我們各選一個湯頭：昆布柴魚湯/特製味噌湯🥣

🍲昆布柴魚湯為昆布鰹出汁，做法是加熱燉煮昆布後，待水沸騰前撈出昆布，再將鏗節屑放入熱水，最後再把湯濾出來！

利用食材熬出的湯頭，能將食材的鮮甜成分及香氣溶進湯頭裡，天然的鮮味喝的出來！也可以感受到最真實的料理🍲





味噌的湯頭有些鹹香味，喝下去不會死鹹，裡面還有很特別的「手工千切菊花豆腐」，這樣的刀法非常特別！師傅的刀工真的好精巧呀～





將綜合野餐盤放下去兩種湯頭煮都很棒，而且宗初火鍋並沒有選用太多加工的火鍋料，裡面都是青菜🥬、番茄🍅、蘿蔔、菇類等健康野菜👍🏻





接下來就是厲害的肉品啦😍

我這次吃到了：日本A5等級和牛、牛肉盛和裡面還有日本F1和牛、美國Prime牛翼板、澳洲M8-9和牛，牛肉都是涮個幾秒就可以拿起來品嚐，而且和牛吃起來都很鮮嫩又入口即化啊🤤 另外～每一片牛肉份量都非常大！份量給的很多，吃起來滿足的呀！

不吃牛肉的朋友不用擔心，這邊也有伊比利豬的選擇唷😉





我很期待的當季活體海鮮拼盤終於來了！

當季海鮮拼盤有我最喜歡澳洲水姑娘龍蝦🦞

澳洲水姑娘相較波士頓龍蝦 肉更多，

龍蝦因為是新鮮現撈現殺所以肉質真的超鮮美沒有腥味，而且肉質也超彈牙的😍薄殼肉多還能吃到飽滿龍蝦膏實在太幸福啦❤️





店家也非常貼心附上沙漏⏳，更可以控制龍蝦的熟度，免去還沒煮紅透拉肚子的風險唷！海鮮拼盤內還有干貝、鮭魚、蛤蜊，都有最鮮的口感～再放進兩款湯頭裡面煮，味道真的很不錯👍🏻 另外提醒大家一下，升級活澳洲水姑娘加購$350 (一次要2份)，我覺得很超值也很奢華😊😊





大家應該有看到印有宗初的車輪餅吧！

這個車輪餅做的是鹹口味-松露和牛車輪餅

裡面居然有松露蘑菇泥、和牛以及鮭魚卵！

這真的是從來沒吃過的車輪餅口味欸！

吃起來感覺有點像是松露濃湯的感覺，老闆有將松露炒過再把濃湯和鮮奶油放進內餡，還能吃到鮭魚卵真的是有夠特別！





接著是松露粥品的介紹🤤

為什麼會把主食放在最後介紹呢？





因為松露粥可是凝聚剛剛所有海鮮的精髓了！店家會附上蛋、蔥花、海苔絲以及松露及海苔絲，還有一碗白飯別吃掉唷那是煮粥用的啦😂以上食材全部丟進去煮真的太好吃了吧！剛剛的海鮮味也全部附著進湯品了，伴隨濃濃松露奶油味，我居然吃了兩碗⋯⋯





另一個特別的主食是喬麥麵！畢竟是主打日式鍋物，必須要有好吃的喬麥麵🍜 喬麥醬汁是另外給的 ，所以要一口口沾著吃或是整碗麵泡進去醬汁吃都可以依個人口味調整唷！





甜點-芒果冰沙布丁🍮

剛好夏季超級炎熱，芒果🥭本身就非常消暑，再打成芒果冰沙放上布丁很好吃🍮上面還有金箔唷！

🍲套餐式日式火鍋

▫️套餐價位$1280+10% /位（一定會有當季活體海鮮和日本和牛盛和）

▫️有提供刷卡服務

▫️無提供生日相關活動





宗初火鍋擁有非常奢華的環境及食材可以品嚐，新竹必吃鍋物名單必須收藏😎





📝店家IG | @tzungchu_813

宗初食堂·日式無菜單

⏰營業時間：中午 11:30〜15:30；晚上 17:30〜21:30

☎️電話：0966-027-117

🚩地址：新竹市北門街30號





宗初火鍋·日式鍋物

⏰營業時間：中午 11:30〜15:30；晚上 17:30〜21:30

☎️電話：0901-017-117

🚩地址：新竹市勝利路239號

💯 線上訂位網址：reurl.cc/4XzQ13





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