全台獨家台日混合風老母雞湯客家拉麵。神助手花椒油提升多層次的風味！
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新竹縣 > 竹北市
小米意外發現一家隱藏在竹北，甜美順口的台日混合風老母雞湯拉麵
這家姥夥房餐點品項不多，只有以老母雞湯為基底的夥房姥麵、烏金仙草姥麵及麻辣口味的夥房麻辣姥麵三種主食，搭配副食、小菜，及復古日式氛圍的用餐環境，別有一番滋味
小米大推甜美好喝的老母雞湯頭，讓人一喝上癮！
快跟著小米一起去看看吧。
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👉姥夥房-竹北鹿場店位置及停車方式
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姥夥房-竹北鹿場店位於自強五路上，附近有收費停車場，開車的朋友把車停在停車場後走路過來不用10分鐘的時間。
店門口很有復古文青的老宅氛圍
👉姥夥房-竹北鹿場店環境介紹
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復古的裝潢風格，讓人好像回到60年代眷村又帶上日治時代的氛圍
用餐位置以吧台為主，客人可以近距離觀賞師傅做菜一邊享受料理。
候位區還貼心準備了給小朋友玩的打地鼠耶
店家還特別佈置了眷村風的復古背景，大家不妨來拍拍IG照喔
等待餐點的期間，可以看到師傅正在炙燒舒肥雞胸肉，香氣四溢，讓人口水直流
👉姥夥房-竹北鹿場店菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
餐點品項不多，招牌夥房姥麵以老母雞湯為基底，搭配日式拉麵和配菜，看似平凡卻不平凡
還有烏金仙草姥麵和夥房麻辣姥麵，滿足大家的不同口味
另有副食小菜可以參考喔。
內用的話採QR Code線上掃碼點餐，麵量、辣度都可以客製調整，也可以不要蔥、香菜，而且加麵是不用錢的喔
牆上還有推薦小菜耶！
小米本來想點滿溢煎餃的，不過店家說還沒開賣，有點小可惜
👉姥夥房-竹北鹿場店用餐心得分享
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來開動吧！
今天跟小結巴在復古氛圍享用簡單的兩人晚餐
(謎之聲:你們點那麼多，確定只是簡單吃嗎？)
夥房姥麵(220元)是必點的，以老母雞湯頭為基底，加上雞叉燒、大白菜、半顆溏心蛋、雞肉丸子、青蔥。
湯頭滋味甜美不膩，加上蔬菜甘甜非常順口，讓人一喝就愛上
雞叉燒口感相當軟嫩，濃郁的肉甜味、和炙燒後的香味，搭配麵條很完美
雞肉丸子內餡不只有肉餡，還有脆口的花枝，鮮甜彈牙的口感讓人一吃愛上！
吃不夠的話還可以加點喔。
麵條帶有麵心的口感，吸附湯頭讓人一口接一口吃不停~
這碗是有加麵的，所以份量真的超多，讓我們吃的超飽的
桌上有花椒油，帶有花椒香氣卻不會麻。
建議可以先喝原味湯頭，再加入花椒油有不同的美味享受喔
夥房麻辣姥麵(280元)，配料有雞叉燒、大白菜、整顆溏心蛋、鴨血豆腐、青蔥、香菜組成完美的台式風味麻辣麵。
湯頭使用近30種天然草本香料熬煮而成，甘甜的辣味，帶有草本香氣，喝起來順口不死鹹
小米幾乎把整碗湯都喝完了 XD
鴨血豆腐深得小米的心，滷製入味，尤其是鴨血軟嫩帶有麻辣香氣
好吃到小米最後還忍不住加點一份麻辣鴨血豆腐 XD
雞叉燒吸附麻辣湯頭有不一樣的美味享受喔
麵條吸附麻辣湯頭很涮嘴，小米推薦給喜歡重口味的朋友喔。
麻辣鴨血豆腐(60元)小米很推薦，可以搭配不辣的夥房姥麵，輕重口味一次滿足
調皮搗蛋(50元)讓小米驚豔，皮蛋和油條加上酸甜的醬汁很開胃
酸甜的醬汁可以讓皮蛋的味道不那麼明顯，尤其皮蛋和油條一起吃有多層次的口感
佃煮秋刀魚(50元)魚刺燉煮到完全化開了，可以直接入口。
鹹香帶甜的風味搭配麵食一起吃挺不錯的
小農時蔬(30元)使用當季的龍鬚菜清燙，加上醬汁簡單調味，可以吃到爽脆的蔬菜滋味
雞肉丸子(30元)小米真的很喜歡，加點是值得的，而且一份才30元很超值
以上是我們的心得分享，姥夥房的復古氛圍讓我們就像回到60年代一樣
師傅用心製作美味料理，讓大家在一整天忙碌後，能在寧靜的氛圍靜下心享用美食，療癒人心、忘卻煩惱~
👉姥夥房-竹北鹿場店營業時間地址
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🌟店家資訊：姥夥房-竹北鹿場店
🏠地址：新竹縣竹北市自強五路188號
☎電話：03 622 0099
⏰營業時間：11:30–20:30
粉絲團：姥夥房-竹北鹿場店
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
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