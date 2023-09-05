｜東京旅遊｜東京迪士尼帶小孩全攻略（上）｜度假套票Vacation Package

這次去東京迪士尼帶了小孩，打算嘗試與以往不同的遊玩方式，希望能夠輕鬆玩的同時，熱門項目都玩得到，最終選擇了假期套票的方案，事實證明真的少了很多麻煩。（購票方式有很多種，本篇比較專注在「度假套票」的部分。）

度假套票(Vacation Package)是什麼？

假期套票只能在官網購買，分為外國版和日本版，兩個版本的帳號不能互通。到官網選擇英語就是外國版，如果選擇日語就會切到日本版，當然註冊時是全日文，還要留日本的地址，對不會日語或沒有日本地址的人來說比較麻煩，這次最終預定了外國版。

前面說假期套票包含兩種版本，差別在日本版多一個show的選項，可以提早選好show的座位，喜歡看表演秀的人會比較划算，到現場不用另外買DPA，位子也會比現場買的更好，這是目前外國版沒有的選項。

度假套票與普通住宿有何區別？

迪士尼飯店也有單獨訂房的選項，差別在門票要另外購買，不含紀念贈品，就是純住宿而已。價格上純住宿是以房型計算，度假套票則是算人頭；度假套票提前兩個月開放預訂，純住宿則是提早三個月，未來時間會不會延長不太清楚。

不過選擇住「迪士尼飯店」的好處是不用擔心無法入園，只要你是房客就一定能買到門票入園，隔天也會有提早入園優待。如果是住「迪士尼合作飯店」就只有接駁車跟送行李的優待而已，是無法保證入園的。

飯店有什麼差異？

除了價格的差異外，不同飯店間主要還是在服務或是距離上有所差異。迪士尼合作飯店的優點就是價格相對便宜但還是享有園區接駁車的服務，對於一早想要入園的人來說還是方便很多。

如何訂購？訂房時間？

事先到官網註冊帳號並登錄，速度會比較快。

大概兩個月前就會開放訂房，熱門房型像是有主題或是新開的玩具總動員飯店，通常在開售沒多久就會搶光，建議時不時去官網看，一開賣就下訂。

度假套票會寄去哪？

日本版：你的票券會在預定時間的一週前寄到你當初註冊填寫的地址，帶著票券就可以入園了。

外國版：會將票券寄到第一晚的迪士尼飯店，所以票券要到飯店取，「度假區歡迎中心」不會有你的票券。

Check in ＆取票流程

日本版：有行李的人，可以先到「度假區歡迎中心」的櫃台寄完行李，再去排隊入園。

外國版：如果是一大早未到check in時間就先去「度假區歡迎中心」放行李，寄行李的同時會給你一張check in 的紙，工作人員也會提醒你幾點辦理入住跟到哪裡辦入住，之後再拿那張紙到飯店櫃臺check in。一般來說比較建議直接去飯店取票寄行李。

度假套票有什麼？

首先你會收到一大本資料夾，裡面有A4大小的兌換券數張，門票、飲料券、快速通關券、紀念品兌換券，都在裡面。沒兌換之前，千萬不要弄丟，園區的工作人員是認券不認人的。

套票總共包含：

一晚住宿 Rooom to stay：整體價格依據住宿房型增減，且以人頭計算（三個人就是房間價格*3）

兩天的門票 Park Ticket ：第一天海洋樂園(Passport for Tokyo DisneySea)、第二天陸地樂園(Passport for Tokyo Disneyland)，入園順序不能更改，住宿的隔天才有提早入園，也就是第二天的陸地才有提早15分鐘入園優待。

贈送紀念品 Original Goods：總共有四種可選，一人可以選一種，拿著兌換券到園區內特定商店就可以兌換，不知道在哪裡換就問工作人員，他們都會很熱心告訴你。建議第一天在海洋先換好，托特包很大夾層很多，真的超好用！（一定要在兩天內換完，超過日期就不能換了）

這些紀念品都是只有購買假期套票才會有的紀念品，不會在其他商店出現，每個東西的質感都很好，真的很有誠意。

票卡夾 Ticket Holder Voucher：也是一人一個，我們這次是拿到尼龍小袋子，雖不防水但可以裝下手機，蠻實用的。之前也看到有人是證件套那種，看起來是過一陣子就會更新。

爆米花盒 Popcorn Case Voucher：一個房間一個，是軟質的盒子，有人說是保冷袋，不過有點不太像。

中間的隔層可以分開，袋子包含爆米花，兌換的時候要找爆米花車兌換。我們本來以為只有盒子，還自己另外買了怪獸電力公司的一個爆米花桶，結果一次拿到超多爆米花，瞬間成為爆米花富翁。（爆米花口味根據爆米花車做選擇。）

飲料券 Beverage Ticket：飲料券真的是暑假救星！飲料券是一人一張，且兩天共用一張，所以兩天進樂園都要帶著。

原則上可以兌換360/300日元的Soft Drinks，大致包含冰美式/果汁/冰烏龍/熱美式/熱紅茶，可以在小賣部或food court兌換，需要訂位的餐廳則不能用。但是！有些地方可以兌換到特別的飲品，像是冰沙或優格飲，真的強烈建議到哪就問，說不定會有意想不到的飲料可以喝。

左邊是優格加水果的飲品，也是兌換的。右邊是一般的茶類，有分大小杯，小杯才有40週年圖案。

Guava Smoothie & Orange Jelly，用飲料券換來的，超划算 左到右分別是橘子果汁、哈密瓜芬打、可樂、烏龍茶

早餐：第二天是有提供飯店早餐的，只要事先預約好時間即可。

以上是所有度假套票都有的內容，其他快速通關券，則是依據你選的方案數量有些不同。

像是Enjoy Lots of Attractions方案裡，快速通關有三項，但是沒有人偶見面會；另一種Enjoy Attractions and more，就是只有兩項快速通關，但有人偶見面會，日本版則方案更多更豐富。

快速通關Attraction Ticket：基本上就是入園後的DPA，每個樂園都會給。

例如Enjoy Lots of Attractions方案裡，就是兩個樂園各三個項目，有些項目需要事先決定好，之後的實體票券上就會連同項目名稱印出來。 事先預約的項目我都會排在下午，下午通常是爆炸多人的時候，用這個會很有感 。

例如Enjoy Lots of Attractions方案裡，就是兩個樂園各三個項目，有些項目需要事先決定好，之後的實體票券上就會連同項目名稱印出來。 。 海洋需要事先預約的項目就是 Tower of Terror、Toy Story Mania、Soaring: Fantastic Flight、Journey to the Center of the Earth。

陸地則是 Splash Mountain、Enchanted Tale of Beauty and the Beast、The happy Ride with Baymax

另外一種 Eligible attractions at Tokyo Disneyland 或是 Eligible attractions at Tokyo DisneySea 則是有 限定項目 的快速通關券，不需事先預約，可以到園區內設施隨到隨用。

度假套票如何使用？

到達園區後，拿出實體票券給工作人員驗票後，就可以透過手機的app將門票掃描進去，一家人可以掃在一個人的手機裡，買DPA就可以一起買。

掃描完成後基本上app裡面有快速通關的資訊，不過還是以實體券為主，到達遊戲設施時要拿出實體票券給工作人員掃描或驗票。

到餐廳換飲料或是換紀念品也是一樣，認券不認人，所有的實體票一定要保留好。

度假套票一定划算嗎？

度假套票不一定划算，一切看你要怎麼玩，如果你是純刷設施不在意住宿的人，單買門票一定很划算。

但如果是想要玩得輕鬆，享受飯店住宿的人或是帶小孩的人，會相對省心省力很多。光是快速通關券不受時間限制就很棒，因為你現場抽的快速通關都有時間限制，要哪個時段過後才可以抽下一個。

現場買的DPA也不一定有你想要的時段，對於帶小孩的人來說真的有點麻煩，但是度假套票的快速通關可以事先安排好，真的省了很多心力。還有贈送的商品其實很不錯，有紀念意義也有限定的價值，如果針對各個項目拆開計算，度假套票稍微貴一些而已。