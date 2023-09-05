桃園藝文特區火鍋【上善若水海鮮鍋物】平日推出商業午餐219元/平價就能享受五星級鍋物/加選海鮮可免費升等主食和甜點

桃園有質感的上善若水海鮮鍋物也推出商業午餐囉～最便宜219元起就可以享用精緻鍋物，讓我們平價就能享受五星級鍋物，99元加選海鮮，還能免費升等主食和甜點，店內環境寬敞舒適，感覺物超所值，用親民的價格，享受澎湃新鮮的美味。

地點就位在大興西路上，外觀用沈穩的黑色，讓人有想一探究竟的衝動。

平日推出商業午餐，綜合拼盤超豐盛的，感覺什麼都有，份量也不少。

每人平均200多元就可以享用個人精緻鍋物，CP值超高。影片分享

上善若水宗旨：水善利萬鮮，鮮食集於鍋；鍋中美味到，到此嚐萬千。

最新推出商業午餐，菜單如下，實際菜單以店家為主。

除商業午餐，也有提供海陸套餐、個人套餐可選擇。

用餐即享飲品無限暢飲

台灣梅花豬219元，美國牛五花219元，哇！兩個人滿滿一桌，看起來超豐盛的～

肉品新鮮現切，商業午餐份量還蠻多的～

除綜合拼盤還附主食和甜點，相當精緻美味～

甜點豆花相當軟嫰，超好吃的～整體用餐下來，感覺餐點相當有質感，屬高級火鍋，但卻以親民的價格，平日商業午餐有物超所值的感覺。

後方有天天停車場，但非特約停車場，要另外收費喔～

上善若水海鮮鍋物：桃園市桃園區大興西路二段181號；營業時間：平日11:30-14:30；17:30-22:30；假日11:00-22:30

桃園藝文特區火鍋【敝姓鍋-桃園藝文店】平日開鍋即贈送海鮮小拼盤/個人精緻鍋物268起/免費升級海陸大餐/珍珠奶茶冰淇淋吃到飽

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