【新北板橋美食】泰之初Brunch江翠店-套餐式的泰式早午餐，泰式的特色餐點－近捷運江子翠站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

位在江子翠捷運站附近的泰之初Brunch是一家結合泰國風味早午餐的獨特餐廳，

充滿異國風情的環境讓人彷彿置身於泰國的小巷。

Ruby之前就有來吃過，記得那時候的用餐經驗還不錯，

所以Ruby決定帶爸媽帶吃看看，這次用餐發現價格漲價了一些，真的是可怕的物價。

現在都是用QRCODE點餐，餐點和醬料都是自取，

用餐是不收服務費的，店員只有協助送餐。

綠咖哩雞肉拉餅 $220

綠咖哩的風味不夠濃郁，濃郁度就比較淡一點，

薄脆的拉餅沾上咖哩味道還算不錯，薄餅的美味那這道菜的美味提升了不少。

比較納悶的是木頭的有一點黑黑的，不知道是不是發霉，

把拉餅放在這個木盤真的有一點吃不太下去。

泰式起司嘎拋豬 pizza $285



這款Pizza是一種泰式創新的口味，融合了起司、

打拋豬肉和香料炒再一起，pizza的餅皮酥脆，

配打拋豬肉的微辣風味，雖然偏油一點但還是滿美味，Ruby滿建議這道菜。





泰式椒麻雞腿飯 $265



雞腿炸的非常酥脆，淋上泰式椒麻醬汁，讓每一口都充滿了酸辣的風味。

白飯和四種小菜，搭配著吃，簡直是一種極致的享受。

海鮮炒河粉 $200



海鮮和河粉為基底，用泰式的方式料理，口感鮮美，讓人一口接一口停不下來。

海鮮的鮮甜和香料為這道菜帶來了豐富的層次，不過味道是偏酸的喔。

香茅炸雞翅 $199

雞翅是用炸的，香茅的香氣和泰式調味，

不過當天炸的有一點乾，也不夠多汁有一點可惜了。

泰式檸檬紅茶 $30；無糖綠茶 $30

點套餐都有附贈一杯飲料，泰式檸檬紅茶帶有微微的酸甜，非常爽口，

而無糖綠茶則清爽怡人，完美平衡了料理辛辣的口感。

整體的用餐感覺，泰之初Brunch江翠店提供了一個道地的泰國早午餐體驗，

每一道菜都有著泰國菜的風味，喜愛泰式料理的也值得一試看看。



【店家資訊】

👉泰之初Brunch江翠店

🏠新北市板橋區松柏街61號

☎️02 2258 5228

⏰10:00–15:00 ；17:00–20:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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