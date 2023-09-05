【西區美食】伍宅晨食，炭烤饅頭和酥皮蛋餅 | 早午餐推薦 | 台中美食

來到台中的第一餐就直接選擇位在西區的「伍宅晨食」，有時候我的早餐就會以饅頭為主，不過幾乎沒有在裡面包過餡料做成類似漢堡的樣子，這間店最有名的就是炭烤饅頭，雖然主要是用白饅頭下去炭烤，但裡面的餡料選擇多樣，吃起來就像是台式的漢堡，口感既紮實又滿足，不管是當早餐或是早午餐都非常適合。

餐廳資訊

伍宅晨食 店名 : 伍宅晨食-民生店

電話 : (04)2222-0252

地址 : 台中市西區民生路142-1號1樓

營業時間 : 週一~週日 06:00-14:00

粉絲專頁 : 伍宅晨食

餐廳的位置就在國立台中教育大學旁邊，再過去就是國立臺灣美術館，要前往附近的景點都滿方便的

餐廳環境

在店家的招牌旁邊直接就放上招牌的炭烤饅頭圖案，讓第一次來的人一看到就知道是以饅頭為主角的店

整間店以簡約風格的設計為主，在門口直接放上人氣排行榜，如果會猶豫不知道該點甚麼的人可以快速參考，讓自己盡快享用到美食

店內的座位不算太多，我們是在11點左右前往，店內是客滿的狀態，門口外帶的人也是絡繹不絕

靠近外面的座位採光非常好，自然光直接從窗外打進來十分舒適

牆上還有各種藝術品跟畫來點綴，營造一種優閒的氣氛

在靠近門口的地方還有小古董裝飾，只是看到時機車模型剛好吃壞掉的XD

菜單

主食的部分分為「炭烤系列」、「熱壓吐司」跟「酥皮蛋餅」，其中以炭烤系列為店家的招牌，幾乎每桌必點，而且每一種口味都各有愛好者

餐點介紹

這次總共點兩份主食、一份點心跟兩杯飲料

飲料的部分都是點大杯，沒想到就是一般飲料店大杯的容量，左邊是「綠茶拿鐵」，右邊是「豆漿紅茶」，顏色跟背景非常搭

兩杯都是點無糖的，「綠茶拿鐵」喝起來茶味滿濃郁的但又不會搶走拿鐵的香味，「豆漿紅茶」一直都是非常搭配的組合，有無糖可以選喝起來就不會太有負擔

第一道是「脆薯」，油應該是有瀝乾淨，吃起來酥脆不油膩

第二道是「培根起司歐姆蛋」，饅頭上方烤到有微微的焦香

餡料的樣子是以漢堡的方式夾起來，以防餡料滑出來會用漢堡紙包起來

餡料的部分還算可以，培根跟起司的味道非常濃郁，歐姆蛋吃起來十分鬆軟

第三道是「白醬培根菇菇蛋餅」，份量還算不錯

內餡本身就有白醬，上面再淋一點醬油提味吃起來非常過癮

裡面的料還滿多的，蘑菇的味道非常濃，如果喜歡吃蘑菇的人可以考慮看看

結語

整理來說週末或是連假出遊來這裡吃早餐或早午餐，可以感受到輕鬆愜意的風情，把台式的饅頭做些改變變成口感多樣的炭烤饅頭，吃起來紮實香濃，因為烤過的關係白饅頭的香氣會整個竄出來，搭配一杯飲料的份量剛剛好，享用完餐點再去附近逛一逛讓一天有完美的開始。