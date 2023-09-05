阿里山祝山觀日，一直是阿里山旅遊的熱門行程，上祝山觀日平台的觀日列車 (祝山線) 必須提早上網購買，且自民國109年 (2020) 10月14日起，因配合祝山車站改建工程，已不停靠祝山車站，改停靠前一站對高岳車站，到達對高岳車站後，必須上坡步行約 20分鐘前往祝山觀日平台，或再加上坡步行約 10分鐘前往小笠原觀景平台。扶老攜幼的親子旅遊，若考量一家老小的體力，改搭特約專車去「特富野古道」自忠登山口看日出，也是很不錯的替代方案，行程中還包括「玉山國家公園界碑」拍照及拜訪台灣排名第二大的「鹿林神木」。



[玉山國家公園界碑 拍照 到此一遊]

車隊清晨 05:30 摸黑出發，前往玉山國家公園界碑。



這座玉山國家公園界碑位於新中橫嘉義玉山線公路 (阿里山公路，台18線) 104公里處，屬於玉山國家公園範圍路段，導覽老師說，白天到這裡拍照一定要注意台灣彌猴，不能帶食物或袋子下車，否則台灣彌猴就會像惡霸一樣衝過來搶，讓人措手不及。



[鹿林神木 台灣排名第二的大神木]

鹿林神木，位於新中橫嘉義玉山線公路 (阿里山公路，台18線) 102公里處的山崖下方 (海拔 2350公尺) ，又稱為「新中橫神木」或「石山神木」，樹種為紅檜，據推測樹齡為 2700年，樹高 43公尺，樹幹圍 20公尺 (直徑 6.4公尺)，隸屬於台灣大學實驗林第三十一林班。



由阿里山往塔塔加的路上可見到解說牌立於道路左側，從公路上即可隱約看到壯碩的鹿林神木身影，目前是台灣排名第二的大神木 (第一名為大安溪神木，紅檜，樹齡 2500年)，因緊臨公路旁，是最容易親近的神木。



循著之字型階梯步道蜿蜒而下，可近距離觀賞鹿林神木的英姿。



鹿林神木粗大的樹幹高聳入雲十分雄偉，很難用相機全景入鏡。



神木前方有一觀景台，可遠眺玉山山脈疊嶂綿延的山群。



[特富野古道自忠登山口觀景台 看日出]

特富野古道自忠登山口位於嘉義縣阿里山鄉、南投縣信義鄉交界處 (台18線 96.5K，GPS：23.48411,120.83021 )，海拔高度約 2280公尺，登山口旁有洗手間，一旁還有攤販擺攤。



特富野古道自忠登山口前方有觀景台，天氣好時可以看見玉山主峰、玉山北峰、北北峰等群山美景。



特富野古道自忠登山口，海拔高度約 2280公尺，海拔高度相對於高岳觀景台 (海拔高度約 2405公尺)、祝山觀日平台 (海拔高度約 2451公尺) 、小笠原觀景平台 (海拔高度約 2488公尺) 低了許多，因此看見太陽躍出山頭的時間相對約晚 20分鐘。



山巒雲彩現出金色影像，預告曙光的即將出現，大家屏氣凝神靜靜等待第一道曙光的出現。



當璀璨的朝陽，跳耀式的躍出山頭的那一剎，金色陽光灑向大地，讓人感動不已。



今日雲層厚，調皮的太陽才露個臉就又躲入雲層中。導覽老師每人發一片黑玻璃，讓團員透過黑玻璃觀看日出的整個過程。

貼心提醒：太陽光能量強，以肉眼直視太陽，只要短時間就會有聚焦光線的效果，容易發生「照光性視網膜病變」，導致中央視野出現盲點、視力模糊等狀況。輕微者經治療可有機會恢復，嚴重者眼球細胞會被影響，恢復時間會拖長抑或無法恢復。



千呼萬喚，太陽終於再次躍出雲層與大家相見歡。



山坡上的台灣噪眉 (金翼白眉) 也興奮的鳴唱，迎接連續多雨的初春，陽光終於露臉的一天。

金翼白眉，又名玉山噪鶥或台灣噪眉，台灣話稱四眉，是圓翅噪鶥屬的一種，分布於臺灣。該物種的保護狀況被評為無危。 金翼白眉特徵在於暗棕色的臉頰有顯眼的白色眉線及顎線，翼和尾羽為藍灰與金黃色。身體大致呈棕褐色，布滿模糊鱗狀斑，腹灰褐色，無斑。體型稍大，只適合短距離滑翔，動作靈敏，常被賞鳥人暱稱「高山老鼠」。(資料：維基百科)



資訊：欲購買「阿里山特富野古道自忠登山口觀景台看日出」行程，可逕洽阿里山各旅宿業者。

歡迎加 LINE@夫子，追蹤 [夫子] 的新文發表