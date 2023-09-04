綠萼159地中海南法料理｜台中北屯絕美森林景觀餐廳，與親朋好友一起享受地道質感「南法地中海料理」，還有超可愛軟萌店兔相伴，更是全台唯一兔奴俱樂部，白淨雅緻的挑高空間，每一處都夢幻好拍到不行，也提供活動包場服務，約會、聚餐、小型婚禮都很適合

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綠萼159地中海南法料理 在哪裡？

綠萼159地中海南法料理 就位在台中山西路三段，門口佈滿綠色植栽，猶如個秘密基地，不用到大坑新社，位處市區就有綠意盎然的森林餐廳，氛圍好好，開車前往的朋友，周邊路上都有停車格，步行五分鐘內，也有多處收費停車場，停車免煩惱

綠萼159 地中海南法料理

地址：台中市北屯區山西路三段159號1樓

電話：04-2422-6250 線上訂位

營業時間：11:00-14:30、17:00-20:30（週二公休）

付款方式：現金、LinePay、信用卡

停車場：路邊停車格、幸福車房停車場（崇九站）、幸福車房山西站

綠萼159地中海南法料理 店內環境

一踏進用餐區，是截然不同的氛圍，挑高純白的歐式風格，營造著優雅浪漫，桌間以不少綠意裝點著，多份輕鬆自在更添質感

綠萼159是間寵物友善餐廳，能攜帶毛小孩入內，在一樓，寵物需要待在提籃或推車內，二樓兔奴俱樂部提供兔兔、龍貓、天竺鼠現場活動空間，兔兔活動空間與用餐空間是完全分開，若不善面對動物的朋友，一樣能舒心享受用餐空間

像我就很愛窗邊位置，彷彿身處森林中用餐，整體桌數還不少，有許多聚餐聚會、甚至小型婚宴，來此舉辦都很適合

後方還有道具區，有超多夢幻的配件小物，都能免費租借，讓來用餐聚會的朋友們都能拍照使用

綠萼159兔奴俱樂部

因老闆娘自身就有豢養軟萌兔兔，因此創辦綠萼159地中海南法料理，希望各式萌寵與主人能在這絕美空間一同享受！在一樓後方，有區是專屬當家兔寶貝的小天地，共有五隻兔兔在這，讓沒有兔兔的朋友，也能近距離看兔兔、摸兔兔

二樓空間正展出《謝李清臘筆創作展》，能一邊用餐一邊欣賞畫作，一二樓都有提供包場服務，因綠萼159地中海南法料理創辦者，自己就是兔奴超寵兔兔，將二樓某區塊設置兔兔玩樂的專屬空間，更有不少兔兔主人會在這舉辦兔兔們聚會

當天友人也帶了她家兔寶一同來玩樂放風，在這空間中看著兔兔自由跑跳，心情也跟著一起愉悅起來

綠萼159地中海南法料理

普羅旺斯四人分享餐

綠萼159是間寵物友善餐廳，在餐點表現更是講究！這次相揪友人一同前往，直接點選普羅旺斯四人分享餐，從前菜、濃湯、主菜、甜點、飲品，不僅擺盤滿足了視覺，餐點更是澎湃又道地，還能與好友們一同分享，品嘗到食材純粹鮮美

四人前菜盤

豐盛前菜盤，裏頭有著切片法國長棍麵包與香草脆餅，可沾著芥末塔塔醬、綠萼自製番茄莎莎醬，簡單純粹的好味道，獲得同行友人一致讚賞，還續加了好幾次！一旁還有添加法尼斯進口的義大利香料，製成的番茄炒野菇，巴薩米克與紅酒醋交織的酸甜風味，真的涮嘴

南法尼斯沙拉

運用多款鮮蔬，搭配著水煮蛋、黑橄欖、鯷魚、鮪魚，淋上巴薩米克醋點綴風味，微微的鹹味和回甘感，整體吃起來相當清爽，更能在品嚐主餐前打開我們的味蕾

套餐中有三款湯品可選擇！以菇類與蔬菜高湯熬煮的鮮菇清湯，不加一滴水的奶油蘑菇濃湯、醇濃的南瓜濃湯、風味表現都很不賴

奶油蘑菇濃湯

不加一滴水的奶油蘑菇濃湯，喝起來果真濃郁鮮香，滋味相當討喜

鮮菇清湯

裡頭有三種菇類，完整吸附鮮甜的湯汁，柔嫩好吃

南瓜濃湯

湯頭質地細緻，香醇鮮甜

蔚藍海岸海鮮拼盤

以各式海味堆疊成蔚藍海岸海鮮拼盤，充滿度假感，有現烤鱸魚、酥炸鮮蝦、透抽以及香酥魚塊，建議直接用手直接沾取醬汁品嚐最暢快

先煎再烤的鱸魚，再淋上滿滿特製白醬，品嚐起來魚皮帶點脆度，魚肉軟嫩多汁，完全無惱人腥味

魷魚、鮮蝦、土魠魚塊、以橄欖油與胡椒醃製後輕炸，表層香香酥酥不會搶走食材原先風味，若想要味道更濃郁，可沾點醬汁品嚐，風味也很不賴，越吃越想來杯邪惡飲品搭配應該更過癮

辣子雞丁義大利麵

以清炒方式料理，再添加椒麻油提香，Ｑ彈的麵條吸附滿滿湯汁，吃起來軟硬適中，有著宜人的辣度，但不過度刺激，風味令人驚艷，有著多款鮮蔬，搭配著帶皮的去骨雞腿肉丁，肉質軟嫩鹹香，這盤好吃到三兩下就被掃盤啦

帶骨戰斧豬排

視覺令人驚豔的帶骨戰斧，先煎再烤先將油逼出來再炙烤，端上桌時滿是迷人香氣，一旁搭配著生菜與馬鈴薯，整體份量很有誠意

豬排入口絲毫不顯油膩，肉質充滿嚼勁滿是焦香，黑胡椒提振香氣與辛香感，略帶油脂部位更添風味

綠薄荷檸檬氣泡、蔓越莓醋、摩洛哥日出微氣泡飲

套餐搭配飲料可從菜單上挑選，也可加醬選購，選擇相當多元！

炎炎夏日最適合來杯，沁涼暢快的綠薄荷檸檬氣泡飲，酸甜適中帶著薄荷清香，風味真的很舒心，甜酸迷人的蔓越莓醋，滋味不會過度刺激，還有漸層宛如日出色澤的摩洛哥氣泡飲，品嚐有著茶韻與果香，順口好喝

套餐中還有附贈甜點，經典巧克力蛋糕、與莓果鮮奶酪，甜度都恰到好處，吃起來的風味都不會過度負擔

綠萼159地中海南法料理 包場服務

綠萼159地中海南法料理不僅有著優質的南法料理，更是寵物友善餐廳，浪漫寬敞的空間還提供包場服務，像是小型婚宴、聚餐、生日宴都很適合唷（圖片取自 綠萼159地中海南法料理粉專）

不用奔走到山區，在市區就有處如森林秘境的用餐空間，空間氣氛極佳，質感又浪漫，加上提供地道味美的地中海南法料理，更能攜帶萌寵一同前往用餐，現場還有可愛兔兔可觀賞，及能讓兔兔放飛自我的空間，台中聚會好去處，綠萼159地中海南法料理 推薦給你們

以上文章提供給大家參考囉

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