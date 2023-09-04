為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 高雄美食：高評分美式漢堡店~樂漢堡，黃、綠、黑、紅漢堡等你來挑選!三多商圈捷運站旁美食

高雄美食：高評分美式漢堡店~樂漢堡，黃、綠、黑、紅漢堡等你來挑選!三多商圈捷運站旁美食

2023-09-04 21:13:42 Nancynote 人氣：101
share
窩客好文

Nancynote

發表篇數：42篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：LOVSS Burger 樂漢堡美式餐廳 三多店
phone07-334-0669
place高雄市前鎮區中山二路258-2號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

高雄樂漢堡招牌

位於高雄三多’商圈捷運站3號出口的樂漢堡，已營業多年，餐點美味~交通方便，因此客人也絡繹不絕，在google地圖上擁有高分評價。

整體裝潢走美式餐廳風格，掛著各種海報，營造用餐氛圍感~

高雄樂漢堡內部裝潢

高雄樂漢堡裝潢

樂漢堡菜單Menu

樂漢堡的品項非常多，還可以自己加醬料、配料、肉品，自由度非常高。

最特別的是可以換漢堡皮的口味~有抹茶(綠)、南瓜(黃)、番茄(紅)、可可(黑)

最好的是他們有將漢堡的內料都寫出來，讓人更容易選擇

高雄樂漢堡多色漢堡

高雄樂漢堡菜單漢堡

高雄樂漢堡菜單漢堡

高雄樂漢堡菜單沙拉

高雄樂漢堡菜單menu義大利麵燉飯

高雄樂漢堡菜單排餐

 

樂漢堡美食照片與心得

每一份漢堡都有包含附餐跟飲料~所以CP值滿高的，小N選擇炸薯條，朋友選擇起司薯泥。

高雄樂漢堡美食照片

 

超邋遢老喬堡-南瓜漢堡皮

高雄樂漢堡超邋遢老喬堡配薯泥

他們的漢堡皮烤的很酥脆，搭配醬汁配料一起咬下去非常~爽~大家可以看到漢堡跟手的對比，這漢堡真的超大阿~~

一瞬間不知道從何吃起XD 小N選擇使用刀叉將他切開，朋友則是一口咬下超豪邁。

高雄樂漢堡

內料非常豐富，有自選肉、辣肉醬、番茄、芝麻葉、起司片、太陽蛋、酸奶…等配料，肉非常多汁，搭配辣肉醬非常涮嘴，一口接一口~

薯泥加上起司，滿滿的碳水，剛吃下去非常好吃滿足，不過份量不少，吃到後面會稍微膩。

高雄樂漢堡南瓜漢堡皮

前面提到可以選擇不同口味的漢堡皮，朋友選擇南瓜口味，不過南瓜的橘色跟一般麵包的顏色很接近，所以拍照效果普通，吃起來也沒有明顯南瓜味，建議大家可以選抹茶、番茄、可可等顏色比較特別的漢堡皮，拍照比較有震撼感~

 

濃松露三重奏堡-抹茶漢堡皮

高雄樂漢堡濃松露三重奏堡

一眼望去，滿滿的起司跟松露超罪惡呀~

內料有：自選肉、松露、薯餅、雙色起司片、起司醬、松露油、酸黃瓜….等，也是口感很豐富

肉排很大塊又多汁，搭配濃郁的松露、松露油、起司、酥脆的薯餅，這樣子的組合一口咬下超級享受！

高雄樂漢堡抹茶漢堡皮

高雄樂漢堡濃松露三重奏堡抹茶皮

小N選擇抹茶漢堡皮，非常的綠色超特別~~不過吃起來沒有明顯抹茶味，所以不至於影響漢堡整體感受，大家放心衝!

這個起司松露醬真的超級濃郁，也很大量，小N拿來沾薯條也非常適合~

高雄樂漢堡薯條松露漢堡

整體來說漢堡很好吃，配料跟附餐份量也不少，吃完很滿足！女生選S就可以吃很飽了~

有機會小N也想再吃看看其他口味的漢堡~藍紋奶香起司堡感覺也不錯吃(口水)

樂漢堡在北部也有分店，評價也都很高，真的推薦大家也來吃吃看喔，生意很好可以先預約。

 

LOVSS BURGER樂漢堡聯絡資訊

樂漢堡官網

📍樂漢堡美式餐廳(高雄三多店) LOVSS BURGER
樂漢堡三多店臉書專頁

電話：073340669
營業時間：週日至週四11:00–21:00 / 週五、週六11:00–22:00
地址：806高雄市前鎮區中山二路258-2號1樓
 

📍樂漢堡美式餐廳(新北板橋店)LOVSS BURGER
樂漢堡板橋店臉書專頁
電話：0229553025
營業時間：週日至週四11:00–21:00 / 週五、週六11:00–22:00
地址：220新北市板橋區漢生東路133號
 

📍樂漢堡美式餐廳(台北景美店)LOVSS BURGER
樂漢堡景美店臉書專頁
電話：0229553025
營業時間：週日至週四11:00–21:00 / 週五、週六11:00–22:00
地址：116台北市文山區景美街5巷23號
 

📍樂漢堡美式餐廳(新北新莊店)LOVSS BURGER
樂漢堡新莊店臉書專頁
電話：0285217765
營業時間：週一至週四11:00–21:00 / 週五至週日11:00–22:00
地址：242新北市新莊區中原東路186號
 

 

延伸閱讀：
高雄美食：要預約的美食！Birdy Pancake 三層舒芙蕾百元有找~高CP值好吃平價推薦 高雄新興區甜點 新堀江甜點美食

高雄美食：鳳山美食 Zone Cafe 弄咖啡親子餐廳 大東文化藝術中心 交通方便，美味料理

高雄美食：鳳山美食 驢子實驗室Donkey Lab 日式懷舊建築，美食と美景兼具的咖啡廳

高雄美食：Good Partner好夥伴咖啡 拍照超美餐廳~泡澡熊、棉花糖柴犬立體拉花飲品必點~超可愛！

高雄美食：月讀女僕咖啡廳體驗，女生也很適合來唷~漂亮裝潢與親切女僕，一起來當大小姐&大少爺!

高雄巨蛋美食:卡啡那CAFFAINA-藝術品法式甜點、咖啡、舒芙蕾、鹹派

高雄巨蛋美食:貝果貝果之東西廚房 餐點選擇超多!美/義/泰/中式都有~快來找自己的味吧

高雄三多美食:woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋 雲朵上的滋味 雲之優格冰沙 ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ鬆餅 高雄下午茶

 

💕最新美食資訊請追蹤小N手札IG:https://www.instagram.com/nancynote0426/

 

#美式漢堡
morechevron_right
文章關鍵字
美式漢堡 高雄美食 三多美食
檢舉
share
chevron_left

高雄美食：要預約的美食！BirdyPancake三層舒芙
延伸閱讀

高雄美食：要預約的美食！Birdy Pancake 三層舒芙蕾百元有找~高CP值好吃平價推薦 高雄新興區甜點 新堀江甜點美食

 Nancynote

［2023韓國首爾旅遊］弘大最紅的滿滿起司烤大腸｜飽肚烤腸 雪花烤腸

 拗嗚

【美食】「很好漢堡 Hang Out Burger」漢堡、炸雞，樹林漢堡推薦、板橋浮洲漢堡推薦、樹林網美餐廳 (附菜單)

 花見團子玩耍趣
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Nancynote

發表篇數：42篇

嗨~我是小N♫ 是個大吃貨😋 我熱愛美好的事物：美食、美妝、美景，最喜歡嘗鮮~幫大家探路，分享心得給大家參考。

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
漢堡克Buger Gram 照片

漢堡克Buger Gram

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
冒煙的喬特色便當 高雄復興店 照片

冒煙的喬特色便當 高雄復興店

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市新興區
Sizzling Burger 嗞嗞漢堡 照片

Sizzling Burger 嗞嗞漢堡

3.50 (1人評鑑)

區域：高雄市鼓山區
法堡 Fabao 左營勝利店 照片

法堡 Fabao 左營勝利店

0.00 (0人評鑑)

區域：高雄市左營區
法堡 Fabao 三民灣中店 照片

法堡 Fabao 三民灣中店

0.00 (0人評鑑)

區域：高雄市三民區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up