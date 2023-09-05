【新竹食記】屋莎洋食鬆餅屋(新竹巨城店) - 網美必訪餐廳，必吃雲の鬆餅、日式咖哩

為了慶祝陳小兔睽違兩年育嬰假回到職場，這次請她吃了為在新竹巨城的屋莎洋食鬆餅屋，這間店在全台已經有許多分店，新竹巨城店已開幕兩年左右，他們的用餐空間非常唯美舒適，是許多網紅網美的愛店，雲の鬆餅系列更是招牌必點，重點是餐廳位在巨城百貨內完全不用擔心停車問題。

▲屋莎洋食鬆餅屋巨城店為在巨城二樓，外觀是很鮮明的橘色，當天沒有預約需現場候位等通知。

▲入內後馬上看到潔白的沙發等待區，周圍被滿滿的植物包圍，光門口就非常好拍。

▲店內用餐空間極為寬敞乾淨，藤椅和沙發坐起來很舒適，色系跟裝潢整體也非常搭。

屋莎洋食鬆餅屋菜單：

▲黃金柑橘水果茶+99元(元氣套餐)：元氣套餐加購的熱飲，貓頭鷹造型茶壺有夠可愛，內有柑橘、鳳梨、蘋果、密木瓜、芒果、紅花等水果，喝起來有濃郁的果香味，甜度也很剛好。

▲純厚奶茶(冰)(經典套餐)：奶茶上層有濃厚的奶泡，奶泡非常綿密，茶香味也很明顯喝起來不會水水的。

▲味噌鮮鮭玉子雜炊 280元：這道是點給小朋友吃的，口味算中等偏鹹，內有滿滿的鮭魚菇類營養價值很高，米飯口感偏軟爛但保有米心的硬度，很適合小朋友吃。

▲香煎嫩雞栗子湯丼飯 330元：餐點附上了栗子湯、生菜和主食丼飯。香煎嫩雞外皮煎得酥酥的，肉質軟嫩多汁很可口。

▲將栗子湯淋上馬上便成了湯泡飯，建議可先吃淋上湯前的丼飯，可以品嘗兩種不同口感。

▲唐揚炸雞咖哩飯 280元：咖哩飯有三塊唐揚雞、兩朵花椰菜，配上鮮嫩的蛋皮，並淋上香濃的咖哩醬，日式咖哩口感偏甜，味道很足非常下飯。

▲唐揚炸雞使用美國進口雞肉，外皮炸得金黃酥脆，肉質多汁飽滿厚實，很有水準。





▲莓果塔冰淇淋鬆餅+279元(經典套餐)：鬆餅使用日本神奈川小麥麵粉配上大日本明治製糖上白糖和法國諾曼第依思尼奶油，口感事屬於鬆軟類型，咬在嘴中入口即化，鬆餅附上莓果冰淇淋，可以吃到整顆的莓果果實。

雞蛋糕短評：唐揚炸雞咖哩飯的炸雞鮮嫩多汁，咖哩醬也非常香，鮭魚炊飯很夠味內有滿滿的鮭魚和菇類適合小朋友吃，莓果冰淇淋鬆餅好吃甜度剛好，有濃郁莓果香氣，食物整體都不錯，服務人員態度有些冷冰冰不夠熱情。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★

CP值★★★☆



屋莎洋食鬆餅屋(新竹巨城店)美食資訊：

地址：新竹市東區中央路239號2樓

電話：035153032

官網：https://m.facebook.com/woosa.pancake/

營業時間：11:00–21:30(周一~周四、周日)、11:00–22:00(周五、周六)

停車場：有

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：有

外送：無

兒童椅：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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