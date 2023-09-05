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> 圖文創作 > 客燒IZAKAYA｜台中厲害西屯串燒，少見特殊部位，烤功了得，營業至凌晨12點半，台中日式包廂、西屯居酒屋推薦

客燒IZAKAYA｜台中厲害西屯串燒，少見特殊部位，烤功了得，營業至凌晨12點半，台中日式包廂、西屯居酒屋推薦

2023-09-05 11:03:04 糖糖's 享食生活 人氣：97
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窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1427篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：客燒IZAKAYA
place台中市西屯區精明路11號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂01

台中厲害西屯串燒推薦！台中西屯區居酒屋客燒IZAKAYA可是台中厲害的深夜美食呢！不僅師傅烤功了得，還有外面少見的串燒部位，裝潢充滿濃濃的日式氛圍，營業至凌晨十二點半，台中日式包廂、西區居酒屋推薦，多人聚餐也非常適合

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂02

客燒IZAKAYA位置

台中西屯區居酒屋客燒IZAKAYA位在台中西屯精明路上，鄰近西區居酒屋，靠近精誠路，距離科博館、勤美誠品、綠園道、金典酒店、台中SOGO百貨不遠，除了路邊停車格，附近也有收費停車場

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂03

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂04

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂05

客燒IZAKAYA環境

人氣西屯串燒店客燒IZAKAYA的一樓用餐空間寬敞舒適，座位數多，除了一般座位區，還有吧檯座位，微醺黃光加上充滿濃厚的日式氛圍

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂06

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂07

除了一樓，客燒IZAKAYA二樓也有提供座位區，除了一般座位，也有提供包廂服務，也是台中日式包廂人氣居酒屋之一呢

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂08

客燒IZAKAYA不愧是人氣西屯區居酒屋、西屯串燒店，不一會兒店裡頭就客滿啦，生意相當好

客燒 Izakaya菜單

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂09

這道高麗菜是每桌都會招待的餐前小菜，旁邊會附上串燒醬可以搭配享用，是說外面常常看到高麗菜絲，倒是很少見到整片狀高麗菜用生吃的方式，先將高麗菜冰鎮後上桌，口味爽脆，沾著串燒醬還挺開胃的，也是道地日式居酒屋吃法

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂20

番茄沙拉 90元

這道番茄沙拉糖糖大推！採用整顆新鮮牛番茄手工去皮切塊再擺回番茄原來的模樣，接著淋上主廚特製的紫蘇梅柚子醬，番茄相當多汁，吃起來酸酸甜甜超開胃，來西屯居酒屋客燒IZAKAYA必點前菜推薦

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂21

日本山藥細麵 180元

將山藥切成細麵狀，淋上和風昆布醬，搭配鮭魚卵及海苔絲妝點，最後再灑上七味粉提升香氣，口感黏密爽感，不時還會蹦出鮭魚卵爆漿的鮮甜滋味

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂22

剝皮辣椒豬 120元

採用油花豐富的豬五花包入剝皮辣椒，再刷上特製烤肉醬下去燒烤入味，肉質軟嫩多了剝皮辣椒的爽脆及鮮甜，尾韻帶微辣滋味

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂25

豬肉番茄 100元

不只剝皮辣椒豬，糖糖也很推薦客燒IZAKAYA的豬肉番茄，將牛番茄切成塊狀包入豬五花中，讓富有油脂的豬五花多了番茄的多汁及鮮甜滋味，好吃不膩口

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂23

雞腳筋 100元

說到台中厲害西屯串燒，這間來西屯居酒屋客燒IZAKAYA一定是榜上有名！每道串燒都相當厲害，尤其是雞串燒系列，一次可以品嘗到多種不同部位的雞串燒料理，首先第一推就是這道雞腳筋囉，帶有脆度，嚼感十足，讓人越嚼越香，非常適合當下酒菜

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂24

雞肉丸 140元

雞肉丸是採用雞胸、雞肉及青蔥手工揉製而成，口感軟嫩，帶有青蔥的香氣

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂26

伊比利豬肋條 180元

伊比利豬肋條烤的也非常入味，肉質紮實，建議趁熱吃風味最佳，冷掉肉質會稍微偏硬一些

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雞菲力 90元／雞肝 80元／雞頸肉 80元

吃過這麼多間西屯居酒屋跟西區居酒屋，第一次吃到串燒有雞菲力跟雞肝，雞菲力是採用雞腿的內側部位，肉質軟嫩細緻，雞肝吃起來不會粉粉的，也不會有腥味，很耐吃，雞頸肉是糖糖的最愛，帶有咬勁，讓人越吃越香

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂28

雞生蠔 90元／雞佛串 100元

雞生蠔是大腿外側肉，跟雞菲力口感上有些許不同，還帶皮去烤，讓軟嫩的肉質多了雞皮的酥脆口感，客燒IZAKAYA的雞佛串也不錯，添加了麻油去腥，咬下去還會爆汁

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂29

明太子雞肉串 80元

採用軟嫩多汁的雞腿肉，上頭添加厚厚的明太子醬，讓軟嫩鮮甜的雞腿肉多了明太子的濃郁香氣

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂30

山藥明太子 160元

將日本山藥切成半圓帶有厚度，再抹上一層厚厚的明太子醬，爽脆口感中帶著明太子的濃郁鹹香

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂31

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂32

香酥豆腐 90元

吃過蠻多間炸豆腐的料理，不過客燒IZAKAYA這道香酥豆腐有讓糖糖驚艷到！採用嫩豆腐搭配香菜，再包上千張豆腐紙讓層次更加豐富，入口除了外皮的香酥，豆腐的軟嫩，還多了香菜的味道，來西屯居酒屋客燒IZAKAYA必點

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂33

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂34

紫蘇炸蝦 180元

喜歡紫蘇香氣的朋友這道紫蘇炸蝦一定要試試，將紫蘇葉包入蝦肉，再裹粉下去酥炸至金黃色澤，趁熱吃外脆內嫩，裡頭的蝦肉彈牙鮮甜，伴隨著紫蘇葉的迷人香氣，吃起來不會讓人覺得油膩

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂35

塔香酒蒸蛤蠣 280元

客燒IZAKAYA的塔香酒蒸蛤蠣是使用燒酒下去製作，一上桌糖糖就被那撲鼻而來的香氣給迷住啦！湯頭喝起來帶有蛤蠣的鮮甜及淡淡酒香，裡頭的蛤蠣肉也非常肥美多汁，讓人一顆接一顆

客燒_西屯串燒_台中居酒屋包廂36

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

台中西屯區居酒屋再推薦一間，鄰近西區居酒屋的客燒IZAKAYA，主打串燒類，烤功了得，還有外面少見的部位串燒，像是雞菲力、雞生蠔、雞肝、雞橫膈膜等都是人氣必點，用餐氛圍也很讚，還有提供包廂座位，還在尋找台中日式包廂、西區居酒屋、厲害西屯串燒嗎～推薦這間西屯區居酒屋客燒IZAKAYA給大家

 

《店家資訊》

店家：客燒IZAKAYA
電話：04-23269958
地址：台中市西屯區精明路11號
時間：17:30~24:30
臉書：https://www.facebook.com/KEISYOUizakaya
ＩＧ：https://www.instagram.com/kei_syou2021/

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