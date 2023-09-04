為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 綠萼159地中海南法料理 | 台中北屯森林系餐廳，兔奴俱樂部，寵物友善（提供包場服務） - 莎笠，小日子

綠萼159地中海南法料理 | 台中北屯森林系餐廳，兔奴俱樂部，寵物友善（提供包場服務） - 莎笠，小日子

2023-09-04 21:35:26 莎笠，小日子 人氣：108
share
邀約
窩客好文

莎笠，小日子

發表篇數：290篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：綠萼159地中海南法料理
place台中市北屯區山西路三段159號1樓159號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

綠萼159地中海南法料理｜台中北屯絕美森林景觀餐廳，與親朋好友一起享受地道質感「南法地中海料理」，還有超可愛軟萌店兔相伴，更是全台唯一兔奴俱樂部，白淨雅緻的挑高空間，每一處都夢幻好拍到不行，也提供活動包場服務，約會、聚餐、小型婚禮都很適合

Follow 莎笠，小日子 
莎笠FB @salidayfood 
莎笠IG saliday_food

綠萼159地中海南法料理  在哪裡？

綠萼159地中海南法料理 就位在台中山西路三段，門口佈滿綠色植栽，猶如個秘密基地，不用到大坑新社，位處市區就有綠意盎然的森林餐廳，氛圍好好，開車前往的朋友，周邊路上都有停車格，步行五分鐘內，也有多處收費停車場，停車免煩惱

綠萼159 地中海南法料理

地址：台中市北屯區山西路三段159號1樓
電話：04-2422-6250 線上訂位
營業時間：11:00-14:30、17:00-20:30（週二公休）
付款方式：現金、LinePay、信用卡
停車場：路邊停車格、幸福車房停車場（崇九站）、幸福車房山西站

綠萼159地中海南法料理 店內環境

一踏進用餐區，是截然不同的氛圍，挑高純白的歐式風格，營造著優雅浪漫，桌間以不少綠意裝點著，多份輕鬆自在更添質感

綠萼159是間寵物友善餐廳，能攜帶毛小孩入內，在一樓，寵物需要待在提籃或推車內，二樓兔奴俱樂部提供兔兔、龍貓、天竺鼠現場活動空間，兔兔活動空間與用餐空間是完全分開，若不善面對動物的朋友，一樣能舒心享受用餐空間

像我就很愛窗邊位置，彷彿身處森林中用餐，整體桌數還不少，有許多聚餐聚會、甚至小型婚宴，來此舉辦都很適合

後方還有道具區，有超多夢幻的配件小物，都能免費租借，讓來用餐聚會的朋友們都能拍照使用

綠萼159兔奴俱樂部

因老闆娘自身就有豢養軟萌兔兔，因此創辦綠萼159地中海南法料理，希望各式萌寵與主人能在這絕美空間一同享受！在一樓後方，有區是專屬當家兔寶貝的小天地，共有五隻兔兔在這，讓沒有兔兔的朋友，也能近距離看兔兔、摸兔兔

二樓空間正展出《謝李清臘筆創作展》，能一邊用餐一邊欣賞畫作，一二樓都有提供包場服務，因綠萼159地中海南法料理創辦者，自己就是兔奴超寵兔兔，將二樓某區塊設置兔兔玩樂的專屬空間，更有不少兔兔主人會在這舉辦兔兔們聚會

當天友人也帶了她家兔寶一同來玩樂放風，在這空間中看著兔兔自由跑跳，心情也跟著一起愉悅起來

綠萼159地中海南法料理

普羅旺斯四人分享餐

綠萼159是間寵物友善餐廳，在餐點表現更是講究！這次相揪友人一同前往，直接點選普羅旺斯四人分享餐，從前菜、濃湯、主菜、甜點、飲品，不僅擺盤滿足了視覺，餐點更是澎湃又道地，還能與好友們一同分享，品嘗到食材純粹鮮美

四人前菜盤

豐盛前菜盤，裏頭有著切片法國長棍麵包與香草脆餅，可沾著芥末塔塔醬、綠萼自製番茄莎莎醬，簡單純粹的好味道，獲得同行友人一致讚賞，還續加了好幾次！一旁還有添加法尼斯進口的義大利香料，製成的番茄炒野菇，巴薩米克與紅酒醋交織的酸甜風味，真的涮嘴

南法尼斯沙拉

運用多款鮮蔬，搭配著水煮蛋、黑橄欖、鯷魚、鮪魚，淋上巴薩米克醋點綴風味，微微的鹹味和回甘感，整體吃起來相當清爽，更能在品嚐主餐前打開我們的味蕾

套餐中有三款湯品可選擇！以菇類與蔬菜高湯熬煮的鮮菇清湯，不加一滴水的奶油蘑菇濃湯、醇濃的南瓜濃湯、風味表現都很不賴

奶油蘑菇濃湯

不加一滴水的奶油蘑菇濃湯，喝起來果真濃郁鮮香，滋味相當討喜

鮮菇清湯

裡頭有三種菇類，完整吸附鮮甜的湯汁，柔嫩好吃

南瓜濃湯

湯頭質地細緻，香醇鮮甜

蔚藍海岸海鮮拼盤

以各式海味堆疊成蔚藍海岸海鮮拼盤，充滿度假感，有現烤鱸魚、酥炸鮮蝦、透抽以及香酥魚塊，建議直接用手直接沾取醬汁品嚐最暢快

先煎再烤的鱸魚，再淋上滿滿特製白醬，品嚐起來魚皮帶點脆度，魚肉軟嫩多汁，完全無惱人腥味

魷魚、鮮蝦、土魠魚塊、以橄欖油與胡椒醃製後輕炸，表層香香酥酥不會搶走食材原先風味，若想要味道更濃郁，可沾點醬汁品嚐，風味也很不賴，越吃越想來杯邪惡飲品搭配應該更過癮

辣子雞丁義大利麵

以清炒方式料理，再添加椒麻油提香，Ｑ彈的麵條吸附滿滿湯汁，吃起來軟硬適中，有著宜人的辣度，但不過度刺激，風味令人驚艷，有著多款鮮蔬，搭配著帶皮的去骨雞腿肉丁，肉質軟嫩鹹香，這盤好吃到三兩下就被掃盤啦

帶骨戰斧豬排

視覺令人驚豔的帶骨戰斧，先煎再烤先將油逼出來再炙烤，端上桌時滿是迷人香氣，一旁搭配著生菜與馬鈴薯，整體份量很有誠意

豬排入口絲毫不顯油膩，肉質充滿嚼勁滿是焦香，黑胡椒提振香氣與辛香感，略帶油脂部位更添風味

綠薄荷檸檬氣泡、蔓越莓醋、摩洛哥日出微氣泡飲

套餐搭配飲料可從菜單上挑選，也可加醬選購，選擇相當多元！

炎炎夏日最適合來杯，沁涼暢快的綠薄荷檸檬氣泡飲，酸甜適中帶著薄荷清香，風味真的很舒心，甜酸迷人的蔓越莓醋，滋味不會過度刺激，還有漸層宛如日出色澤的摩洛哥氣泡飲，品嚐有著茶韻與果香，順口好喝

套餐中還有附贈甜點，經典巧克力蛋糕、與莓果鮮奶酪，甜度都恰到好處，吃起來的風味都不會過度負擔

綠萼159地中海南法料理 包場服務

綠萼159地中海南法料理不僅有著優質的南法料理，更是寵物友善餐廳，浪漫寬敞的空間還提供包場服務，像是小型婚宴、聚餐、生日宴都很適合唷（圖片取自 綠萼159地中海南法料理粉專）

不用奔走到山區，在市區就有處如森林秘境的用餐空間，空間氣氛極佳，質感又浪漫，加上提供地道味美的地中海南法料理，更能攜帶萌寵一同前往用餐，現場還有可愛兔兔可觀賞，及能讓兔兔放飛自我的空間，台中聚會好去處，綠萼159地中海南法料理 推薦給你們

以上文章提供給大家參考囉

如果喜歡這篇文章，歡迎加入 莎笠。小日子
你們的支持是我繼續寫文章的最大動力，想說什麼也歡迎留言給我～




#台中北屯
morechevron_right
文章關鍵字
台中北屯 台中兔兔餐廳 台中聚餐 台中聚會 more
檢舉
share
chevron_left

美而香（台中哈姆）｜新品58高粱酒香腸，中秋禮
延伸閱讀

台北松山｜老派聚餐的江浙桌菜料理！祥福餐廳

 janetfoodhunt

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

莎笠，小日子

發表篇數：290篇

熱愛各式美食 喜愛探索新事物 樂於分享生活的種種 一點一滴的事物造就了生活上美好的小日子 聯絡請洽→ salichen625@gmail.com

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
法漾法式餐廳 照片

法漾法式餐廳

4.40 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
法丼Fadone 照片

法丼Fadone

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
映餐酒沙龍ln Saloon 照片

映餐酒沙龍ln Saloon

4.78 (3人評鑑)

區域：台中市西區
DUKE Ason鬍子公爵 照片

DUKE Ason鬍子公爵

4.15 (1人評鑑)

區域：台中市霧峰區
LAFETE・法月 照片

LAFETE・法月

4.50 (3人評鑑)

區域：台中市西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up