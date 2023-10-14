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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 早安公雞（頭份店）-近昌隆廣場，提供公雞老麵堡，還有蛋餅、吐司、炒烏龍麵等主食，更推出均一價198元的豐盛大盤早午餐ヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ

早安公雞（頭份店）-近昌隆廣場，提供公雞老麵堡，還有蛋餅、吐司、炒烏龍麵等主食，更推出均一價198元的豐盛大盤早午餐ヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ

2023-10-14 11:22:00 豆豆公爵食樂去 人氣：145
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窩客好文

豆豆公爵食樂去

發表篇數：59篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 頭份市

造訪商家：早安公雞農場晨食(苗栗頭份店)
phone037-680-336
place苗栗縣頭份市中興路173號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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位於昌隆廣場附近的早安公雞（頭份店），發源於台中的超人氣早

餐品牌，居然在頭份插旗了😍 以前在台中讀書都沒吃過哈哈🤣

p.s 這裡停機車比較有位子，汽車要稍微找下停車格><

菜單要去最外面的櫃檯拿，畫單好先結帳 (餐點現點現做，

不收服務費，自助區提供餐具、飲水)

 

內用區1-有四人桌跟兩人桌(桌距都蠻近>< 走動

要多加注意~~~ 內用聊天也別太大聲

可以透過窗戶看到烹調過程😀

內用區2-這區也是兩人桌為主

自助區-提供餐具、飲水、醬料、面紙。 還有兒童座椅✅

菜單-整個琳瑯滿目超多品項ㄟ🤤🤤🤤 最上方

是新推出的"均一價198元"豐盛大盤早午餐😍

除此之外，還有招牌的"公雞老麵堡"、蛋餅、吐

司、炒烏龍麵等主食，搭配飲料、點心✌🏻

🌟餐點可+59元升級套餐(A或B)

A套餐-蔬菜沙拉搖搖杯+紅茶

B套餐-巧克力球3個+燕麥紅茶

套餐紅茶換成牧場鮮奶茶(45元，補差額25元)

可調整甜度冰塊，喝起來就還OK🙏🏻

台式香腸庫巴拼盤（198元）

主食為起司蔥花香腸老麵堡 麵包很驚艷😍 不愧是使用老麵，麵包

體很香，咬起來Q彈有勁（那個蔥味超濃很愛😀 整體有吃蔥味大餅

的爽感😋😋😋 豬肉香腸帶點酒味❤️ 配上滿滿起司超推！ 厚火腿

超像在吃蜜汁肉乾！好滿足哈哈💯💯💯

微笑薯餅很可愛😆 味道就可預期的！ 生菜沙拉OK，薯泥沙拉，內

裡蛋的比例蠻高，所以顏色也偏黃（調味偏甜）我覺得蠻好吃😋

 

感想:這次初訪早安公雞(頭份店)，對餐點很滿意，價位OK，

份量也很夠! 只是內用位子不多>< 假日來吃早餐不要太晚起床

喔XDDD 不然就是外帶回家😳 下次要來試試其他的大盤早午

餐，還有招牌的老麵漢堡🤤

 

文章關鍵字
早安公雞頭份店 頭份早餐 頭份早午餐
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