日本料理餐廳｜人氣熱門居酒屋｜精緻割烹料理【台北市信義區】神樂坂割烹

今天來到位於信義區和平東路三段上的「神樂坂割烹」，從捷運六張犁站出站後，只要走一分鐘就可以抵達(過個馬路就到了)。神樂坂割烹是朋友推薦我來的~

1號朋友:「啊你要吃高級日料，就要找標榜無菜單料理的店啊!」

2號朋友:「無菜單還是有區分的喔，要找就要找厲害的餐廳~」

3號朋友:「對啊，對啊，要找厲害的，我知道信義區有一間無菜單料理店，你要不要去試試看?」

於是乎，Do Re Mi Sol~小的這就帶著老婆來報到囉!

神樂坂割烹店內是複合式的座位區和廚房結合，除了吧檯座位，還有2人座位及一張6人靠窗桌。今天我們坐吧檯，可以看到師傅忙碌、跑來跑去的身影。雖然看不到師傅手部作業的情形，不過看著師傅認真製作餐點的神情和牆上一把把的刀具，就明白師傅職人精神的專業，令我感到佩服!

我們屬於第一輪的客人，接續客人一直光臨，不多時人潮就塞滿了神樂坂割烹，可見其生意之好! 要來用餐的捧油們，記得要先訂位嘿!

神樂坂割烹提供多種日式料理及三種價位無菜單套餐，我們夫妻倆今天吃的是1480元的無菜單套餐，想一品師傅的手藝!

🍵玄米茶🍵

玄米茶是將大火炒過的玄米(台灣稱糙米)與綠茶調配而成的一種日本茶，神樂坂割烹的玄米茶是從日本空運來台的京都玄米茶。湯色淡綠，香味清新，口感淡而不澀。綠茶香氣與玄米香交織，風味絕佳，看我還不 喝爆它齁!

🍵開胃菜-海帶芽+果醋🍵

海帶芽脆口的口感接續海帶味，蘸上神樂坂的特調水果醋，這水果醋是神來一筆啊! 海帶芽搭配水果醋的溫順酸感超級開胃，酸感和海帶味的結合，這口味不言而喻的妙。海帶芽+果醋一口接一口不停往嘴中送去，秒殺!

🍵山藥細麵🍵

位於廚房內的師傅帶著專業且沉穩的語氣向我們介紹，山藥細麵要先將蔥花全部放入醬汁裡，再放入一半的七味粉，當然山葵一定要加的啦(的啦是我加的)，口味會更棒。試過味道後可以再依個人口味添加七味粉及山葵，而我當然是...全都放，留那一點粉要做什麼，ㄎㄎ!

切成超細條狀的山藥就像麵線一樣，夾起還牽絲。放入醬汁拌一拌，一筷子夾起，全部的蔥花、七味粉、山葵泥一整個巴在山藥細麵上。一口送入嘴中，哇喔，那個絲滑的口感和配料結合令人感到相當舒爽! 微微嗆感、微微辣，淡淡蔥香和這和風醬混合，香、滑、嗆、鹹、辣，層次感超豐富。山藥細麵調味不會過鹹，口味非常平衡。日式料理就是要這樣的口味，說是頂級也不為過啊!

🍵鮑魚沙拉🍵

鮑魚沙拉搭配的是神樂坂割烹的特製千島醬，這千島醬看起來不太像千島醬的感覺。一般千島醬顏色偏粉紅色，主要是用番茄醬調味，而神樂坂特製的千島醬偏水，口味上是千島醬的味道，卻不是重度美乃滋(膩)，超厲害!

鮑魚選用兩個指節大小的南非鮑魚，混著蘿美生菜。只要生菜沙拉使用蘿美生菜，我一律給80分以上! 不得不說，這特製千島醬貫穿全菜，加上彈牙的鮑魚、超級脆口的白蘿蔔(甜的)，如此這般的沙拉讓味蕾舒服的品嚐著每樣食材帶來的新鮮滋味，清爽度十足!

🍵刺身🍵

冷菜以刺身作為尾聲，刺身有龜山島紫膏葡萄蝦、日本真鯛、鹿兒島獅魚及鮭魚。上菜時服務生都會細心介紹餐點品項及食用方法，刺身依順序先吃紫膏葡萄蝦，蝦頭可以直接生吃，若是不敢吃太生的，也可以請師傅再幫你烤過。爾後是真鯛、獅魚，最後是鮭魚，無論是哪一種食材，都是超新鮮的海鮮。依舊老話一句，新鮮就是王道。我很認真品嚐每一樣食材，感覺這樣的吃法順序設定應該是希望客人能依序吃到「鮮」、「彈」、「嫩」、「甜」，每一樣食材都完美詮釋出所代表的感受，是極品!

🍵𩸽魚一夜干(北海道)🍵

🍵鮪魚大葉明太子卷🍵

這道從菜名拆解，有鮪魚、大葉不是高島屋喔，是紫蘇葉、明太子，料理方式以裹上薄漿後再炸。鮪魚大葉明太子卷蘸上帶有白蘿蔔泥的醬汁，可以說是炸天婦羅的概念(?)。上面還有一條時時豆點綴，據服務生說明，時時豆是不辣的類辣椒，雖然帶有辣椒香氣，口味卻不會辣。明太子卷入口令人相當驚豔，那魚肉甜美搭配紫蘇葉的香氣UP UP，外層的脆皮吸附醬汁，非常好吃，師傅真的很會設計菜色呢!

🍵大蝦明太燒🍵

在大蝦上鋪上滿滿的明太子，烤至微微上色，還帶有一點點脆感。明蝦肉經過處理已殼肉分離，超貼心的。大蝦明太燒入口，海味刺激了味蕾，搭配明太子醬的甜鹹感，怎辦，這感覺快飛天了，好吃到說不出話來! 神樂坂師傅烤功十分厲害，明蝦Q彈卻不會彈到很誇張(龍蝦的口感就會覺得稍硬)，保有肉汁，整個在嘴中噴發，鹹、甜、鮮反覆交錯循環。媽媽，我會飛了~

🍵黑鮪魚蔥花最中餅🍵

最中餅是日本和果子，又稱為摩納卡，微微清脆中帶有一點蓬鬆感，是會吸口水的那種。搭配九州大分黑鮪魚碎、蔥花，帶一點點米飯，再蓋上海苔。中間的黑鮪魚有淋醬，吃起來有柚子香氣(?)，鹹鹹甜甜的滋味讓這道魚肉和米飯完全融合，高啊!

🍵積雪星鰻握壽司🍵

積雪指的是北海道積雪昆布，用海苔片包著烤的剛好的星鰻。積雪星鰻握壽司入口鹹香味適中，星鰻肉質細緻清甜，尾韻會有海苔味竄出，層次感處理的非常細緻，這樣高級的食材完全挑不出任何毛病~

🍵玉子(厚蛋燒)握壽司🍵

握壽司三部曲來到最終曲，登場的是厚蛋燒握壽司~厚蛋燒握壽司視覺效果看起來就像蛋糕包著米飯，吃起來卻一點都不違和。握壽司蛋香味濃郁，和米飯結合，尾韻的澱粉釋放出米飯甜味，讓人禁不住還想再吃第二顆! 差點就要舉手詢問師傅有沒有單點了，ㄎㄎ。其實吃到這裡我們的胃已經快塞不下了，此時約8分飽左右~

🍵味增湯🍵

味增湯裡有些許豆腐和海帶芽(?)，濃郁中帶有香氣，鹹中帶甘不死鹹，調味不會過重，是順口的。喝完這碗湯剛好可以緩緩胃，準備迎接最後的甜點啦!

🍵甜點-芝麻奶酪🍵

芝麻奶酪上鋪了白芝麻、淋了焦糖醬，看那ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的模樣就知道有多輕盈。奶酪口感水嫩、綿密，入口芝麻味很濃郁，配上焦糖香醇的誘人氣息，為其更增添了風味。不一般的香甜口味令人莫名喜愛，會一口接一口，停不下來!

說實在這一頓我們夫妻倆吃很飽，師傅控量真的很厲害。無菜單套餐不會讓你吃不飽，也不會讓你吃超撐不舒服，或吃不下造成食物浪費。相信菜色設計都是有精心計算過的，當然對於超大食量的捧油們，就另當別論囉。

神樂坂割烹不論口味、份量，食材搭配都相當用心，餐點精緻度也有，吃了就知道! 1480元能夠吃到精緻無菜單日料，CP值超高。服務很到位，我光玄米茶就倒了5杯之多。想吃精緻料理的捧油們，來神樂坂割烹絕對滿意，「神樂坂割烹」推薦給大家~

神樂坂割烹

地址: 台北市信義區和平東路三段177號

電話: (02)2377-1101

營業時間: 週二-週日11:30-14:30，17:30-21:30；週一公休

北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-

歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~

文章標籤