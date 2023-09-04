【3C 穿戴裝置/運動】陸上運動 PaMu S37氣傳導藍牙耳機 / 水下運動PaMu S36骨傳導游泳藍牙耳機：運動的同時享受音樂的陪伴。

陸上運動強者 PaMu S37氣傳導藍牙耳機 / 水下運動蛟龍 PaMu S36骨傳導游泳藍牙耳機

之前上手過PaMu S30骨傳導藍牙耳機，有別於一般耳機和真無線藍牙耳機的配戴聆聽方式，不用將耳機置入耳道中而是透過震動頭骨來傳遞音訊，能讓耳道、耳膜減少壓力也不易損害聽力，同時以耳掛式設計能貼合不同頭型大小，更能避免耳機在多項運動式時掉落，都讓人對於骨傳導藍牙耳機有所好感，幾乎在出差通勤、戶外運動時都會配戴。

憑藉著優質的產品表現，創新外觀、舒適音質和全方位性能的多款耳機，深受直至今日現在全球累積超過近千萬位支持者仍持續增加中的PaMu品牌這次帶來了兩款骨傳導與氣傳導耳機新品，分別是針對陸上運動配戴的「PaMu S37氣傳導藍牙耳機」、以及對於水下運動聆聽的「PaMu S36骨傳導游泳藍牙耳機」，分別專注於陸上與水中運動定位的耳機，就讓我們來看看他們所帶來更進一步的聽感與性能應用表現。

陸上運動強者 PaMu S37氣傳導藍牙耳機

為了滿足運動而生的PaMu S37氣傳導藍牙耳機，帶來的功能特色為：開放式空氣傳導設計、藍牙Bluetooth5.3版本、IPX6防水等級、續航時間8小時、磁吸充電，走的是俐落帥氣的運動風格，而從外盒包裝上開始同樣簡潔，開箱後可以看到PaMu S37置於緩衝材中，中間則有盒裝配件。

取出耳機與配件，在盒底最下方有功能操作介紹書，打開配件盒取出USB線材特規的四點針頭磁吸快充接頭。

PaMu S37顏色選擇上有幻夜黑、皓月灰兩色可依個人喜好選擇上手的是幻夜黑款，幻夜黑在配色上較整體也耐髒，從耳機端到頸掛採用記憶鈦合金骨架和矽膠材料結構時尚運動的設計感十足，尺寸上125.3x108.1x46mm、重量20g實際配戴起來也十分舒適輕巧。

另外還有個亮點在於PaMu S37左右耳機外側採用了幻彩面板，可依光線照射不同呈現出來的色澤變化讓人小小驚艷一下，搭配的是14mm單體、音頻編碼支援SBC、AAC，音質聽感上在透過PaMu調音師專業調音下，使得PaMu S37在音樂三頻表現上也有一定水準。

操作使用上主要集中在右側耳機處下方有一顆實體的多功能按鍵，長按3秒藍燈LED閃亮，會有提示音Power on開機，而長按5秒紅燈LED閃爍Power off關機，實體的多功能按鍵，在播放音樂時很順手可以進行暫停/播放等動作，長按1秒則是下一首曲目，來電接聽/掛斷則是單擊即可，藍牙連接iOS 5.0或Android 8.0以上行動裝置時，雙擊兩下則是喚出siri或google語音助理使用。

支援雙麥通話降噪，所以在耳機處可以看到降噪孔配置，能有效減少抑制外部環境噪聲，讓人在進行通話時人聲更清晰語音收音表現更佳。

內裡兩側支架端可以看到標註L/R辨別左右耳配戴，而在耳機內側左右端明顯可以看到圓形微凸中有三條波紋狀開孔的開放式空氣傳導設計聲音由此傳遞，左邊有列出型號以及認證標章，右邊則是兩個金屬接點作為磁吸充電連接使用。

PaMu S37頸掛採用記憶鈦合金骨架，具有輕便韌性隨意彎曲不變形的特點，擴大了使用的延展性，所以可自由調整的骨架適用於不同頭型大小的使用者，不過仍要注意避免施力過大，相對來說收納時就因耳機與骨架大小一體性要留意收納，不過作為外出使用時直接掛在頸上作為裝飾品也很OK的。

右耳多功能按鍵內側處兩個金屬接點，搭配特規專用的USB端磁吸快充接頭，接頭上有兩點充電金屬針頭與磁鐵，對應耳機的磁吸端可牢固吸附在耳機上頭進行充電。

磁吸吸頭連接耳機充電時，右側指示燈處會顯示紅燈恆亮，充電時間約1.5小時充電完成後轉為藍燈，PuMu S37電池容量為90mAh，續航力電量可持續5~8小時播放時間足以滿足運動時間使用。

實際配戴下來發現PaMu S37起來他的輕盈舒適性相當的不錯，稍微調整耳機骨架掛至頸後貼合，再將耳機對應在貼近兩側臉頰耳廓前緣，再調整一下自已合適角度略為貼合即可，不入耳的開放式空氣傳導設計以及定向音頻技術，能夠透過空氣振動傳遞聲音，定向傳音則將聲音精準傳入耳道讓聆聽表現更加專注自在，又因是開放式設計可以讓人留意外在的環境狀況，加上IPX6的防水等級，在運動流汗或遭遇天候不佳淋雨時也不用擔心。

音樂傳輸上為最新的藍牙5.3規格帶來連接功耗更低連線且穩定的表現，採用14mm發聲單體帶來的開闊音場表現，在PaMu專業調音下層次分明，低音輸出穩定，在中高音部份也相對明亮清晰，此外支援雙麥通話降噪抑制外部環境噪聲，通話時更清晰收音表現更佳，PaMu S37搭配不同的陸上運動項目諸如跑步、單車、有氧運動等時，播放節奏輕快的歌曲帶來舒適聽感讓人運動的更有效率，同時這樣的頸掛式造型也不用擔心在劇烈運動下容易脫落。

對於PaMu S37氣傳導藍牙耳機實際心得來說，氣傳導貼耳不入耳就能享有聲音集中的聆聽感受，整體的音量表現和藍牙5.3穩定的連線效果不錯，同時還有降噪功能，對於運動時有音樂陪伴是很享受的，而在如跑步、騎乘自行車或是其他需要較大動作的陸上運動來說，頸掛式設計能就不像一般耳機有脫落的困擾，擁有輕量化設計配戴長時間下來也無負擔或不適的狀況，不過就要注意如有配戴安全帽或墨鏡時的就要調整位置以避免卡卡不順，播放音樂下來大約在5~8小時的續航時間電量也算OK，而IPX6防水防汗運動時很好用，只要適時擦拭一下外部汗水或雨水就好，右側的單一按鍵操作基本上很順手，不過音樂播放僅能選擇下一首，沒有上一首的功能就要再注意，不過整體上對於PaMu S37運動體驗上呈現輕量化、續航力強、配戴舒適的表現可以說是相當不錯了。

水下運動蛟龍 PaMu S36骨傳導游泳藍牙耳機

同樣適用於運動項目的配載的PaMu S36骨傳導游泳藍牙耳機，主打強項是游泳運動項目，因為是真‧IPX8級防水等級，全密封腔體可達深度3公尺防水的特性加上有著32G儲存空間、HiFi音質、藍牙5.3連線技術、和磁吸充電、11小時超長續航的特性更是游泳訓練的良伴，開箱後同樣可以看到PaMu S36配置於緩衝材中，上層則有盒裝配件。

PaMu S36耳機與配件共包括有功能操作說明書，以及USB線材特規的四點針頭磁吸快充接頭和兩組耳塞。

顏色選擇上PaMu S36有隕石黑、輕亮綠兩種可選擇，上手的是輕亮綠點綴在耳機前端、兩側以及頸掛處配色與底色黑色搭配上較具活潑動感，全密封腔體一體無孔機身，搭配頸掛採用記憶鈦合金骨架結構設計有很強烈的運動風格，而尺寸125.3x108.1x46mm重量則為29g有一定的配戴感。

操作上集中在右側實體按鍵處，用右手就能得順手操作，分別以▲✚➖代表實體按鍵在盲按或是下水後使用相當好用， 多功能鍵▲長按2秒執行開/關機，透過雙擊可切換藍牙模式、耳機裝置播放，如果有透過藍牙連接iOS 5.0或Android 8.0以上行動裝置，點擊三下可以喚出siri或google語音助理，另外操作按鍵時會有語音提示，中英文按四次可以切換。置中指示燈號，開機與藍牙配對時紅藍燈閃爍、其他如藍牙連線、通話時燈號熄滅。

整體採用的全密封腔體設計搭配適合久戴的親膚矽膠、後頸掛採用不易變形的記憶鈦合金骨架抗壓耐扭曲，符合人體工學設計可貼合不同頭型，耳機內部兩側左邊列出型號以及供電規格，右邊則是四個金屬接點可作為磁吸充電與傳輸接口連接使用。

右側內有四個金屬接點，作為充電或是音樂檔案傳輸，採用USB端磁吸快充接頭，接頭上同樣為四點充電金屬針頭兩旁磁鐵，可以牢固吸附在耳機上頭。

採用磁吸快充充電連接時，置中指示燈號會顯示紅燈充電中，充電時間約2小時，在充飽電後則是藍燈恆亮，電池容量180mAh 一般正常使用下可以達到11小時的電量續航力，可以滿足一整天運動和日常生活所需。

將USB端口的磁吸快充充電，連接電腦，充電端磁附耳機後，即可看到內建有32G儲存空間，可收納約5000首歌曲，在運動時可以耳機獨立播放音樂不用再依賴手機藍牙傳輸，同時也避免在水中運動時藍牙無法連線的狀況。

配戴起PaMu S36骨傳導耳機，適合久戴的親膚矽膠材質和輕量化設計、記憶鈦合金骨架戴起來負擔也小減少壓迫感，透過骨傳導技術傳遞聲音，通過骨頭傳到聽覺神經帶來高音質音樂的同時也避免耳道、耳膜減少壓力不易損害聽力，適配不同頭型貼合於兩側其中採用的14mm聆聽低音紮實，中高音飽滿有層次，在水中感受真‧IPX8級防水等級，全密封腔體可達深度3公尺防水的特性真的是水裡游刃有餘，也不擔心在激烈的泳姿下耳機會脫落的窘境。

傳輸音訊採用的是藍牙5.3技術低功耗傳輸穩定在一般運動時使用沒問題，不過下水游泳運動時就會受限到水中距離與訊號阻隔的狀況，所以自帶32G的存儲空間，存好存滿音樂曲目就可以在水裡聆聽來回游上好幾趟了，而實體按鍵就很適合在水中操作好按壓，立體按鍵回饋的▲執行藍牙/本機播放功能切換，播放時短按▲歌曲即暫停或恢復播放，✚➖音量增減，而在播放音樂時長按✚選擇上一首曲目、而長按➖則是下一首曲目，在水中實際聽起來的效果也相當不錯，水裡自帶隔絕屬性但就不影響骨傳導傳遞的聲音，享受游泳玩水還有音樂伴隨的樂趣簡直很讚。

對於在水中暢游訓練時間真的會有點枯燥無聊，耳邊傳來的都是水花的聲音，如果有音樂作伴也會更有動力，以水下運動為主打的PaMu S36骨傳導游泳藍牙耳機，這樣具備IPX8級防水等級，全密封腔體可達深度3公尺防水適用一般泳池，搭配上32G儲存空間可收納約5000首歌曲，基本上都聽不膩還可以更新曲目，實體的按鍵在水中也好按好操作，可達11小時的電量續航力滿足一整天的需求，有著不錯的舒適親膚矽膠材質貼合頰骨，以及頸掛不易變形的記憶鈦合金骨架不壓迫頭型使用也理想，無論是用作水中運動專武，還是一般運動使用PaMu S36的表現也都相當出色。