為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

2023-09-05 10:15:15 夫子 人氣：264
share
窩客好文

夫子

發表篇數：119篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：嘉義縣 > 阿里山鄉

阿里山祝山觀日，一直是阿里山旅遊的熱門行程，上祝山觀日平台的觀日列車 (祝山線) 必須提早上網購買，且自民國109年 (2020) 10月14日起，因配合祝山車站改建工程，已不停靠祝山車站，改停靠前一站對高岳車站，到達對高岳車站後，必須上坡步行約 20分鐘前往祝山觀日平台，或再加上坡步行約 10分鐘前往小笠原觀景平台。扶老攜幼的親子旅遊，若考量一家老小的體力，改搭特約專車去「特富野古道」自忠登山口看日出，也是很不錯的替代方案，行程中還包括「玉山國家公園界碑」拍照及拜訪台灣排名第二大的「鹿林神木」。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

[玉山國家公園界碑 拍照 到此一遊]
車隊清晨 05:30 摸黑出發，前往玉山國家公園界碑。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

這座玉山國家公園界碑位於新中橫嘉義玉山線公路 (阿里山公路，台18線) 104公里處，屬於玉山國家公園範圍路段，導覽老師說，白天到這裡拍照一定要注意台灣彌猴，不能帶食物或袋子下車，否則台灣彌猴就會像惡霸一樣衝過來搶，讓人措手不及。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

[鹿林神木 台灣排名第二的大神木]
鹿林神木，位於新中橫嘉義玉山線公路 (阿里山公路，台18線) 102公里處的山崖下方 (海拔 2350公尺) ，又稱為「新中橫神木」或「石山神木」，樹種為紅檜，據推測樹齡為 2700年，樹高 43公尺，樹幹圍 20公尺 (直徑 6.4公尺)，隸屬於台灣大學實驗林第三十一林班。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

由阿里山往塔塔加的路上可見到解說牌立於道路左側，從公路上即可隱約看到壯碩的鹿林神木身影，目前是台灣排名第二的大神木 (第一名為大安溪神木，紅檜，樹齡 2500年)，因緊臨公路旁，是最容易親近的神木。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

循著之字型階梯步道蜿蜒而下，可近距離觀賞鹿林神木的英姿。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

鹿林神木粗大的樹幹高聳入雲十分雄偉，很難用相機全景入鏡。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

神木前方有一觀景台，可遠眺玉山山脈疊嶂綿延的山群。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

[特富野古道自忠登山口觀景台 看日出]
特富野古道自忠登山口位於嘉義縣阿里山鄉、南投縣信義鄉交界處 (台18線 96.5K，GPS：23.48411,120.83021 )，海拔高度約 2280公尺，登山口旁有洗手間，一旁還有攤販擺攤。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

特富野古道自忠登山口前方有觀景台，天氣好時可以看見玉山主峰、玉山北峰、北北峰等群山美景。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

特富野古道自忠登山口，海拔高度約 2280公尺，海拔高度相對於高岳觀景台 (海拔高度約 2405公尺)、祝山觀日平台 (海拔高度約 2451公尺) 、小笠原觀景平台 (海拔高度約 2488公尺) 低了許多，因此看見太陽躍出山頭的時間相對約晚 20分鐘。
20200203 阿里山日出-3.jpg

山巒雲彩現出金色影像，預告曙光的即將出現，大家屏氣凝神靜靜等待第一道曙光的出現。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

當璀璨的朝陽，跳耀式的躍出山頭的那一剎，金色陽光灑向大地，讓人感動不已。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

今日雲層厚，調皮的太陽才露個臉就又躲入雲層中。導覽老師每人發一片黑玻璃，讓團員透過黑玻璃觀看日出的整個過程。
貼心提醒：太陽光能量強，以肉眼直視太陽，只要短時間就會有聚焦光線的效果，容易發生「照光性視網膜病變」，導致中央視野出現盲點、視力模糊等狀況。輕微者經治療可有機會恢復，嚴重者眼球細胞會被影響，恢復時間會拖長抑或無法恢復。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

千呼萬喚，太陽終於再次躍出雲層與大家相見歡。
阿里山 特富野古道 拜訪鹿林神木 自忠登山口觀景台 看日出

山坡上的台灣噪眉 (金翼白眉) 也興奮的鳴唱，迎接連續多雨的初春，陽光終於露臉的一天。
金翼白眉，又名玉山噪鶥或台灣噪眉，台灣話稱四眉，是圓翅噪鶥屬的一種，分布於臺灣。該物種的保護狀況被評為無危。 金翼白眉特徵在於暗棕色的臉頰有顯眼的白色眉線及顎線，翼和尾羽為藍灰與金黃色。身體大致呈棕褐色，布滿模糊鱗狀斑，腹灰褐色，無斑。體型稍大，只適合短距離滑翔，動作靈敏，常被賞鳥人暱稱「高山老鼠」。(資料：維基百科)
IMG_0373 台灣噪眉 金翼白眉.jpg

資訊：欲購買「阿里山特富野古道自忠登山口觀景台看日出」行程，可逕洽阿里山各旅宿業者。

歡迎加 LINE@夫子，追蹤 [夫子] 的新文發表

加入好友

文章標籤

阿里山 特富野古道 自忠登山口 日出 阿里山祝山觀日 阿里山觀日 玉山國家公園界碑 鹿林神木 金翼白眉 玉山噪鶥 台灣噪眉
創作者介紹
創作者 夫子 的頭像
夫子

夫子。旅食趣




#阿里山
morechevron_right
文章關鍵字
阿里山 特富野古道 鹿林神木 日出
檢舉
share
chevron_left

台南欣欣餐廳2022米其林推薦阿塗師飄香正統台菜
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

夫子

發表篇數：119篇

一沙一世界，一花一天堂，願用流暢的文字，最真實的照片，記錄世間的美好。
作者的其它文章

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up