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暮樂町居酒屋｜新開幕・板橋車站旁文青日式居酒屋，享受清酒佐串燒的微醺好滋味! - 肉依小姐吃什麼

2023-09-05 10:31:00 肉依小姐吃什麼 人氣：103
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：509篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：暮樂町居酒屋
place新北市板橋區文化路一段127號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023.09.05

暮樂町居酒屋｜新開幕・板橋車站旁文青日式居酒屋，享受清酒佐串燒的微醺好滋味!

 
 
 
 
 
 

愛跑居酒屋的吃貨又多了一個選擇，近期在板橋新開幕的【暮樂町居酒屋】，主打以炭火現點現烤的串燒品項，還有炒物、揚物、湯品和甜點等可以點，每一樣的餐點口味都好吃無雷，最厲害的是提供超豐富的日本清酒種類，可以搭配美食一起大口微醺享用，感受最道地的日式深夜好滋味!

❤️壽星優惠❤️

當月/當日壽星凡來店用餐，每組貴賓招待鹽烤秋刀魚乙份。

環境分享

▼【暮樂町居酒屋】位於新北市板橋區文化路一段，就在萬坪公園的正對面，鄰近板橋車站和新北耶誕城等景點，步行約5分鐘即可到達，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【暮樂町居酒屋】用餐環境充滿日式風情，以兩~六人座位為主，還有適合一人的吧檯座位，整體乾淨且明亮，採用木頭設計和日本壁畫等小物擺設，打造出質感舒適的文青風氛圍。

▼【暮樂町居酒屋】主打的串燒使用純木炭爐烤，透過炭香與肉香結合出極致美味，每樣都串得很整齊衛生，讓大家多了一份保障及安心。

菜單

【暮樂町居酒屋】主打以炭火現點現烤的串燒，包含豬肉、雞肉、牛肉、蔬菜和海鮮，還有炒物、揚物、冷物、湯品和甜點等，以及琳瑯滿目的酒類及無酒精飲品可搭配。

餐點介紹

明太子雞肉串💰120元/兩串 鹽烤雞腿蔥串💰120元/兩串 蔥燒牛肉串💰150元/兩串 剝皮椒牛肉串💰150元/兩串 鹽烤櫛瓜💰100元/兩串

▼以日式純炭火現烤的串燒，火侯掌握恰好，吃得出炭燒香氣卻不會過焦，有雞豬牛等不同的選擇，明太子雞肉串擠滿明太子醬，鹹鹹香香吃起來好夠味，鹽烤雞腿蔥串的肉質彈牙嚼勁，咬下去還會有香甜的肉汁，剝皮辣椒串則是我的最愛，牛肉香氣交織開胃的辣勁，吃起來十分多汁不乾柴，很適合搭配清酒享用~

白醬海鮮炒烏龍💰210元

▼絕對不能錯過的白醬海鮮炒烏龍，香濃的白醬扒著Q彈的麵條，吃起來有著大火快炒的鍋氣，海鮮用料更是實在，吃得到不少鮮蝦和肥厚中卷等食材!

午仔魚一夜干💰300元

▼整尾霸氣上桌的午仔魚一夜干，從酥酥脆脆的魚皮能看出一流烤功，裏頭的肉質細嫩飽滿，可以擠點金桔汁味道更有層次~

酒蒸蛤蜊💰180元
▼每次來居酒屋都會點的酒蒸蛤蜊，份量很有誠意給了許多顆蛤蜊，肉質飽滿鹹香，雖然個頭不大但新鮮度很足!

焗烤起司薯泥💰120元

▼療癒指數爆表的焗烤起司薯泥，以綿密的薯泥和櫛瓜為基底，頂頭鋪上了爆量的起司，趁熱吃的話會有牽絲效果，在嘴裡帶來濃郁的起司爆擊!

現烤麻糬燒💰90元

▼最後的甜點推薦來份現烤麻糬燒，淋上煉乳再灑滿花生粉邪惡加倍，外皮咬起來微酥，軟糯中帶有黏性的QQ口感，香甜滋味讓人一吃就愛!

韓柚沙瓦💰120元 巨峰葡萄氣泡飲💰100元

▼擁有熟成果香的沙瓦和氣泡飲，喝起來味道很夠又解膩，尤其不會太甜這點很加分~

▼另外除了常見酒類，還有豐富齊全的日本清酒品項，提供單杯或是整瓶，有需要可以告知喜好的口味，店員都會很專業耐心的推薦介紹。

用餐心得

下次聚餐又有新的地方可以去了，位在板橋車站旁的【暮樂町居酒屋】，在充滿日式文青氛圍的環境中，端出一道道好吃講究的餐點，私心推薦他們家的串燒品項，帶有淡淡的炭香超級涮嘴，會讓人忍不住一直吃下去，另外交通位置相當便利，不用再擔心喝酒後不能開車，可以盡情好好享受微醺一番~

店家資訊

暮樂町居酒屋

粉絲團：暮樂町居酒屋 FB

地址：新北市板橋區文化路一段127號1樓

電話：02-2966-6279
營業時間：18:00-1:00(周一休)

 

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

 



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我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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