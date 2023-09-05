[台北美食] 空氣感舒芙蕾「woosa洋食パンケーキ 屋莎洋食鬆餅屋」(台北京站店) #台北下午茶推薦 @蛋寶趴趴g

生活需要樂趣、味蕾需要嚐鮮😘

喜歡teatime的蛋寶，

又來到最愛的下午茶店了！

【woosa洋食パンケーキ 屋莎洋食鬆餅屋】

這裡有好吃的鬆餅、鹹食料理、飲品，

也是約會、聚餐的好所在，

讓我們一起吃「雲の鬆餅」，

享受愉快的下午茶時光。

【woosa洋食パンケーキ 屋莎洋食鬆餅屋 】 (台北京站店)

woosa屋莎，是✨台灣人的自創品牌✨

因老闆在日本神奈川街上，吃到這一道驚艷的商品，

想將這份驚喜呈現給大家，而親自研發出「雲の鬆餅」☁️☁️☁️

嚴選日本原產地物料搭配台灣在地新鮮自然食材，

經過手工13道工法，完美比例及熟練製作流程，

而做出如雲朵般軟綿鬆嫩的鬆餅，

讓顧客一吃就能感受到幸福的滋味💕💕！

▼寬敞的空間，搭配溫暖淺木紋的裝潢設計，

讓人在這裡可以放鬆心情，盡情享受午茶時光。

店內座位數多，2人約會或多人聚餐都合適。

【菜單】

提供前菜小點、主餐、鬆餅、飲品…等，

鬆餅系列，均含130元飲品。

點選主餐系列，可加價升級套餐：

元氣套餐 ： +99元，可搭配130元內飲品(可補差價)。

經典套餐 ： +279元，可享350元內鬆餅與130元飲品(可補差價)。

店內低消為一個品項，服務費10％另計，用餐時間為120分鐘。

(詳細連結請按此)

▼我們是中午時間用餐，

加價升級套餐更划算，

正餐、甜點一次搞定！👍👍😂

【名古屋醬燒雞翅】＄260

酥炸後的雞翅，刷上名古屋醬汁，

吃起來外酥裡嫩，

帶有醬燒風味又多汁，

是經典的日式風味！

【南洋酸辣海鮮義大利麵】＄330

Q彈的義大利麵，

搭配南洋醬汁及多款海鮮，

吃起來有微酸辣的泰式風味，

是款適合夏天食用的主餐。

【嫩煎牛小排咖哩飯】＄350

現點現煎的牛小排，擺在金黃軟嫩的蛋包飯上，

再淋上熱呼呼的咖哩醬，一上桌，香味超誘人！

有嚼勁的牛小排，與日式咖哩的結合剛剛好，

讓好久沒吃咖哩的蛋寶，一口一口的立馬吃光光。

【煙燻鮭魚明太子海膽麵】＄330

貝殼麵上包裏著濃稠的橘紅色醬汁，

上頭還有三大片軟嫩的煙燻鮭魚，

吃一口，鮮甜鹹香、滑溜有味，

襯上海苔絲的清香，美味不膩口。

【莓果塔冰淇淋鬆餅】＄350

這是店內的人氣商品，

鬆餅搭上紅紅莓果和草莓冰淇淋，

紅紅粉粉又酸甜的滋味，是女孩們的最愛🥰

▼淋上特製的草莓醬，增添了鬆餅的色彩與風味，

獨特的鬆軟又入口即化的口感，

襯上酸甜的微妙滋味，好想自己獨享它🤤🤤

這時再搭配個茶或咖啡，就是個美妙的下午茶時光啊~

【蒙布朗冰淇淋鬆餅】310元

雲朵般的輕柔鬆餅，

搭配栗子泥、香草冰淇淋、安格斯醬，

這美味的擺盤，讓人忍不住想快點吃它！🤤

▼拿起刀子輕輕劃過鬆餅，超級綿密軟嫩，

放入口中，綿綿滑滑一下子就化開，

很有空氣感，果然像是吃雲朵般輕柔☁️☁️☁️

香香甜甜的滑順滋味，有點像輕乳酪蛋糕✨

搭配柔軟的栗子泥和香草冰淇淋，

味道更豐富，好吃的讓人停不下來！

【經典蜂蜜冰淇淋鬆餅】＄280

喜歡樸實口味的，選這款準沒錯！

蓬鬆輕盈的口感，

淋上蜂蜜，再搭配香著冰淇淋，

香甜柔滑的滋味，一下就讓人吃光光~

【芒果冰淇淋鬆餅】＄340

季節限定口味！

黃澄澄的當季金煌芒果搭上香草冰淇淋，

吃起來酸甜清爽，

是夏日的必吃鬆餅。

【原味優格】＄180

這杯如雲朵般的飲品，

是以藍柑橘+希臘優格調製而成，

喝起來冰涼酸甜，又好拍！

【熱帶森林輕氣泡】＄160

這是一杯綜合水果氣泡飲，

喝起來微甜清爽。

【香橙烏龍冰茶】＄160

酸甜冰涼，搭配主餐、甜點都很不錯！

《蛋寶543》

【Woosa洋食パンケーキ 屋莎洋食鬆餅屋】

是我最常吃的下午茶店了，

現在分店愈開愈多，無需跑太遠就吃的到。

「雲の鬆餅」果然名不虛傳，

吃起來輕柔又鬆軟綿密，

入口即化如泡沫般的口感，

是鬆餅界的棉花糖啊，超喜歡~

還會推出限定的季節口味，

能品嚐到不同的口感及滋味！

來這裡聚餐、約會都很不錯，

大家都能吃的很開心呢~

推薦給大家！👍👍👍

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