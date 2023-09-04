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> 圖文創作 > CP值爆表！當天到港海鮮漁獲燒烤吃到飽，超過30多種現流魚、澎湖直送牡蠣無限量隨你夾，吃到飽2.5小時只要700元！

CP值爆表！當天到港海鮮漁獲燒烤吃到飽，超過30多種現流魚、澎湖直送牡蠣無限量隨你夾，吃到飽2.5小時只要700元！

2023-09-04 20:10:02 小珊珊 人氣：101
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1189篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：海世界複合式碳烤店
phone03-9373-885
place宜蘭縣壯圍鄉古結路49號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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CP值爆表！當天到港海鮮漁獲燒烤吃到飽，超過30多種現流魚、

宜蘭海鮮烤肉吃到飽，宜蘭CP值最高直接吃好吃滿2.5小時，700不用服務費，超划算！015啊

火烤兩吃食材隨你拿，每日有超過30種現流，還有機會吃到珍稀海味，全宜蘭最狂吃到飽店！！103吼叫

 

說到這家【海世界複合式碳烤】可以說是宜蘭最有名的燒烤餐廳，可說是無人不知無人不曉，吃過的人都會不禁豎起大姆指說讚

一個人吃到飽價格只要700元，就能在2.5小時內，無限享用超過30種現流海魚無限吃，吃到飽真的是太值得推薦了，有來宜蘭旅遊的朋友，絕對不能錯過！

千萬記得想要來用餐，一定要先訂位唷

平日只有兩個時段(16:00、18:30)，假日有四個時段(11:00、13:30、16:00、18:30)

CP值爆表！當天到港海鮮漁獲燒烤吃到飽，超過30多種現流魚、

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整個用餐空間蠻大的且明亮舒適，座位間距間隔都讓人感到舒服，是令人感到放鬆的用餐環境，沒有大部分燒烤店極重的油煙味，喜歡燒烤的朋們又有好去處了

今天是假日下午1點半，居然還是大客滿，生意真的好到一個不行！

CP值爆表！當天到港海鮮漁獲燒烤吃到飽，超過30多種現流魚、

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海世界對寵物態度親切友善，只要毛孩不會打擾到其他客人，不會在地上亂跑影響他人用餐，都沒問題！

CP值爆表！當天到港海鮮漁獲燒烤吃到飽，超過30多種現流魚、

 

坐定位後人員簡單介紹過就可以開始進攻自助吧取餐囉

海世界自助吧大致上可以分為7類：(右手邊)海鮮水產區、火鍋食材區、醬料區；(左手邊)沙拉區、肉片區；(廚房區)飲料區、冰淇淋區、加湯區

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大家來可以主攻海世界的海鮮料理，是他們家的強項啊！

直送的生蠔、鮮蝦、螃蟹等，鮮魚更是整尾讓你夾，當日魚貨以南方澳漁港進貨(漁船回來什麼吃什麼)

海魚的種類真的非常多，有很多我們還認不太出來是啥品種魚哩，最棒的是補魚的速度也很頻繁，一次都一箱箱的倒，霸氣！！！

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夾好的魚不管要烤還是要煮，都要拿給廚房處理，廚房阿姨也會依照魚種建議要純烤、煮湯或者清蒸，幫忙去魚鱗、清理內臟或切小塊

如果怕整條的魚純烤沒法吃出什麼好滋味，也可以請她們專業料理(清蒸)過後更好吃

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接下來就是準備開烤的時刻啦！

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不得不大讚這支烤魷魚，吃起來超Q彈鮮甜，一口咬下可以感受到滿滿的海味，可以吃掉好幾隻哈哈

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這裡的牡蠣每粒都鮮甜肥美，而且大口咬下去還會有讓人驚豔的爆汁口感，有淡淡鹹味完全就是大海的味道！

CP值爆表！當天到港海鮮漁獲燒烤吃到飽，超過30多種現流魚、

 

這隻不確定是什麼魚？青衣(鸚哥魚)？？？

我們用烤的，烤到整隻有如黑碳般，把魚鱗剝掉就可以吃嚕

肉質豐厚富有膠質、口感細緻，魚肉鮮甜，相當好吃〜

CP值爆表！當天到港海鮮漁獲燒烤吃到飽，超過30多種現流魚、

 

只要加價100元代客料理費，就能吃到好吃的蒸魚

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加碼送海鮮粥，它不是尋常的粥，是「超級好吃」海鮮粥！

料真的超多，隨便撈都是，完全沒在客氣的，稱得上是非常霸氣的海鮮粥

CP值爆表！當天到港海鮮漁獲燒烤吃到飽，超過30多種現流魚、

 

小珊珊碎碎念：

這麼猛的宜蘭吃到飽燒烤店不分享不行啊！

來這邊超多品種的海魚通通隨你夾、隨你烤，愛吃魚的朋友一定會吃得超級過癮，光吃魚就回本了

大家吃的很開心，而且還可以帶毛孩一起前去用餐，光這點就完全大加分啦〜

 

【Info】

海世界複合式碳烤

地址：宜蘭縣壯圍鄉古結村古結路49號

營業時間：平日16:00-21:30／週六日11:00-21:30(週三公休)

預約專線：(03) 937-3885

粉絲專頁：海世界複合式碳烤

V提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩 V坐椅子)

 

 

 

文章標籤

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你跟我一樣熱愛美食，也熱愛旅遊嗎？你還在傷腦筋要去哪吃好料，找好玩嗎？ 只要你搜尋小珊珊的部落格http://juishanchang.pixnet.net/blog，就能跟著小珊珊，一起去尋找全台灣最夯、最有特色的地方踩點哦~
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