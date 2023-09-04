逢甲浮誇系美食必點101海鮮塔，宵夜也可以吃到





『8德司創意餐館逢甲店』位在秋紅谷、逢甲夜市周邊，步行約5~10分鐘就可以到達，『8德司創意餐館逢甲店』旁邊就有付費停車場，交通便利，『8德司』在一中商圈超有名，現在逢甲也可以吃到囉~~開心!!在在就跟著沙拉的腳步一起前往『8德司創意餐館逢甲店』

先來看看我們的影片

『8德司創意餐館逢甲店』旁邊就有收費停車場，停車免煩惱

因為不是第一次到『8德司』，上次印象還不錯，這次就很放心的帶朋友一起前往用餐

門口的曲線設計，很吸引目光

一進門就有設計網美最愛拍照打卡區，不論是單人或朋友一起合照，景都幫你佈好了

不過更吸我眼球的是櫃臺上放的RIO，陸劇中最火紅的RIO雞尾酒，搭配燈光聚餐就是要喝這個

環境是輕工業風的設計，加點綠植，讓整體更有生氣

店內有提供鍋物及海鮮塔，店中央有提供沾醬區，有加蓋很乾淨

沙茶、醬油、蔥花、香菜..等辛香料，還有芥末醬可以用還不錯

8德司創意餐館的品項很多，有義大利麵、燉飯、蒸煮鍋、101海鮮塔、炸物、飲品..等

餐點適合的年齡層也很廣，不只是年輕人來，帶父母來的顧客也很多

菜單上沒有的"蟹老爸海派盆"、"川婆婆麻辣鼎"都是必點菜色

我們餐點上桌時，鄰桌都跑來看，太豐富了，中、西式餐點都有

入座後服務人員幫我們到了雞湯，雞湯是無限供應

那天來的路上下大雨，都淋溼了，趕快喝個熱湯好舒服，中間我們還續了兩次，太好喝了，雞湯的鹹度也可以調整

蟹老爸海派盆

螃蟹、白蝦、扇貝、透抽、蛤蜊、季節時蔬+香濃雞湯+白飯*2+飲料2杯(紅茶、綠茶、蜜茶擇2)，若要換其他飲料(非酒精飲料)折抵50元

海鮮盆用螃蟹造型的盤盆裝著，霸氣上桌，連鄰桌顧客都跑來觀光，一看就很厲害

蟹老爸海派盆使用特製醬料爆炒海鮮，讓食物層次更加豐富

蟹老爸海派盆真的超下飯

使用的海鮮都是嚴選過的，店內的後方還有活體水族箱，新鮮度可以放心

滿滿蟹黃，扎實的口感，秋天到了，又是吃蟹的季節了

鮮蝦、扇貝、蛤蜊經過爆炒後，醬汁吸附在上面，吃起來更涮嘴

本來我們還用筷子、夾子在那夾，太慢了，後來乾脆直接上手，處理蝦子、螃蟹，雙手最快，用手拿更好吃

101海鮮塔喜歡吃海鮮的朋友來這一定要點一份

內容：8層海鮮塔+一層香濃雞湯小火鍋+白飯+現烤黃金奶油麵包+飲料2杯(紅茶、綠茶、蜜茶擇2)，若要換其他飲料(非酒精飲料)折抵50元

海鮮塔是上桌後蒸煮，約15分鐘左右，煮熟後服務人員會幫忙拿取

海鮮有野生青殼龍蝦、新鮮鱸魚、虱目魚肚、干貝、透抽、扇貝、白蝦、蛤蜊

將透抽切成條狀，比較方便吃，吃起來肉質有彈性

虱目魚肚是我喜歡吃的

已經幫忙去刺，吃起來較方便，魚肚有著豐富的膠原蛋白，女孩兒必吃

虱目魚肚上有透抽滴下來的湯汁，所以看起來紅紅的

身為蛤蜊控，這一整份我就一個人獨享了

新鮮清蒸的蝦子就留給蝦控牛牛慢慢享受

干貝裡的湯汁，味道超鮮甜

手掌大的扇貝，每一科蒸完也沒有縮很小，吃起來好滿足

新鮮鱸魚吃起來肉質細緻，幫忙切片好，方便我們分食

青殼龍蝦

滿滿蝦膏，蒸煮後不黏殼，蝦肉很容易就挖出來，肉質飽滿，鮮度甜味鎖在裡面，太幸福了

蔬菜盤直接就放在香濃雞湯小火鍋中煮了，蒸煮時上面的海鮮精華也都會滴到火鍋中，增添不少海味

川婆婆麻辣鼎

直接把大大的鼎放在桌上，超威的

香濃雞湯+白飯*2+飲料2杯(紅茶、綠茶、蜜茶擇2)，若要換其他飲料(非酒精飲料)折抵50元

有分海派鼎和肉肉鼎

肉肉鼎：豬肉增量、蛤蜊增量、季節時蔬

海派鼎：鱸魚、蛤蜊、白蝦、扇貝、豬肉、季節時蔬

我們點的是海派鼎，一上桌就香氣撲鼻，看到紅通通一鍋，唾液腺不斷分泌

海鮮品質很棒，一大片鱸魚，細緻的魚肉

扇貝顆顆飽滿

雖然是海派鼎還是有豬肉

偷偷說沒吃完的鍋可以打包，回家加點水或雞湯還可以再煮一次，加上王子麵好好吃喔!

以上餐點都有附白飯

『8德司』除了海鮮鍋物很厲害外，義式料理也很強

點義大利麵、燉飯套餐都有附雞湯無限供應、現烤黃金奶油餐包、招牌脆薯，若要升級成黑松露薯條加80元

飲料：紅茶、綠茶、蜜茶擇一，更換其他飲品(非酒精類)折抵50元

冠軍干貝

生食級干貝6顆+蛤蜊+魚卵，刨上起司，餐點除了好吃還很美

很少義大利麵會這麼豪華的擺上生食級干貝，香煎干貝吃起來好柔嫩，熟度剛好，裡面很保水

我們使用的是Q麵+橘醬

每一口都可以吃到啵啵的魚卵，滋味豐富，QQ的麵條還真是不錯

涮嘴辣雞

商業機密使用的是特製醬+嫩煎雞腿排

特製醬中含有香菜、辣椒、蔥花..等

沒有預期到義大利麵會辣，吃上一口會嘶嘶~~辣得過癮

涮嘴辣雞義大利麵吃起來很爽口，雖然辣，但也忍不住一口接一口

招牌脆薯

會附上番茄醬和凱薩醬

炸的金黃酥脆的薯條，搭配凱薩醬也不錯吃，我後來越沾越多，哈~~~還被笑說是吃薯條還是吃醬

我更愛黑松露薯條

淡淡松露香氣，吃黑松露薯條就不要再沾醬，才能吃到松露的香氣

現烤黃金奶油麵包

與海鮮比起來奶油餐包不顯眼的在旁邊放著，後來我們拿了一開切開，冷掉了裡面還那麼濕潤

而且挺好吃的，真是小看他了，忍不住問店員這要那裡買啊

炸雞們(小雞腿*3+小雞翅*3)

獨特的醃料香氣和淋醬，吃起來辣辣的，跟韓式炸雞有點像，微甜辣辣的味道

炸的香酥，很適合搭配RIO雞腿酒(未滿18歲禁止飲酒，酒後禁止開車)

RIO雞尾酒(未滿18歲禁止飲酒，酒後禁止開車)

聚餐必備，有在追陸劇的朋友對RIO一定不陌生，不論是活動派對或朋友聚餐都有他的身影

各色洋酒與天然果汁複配，顏色繽紛絢麗，酒精濃度約4.2~4.5%(未滿18歲禁止飲酒，酒後禁止開車)

套餐飲料加價可以換其他飲料

我們點了草莓牛奶泡泡、奶蓋綠、特濃奶茶+珍珠

粉嫩顏色、濃郁的草莓香氣的草莓牛奶泡泡很適合女孩兒和小朋友

奶蓋綠

不用攪拌直接喝奶蓋好滑順，綠茶也很清爽

喜歡喝奶茶的我當然是來一杯"特濃奶茶+珍珠"

乳香和茶香都有，珍珠是熱的吃起來QQ的有在水準之上

『8德司創意餐館逢甲店』提供的餐點種類眾多，不論是獨享或是分享都很合適，中、西式餐點都有，環境舒適很適合聚餐，來逢甲聚餐想找好吃的餐廳，可以到『8德司創意餐館』

奉上我們今天點的餐點項目，6~8人吃都可以推薦給大家

地址：台中市西屯區河南路二段514號

電話：04-24525600（逢甲店）

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一中店

地址：台中市北區三民路三段142-1號

電話：0908778598

營業時間：11:00~1:00

粉絲團：『8德司創意餐館』

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