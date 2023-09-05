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桃園藝文特區火鍋【上善若水海鮮鍋物】平日推出商業午餐219元/平價就能享受五星級鍋物/加選海鮮可免費升等主食和甜點

2023-09-05 10:34:40 大海愛上藍天 人氣：99
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1463篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：上善若水海鮮鍋物
phone03-3020-932
place桃園市桃園區大興西路二段181號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園有質感的上善若水海鮮鍋物也推出商業午餐囉～最便宜219元起就可以享用精緻鍋物，讓我們平價就能享受五星級鍋物，99元加選海鮮，還能免費升等主食和甜點，店內環境寬敞舒適，感覺物超所值，用親民的價格，享受澎湃新鮮的美味。大IMG_4374.jpeg

地點就位在大興西路上，外觀用沈穩的黑色，讓人有想一探究竟的衝動。

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平日推出商業午餐，綜合拼盤超豐盛的，感覺什麼都有，份量也不少。

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每人平均200多元就可以享用個人精緻鍋物，CP值超高。影片分享

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上善若水宗旨：水善利萬鮮，鮮食集於鍋；鍋中美味到，到此嚐萬千。

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最新推出商業午餐，菜單如下，實際菜單以店家為主。

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除商業午餐，也有提供海陸套餐、個人套餐可選擇。

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用餐即享飲品無限暢飲

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台灣梅花豬219元，美國牛五花219元，哇！兩個人滿滿一桌，看起來超豐盛的～

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肉品新鮮現切，商業午餐份量還蠻多的～

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除綜合拼盤還附主食和甜點，相當精緻美味～

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甜點豆花相當軟嫰，超好吃的～整體用餐下來，感覺餐點相當有質感，屬高級火鍋，但卻以親民的價格，平日商業午餐有物超所值的感覺。

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後方有天天停車場，但非特約停車場，要另外收費喔～

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上善若水海鮮鍋物：桃園市桃園區大興西路二段181號；營業時間：平日11:30-14:30；17:30-22:30；假日11:00-22:30

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上善若水海鮮鍋物 桃園藝文特區火鍋 上善若水 桃園上善若水 桃園火鍋 桃園美食
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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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