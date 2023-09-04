高雄美食：高評分美式漢堡店~樂漢堡，黃、綠、黑、紅漢堡等你來挑選!三多商圈捷運站旁美食

位於高雄三多’商圈捷運站3號出口的樂漢堡，已營業多年，餐點美味~交通方便，因此客人也絡繹不絕，在google地圖上擁有高分評價。

整體裝潢走美式餐廳風格，掛著各種海報，營造用餐氛圍感~

樂漢堡菜單Menu

樂漢堡的品項非常多，還可以自己加醬料、配料、肉品，自由度非常高。

最特別的是可以換漢堡皮的口味~有抹茶(綠)、南瓜(黃)、番茄(紅)、可可(黑)

最好的是他們有將漢堡的內料都寫出來，讓人更容易選擇

樂漢堡美食照片與心得

每一份漢堡都有包含附餐跟飲料~所以CP值滿高的，小N選擇炸薯條，朋友選擇起司薯泥。

超邋遢老喬堡-南瓜漢堡皮

他們的漢堡皮烤的很酥脆，搭配醬汁配料一起咬下去非常~爽~大家可以看到漢堡跟手的對比，這漢堡真的超大阿~~

一瞬間不知道從何吃起XD 小N選擇使用刀叉將他切開，朋友則是一口咬下超豪邁。

內料非常豐富，有自選肉、辣肉醬、番茄、芝麻葉、起司片、太陽蛋、酸奶…等配料，肉非常多汁，搭配辣肉醬非常涮嘴，一口接一口~

薯泥加上起司，滿滿的碳水，剛吃下去非常好吃滿足，不過份量不少，吃到後面會稍微膩。

前面提到可以選擇不同口味的漢堡皮，朋友選擇南瓜口味，不過南瓜的橘色跟一般麵包的顏色很接近，所以拍照效果普通，吃起來也沒有明顯南瓜味，建議大家可以選抹茶、番茄、可可等顏色比較特別的漢堡皮，拍照比較有震撼感~

濃松露三重奏堡-抹茶漢堡皮

一眼望去，滿滿的起司跟松露超罪惡呀~

內料有：自選肉、松露、薯餅、雙色起司片、起司醬、松露油、酸黃瓜….等，也是口感很豐富

肉排很大塊又多汁，搭配濃郁的松露、松露油、起司、酥脆的薯餅，這樣子的組合一口咬下超級享受！

小N選擇抹茶漢堡皮，非常的綠色超特別~~不過吃起來沒有明顯抹茶味，所以不至於影響漢堡整體感受，大家放心衝!

這個起司松露醬真的超級濃郁，也很大量，小N拿來沾薯條也非常適合~

整體來說漢堡很好吃，配料跟附餐份量也不少，吃完很滿足！女生選S就可以吃很飽了~

有機會小N也想再吃看看其他口味的漢堡~藍紋奶香起司堡感覺也不錯吃(口水)

樂漢堡在北部也有分店，評價也都很高，真的推薦大家也來吃吃看喔，生意很好可以先預約。

LOVSS BURGER樂漢堡聯絡資訊

樂漢堡官網

📍樂漢堡美式餐廳(高雄三多店) LOVSS BURGER

樂漢堡三多店臉書專頁

電話：073340669

營業時間：週日至週四11:00–21:00 / 週五、週六11:00–22:00

地址：806高雄市前鎮區中山二路258-2號1樓



📍樂漢堡美式餐廳(新北板橋店)LOVSS BURGER

樂漢堡板橋店臉書專頁

電話：0229553025

營業時間：週日至週四11:00–21:00 / 週五、週六11:00–22:00

地址：220新北市板橋區漢生東路133號



📍樂漢堡美式餐廳(台北景美店)LOVSS BURGER

樂漢堡景美店臉書專頁

電話：0229553025

營業時間：週日至週四11:00–21:00 / 週五、週六11:00–22:00

地址：116台北市文山區景美街5巷23號



📍樂漢堡美式餐廳(新北新莊店)LOVSS BURGER

樂漢堡新莊店臉書專頁

電話：0285217765

營業時間：週一至週四11:00–21:00 / 週五至週日11:00–22:00

地址：242新北市新莊區中原東路186號



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