[台北美食] 空氣感舒芙蕾「woosa洋食パンケーキ 屋莎洋食鬆餅屋」(台北京站店) #台北下午茶推薦 @蛋寶趴趴g
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 大同區
生活需要樂趣、味蕾需要嚐鮮😘
喜歡teatime的蛋寶，
又來到最愛的下午茶店了！
【woosa洋食パンケーキ 屋莎洋食鬆餅屋】
這裡有好吃的鬆餅、鹹食料理、飲品，
也是約會、聚餐的好所在，
讓我們一起吃「雲の鬆餅」，
享受愉快的下午茶時光。
【woosa洋食パンケーキ 屋莎洋食鬆餅屋 】 (台北京站店)
- 地址：台北市大同區承德路一段1號2樓
- 捷運：台北車站 [台北轉運站/京站] 出口
- 電話： 02-2559-4846
- 營業時間：週日至週四11:00-21:30 / 週五、週六 11:00-22:00
- FB：Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋
woosa屋莎，是✨台灣人的自創品牌✨
因老闆在日本神奈川街上，吃到這一道驚艷的商品，
想將這份驚喜呈現給大家，而親自研發出「雲の鬆餅」☁️☁️☁️
嚴選日本原產地物料搭配台灣在地新鮮自然食材，
經過手工13道工法，完美比例及熟練製作流程，
而做出如雲朵般軟綿鬆嫩的鬆餅，
讓顧客一吃就能感受到幸福的滋味💕💕！
▼寬敞的空間，搭配溫暖淺木紋的裝潢設計，
讓人在這裡可以放鬆心情，盡情享受午茶時光。
店內座位數多，2人約會或多人聚餐都合適。
【菜單】
提供前菜小點、主餐、鬆餅、飲品…等，
鬆餅系列，均含130元飲品。
點選主餐系列，可加價升級套餐：
- 元氣套餐：+99元，可搭配130元內飲品(可補差價)。
- 經典套餐：+279元，可享350元內鬆餅與130元飲品(可補差價)。
店內低消為一個品項，服務費10％另計，用餐時間為120分鐘。
▼我們是中午時間用餐，
加價升級套餐更划算，
正餐、甜點一次搞定！👍👍😂
【名古屋醬燒雞翅】＄260
酥炸後的雞翅，刷上名古屋醬汁，
吃起來外酥裡嫩，
帶有醬燒風味又多汁，
是經典的日式風味！
【南洋酸辣海鮮義大利麵】＄330
Q彈的義大利麵，
搭配南洋醬汁及多款海鮮，
吃起來有微酸辣的泰式風味，
是款適合夏天食用的主餐。
【嫩煎牛小排咖哩飯】＄350
現點現煎的牛小排，擺在金黃軟嫩的蛋包飯上，
再淋上熱呼呼的咖哩醬，一上桌，香味超誘人！
有嚼勁的牛小排，與日式咖哩的結合剛剛好，
讓好久沒吃咖哩的蛋寶，一口一口的立馬吃光光。
【煙燻鮭魚明太子海膽麵】＄330
貝殼麵上包裏著濃稠的橘紅色醬汁，
上頭還有三大片軟嫩的煙燻鮭魚，
吃一口，鮮甜鹹香、滑溜有味，
襯上海苔絲的清香，美味不膩口。
【莓果塔冰淇淋鬆餅】＄350
這是店內的人氣商品，
鬆餅搭上紅紅莓果和草莓冰淇淋，
紅紅粉粉又酸甜的滋味，是女孩們的最愛🥰
▼淋上特製的草莓醬，增添了鬆餅的色彩與風味，
獨特的鬆軟又入口即化的口感，
襯上酸甜的微妙滋味，好想自己獨享它🤤🤤
這時再搭配個茶或咖啡，就是個美妙的下午茶時光啊~
【蒙布朗冰淇淋鬆餅】310元
雲朵般的輕柔鬆餅，
搭配栗子泥、香草冰淇淋、安格斯醬，
這美味的擺盤，讓人忍不住想快點吃它！🤤
▼拿起刀子輕輕劃過鬆餅，超級綿密軟嫩，
放入口中，綿綿滑滑一下子就化開，
很有空氣感，果然像是吃雲朵般輕柔☁️☁️☁️
香香甜甜的滑順滋味，有點像輕乳酪蛋糕✨
搭配柔軟的栗子泥和香草冰淇淋，
味道更豐富，好吃的讓人停不下來！
【經典蜂蜜冰淇淋鬆餅】＄280
喜歡樸實口味的，選這款準沒錯！
蓬鬆輕盈的口感，
淋上蜂蜜，再搭配香著冰淇淋，
香甜柔滑的滋味，一下就讓人吃光光~
【芒果冰淇淋鬆餅】＄340
季節限定口味！
黃澄澄的當季金煌芒果搭上香草冰淇淋，
吃起來酸甜清爽，
是夏日的必吃鬆餅。
【原味優格】＄180
這杯如雲朵般的飲品，
是以藍柑橘+希臘優格調製而成，
喝起來冰涼酸甜，又好拍！
【熱帶森林輕氣泡】＄160
這是一杯綜合水果氣泡飲，
喝起來微甜清爽。
【香橙烏龍冰茶】＄160
酸甜冰涼，搭配主餐、甜點都很不錯！
《蛋寶543》
【Woosa洋食パンケーキ 屋莎洋食鬆餅屋】
是我最常吃的下午茶店了，
現在分店愈開愈多，無需跑太遠就吃的到。
「雲の鬆餅」果然名不虛傳，
吃起來輕柔又鬆軟綿密，
入口即化如泡沫般的口感，
是鬆餅界的棉花糖啊，超喜歡~
還會推出限定的季節口味，
能品嚐到不同的口感及滋味！
來這裡聚餐、約會都很不錯，
大家都能吃的很開心呢~
推薦給大家！👍👍👍
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