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高雄美食｜海陸豆腐鍋配料豐富/大遠百美食街韓式料理推薦/梨花이화韓國料理

2023-09-05 13:26:50 安安日常 人氣：97
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窩客好文

安安日常

發表篇數：416篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：梨花이화韓國料理
phone07-3388-172
place高雄市苓雅區三多四路21號11樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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高雄美食｜海陸豆腐鍋配料豐富/大遠百美食街韓式料理推薦/梨花

 梨花이화韓國料理 位在大遠百美食街，主打韓式豆腐鍋.石鍋拌飯.餐點選擇多樣

櫥窗還有各式各樣的韓式小菜可挑選，最喜歡他們家的海鮮豆腐鍋 湯頭好喝 用料實在 份量滿滿 吃完很有飽足感

石鍋拌飯跟辣炒年糕也很不錯！有來逛大遠百的一定要來試試！推薦給大家❤️

 

菜單🔗 https://www.hoperestautrant.com/
 

 

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高雄美食｜海陸豆腐鍋配料豐富/大遠百美食街韓式料理推薦/梨花

▲ 梨花이화韓國料理 位在大遠百11樓 美食街

 

高雄美食｜海陸豆腐鍋配料豐富/大遠百美食街韓式料理推薦/梨花

▲ 櫥窗裡有每日現做韓式道地的小菜 選擇多樣 每道都看起來很好吃！

精選套餐A+$89 就能任選三樣小菜

精選套餐B+$129 就能任選三樣小菜+一瓶韓國飲料

吃韓式料理就是要配小菜啊，套餐組合更划算～～

 

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▲🏷 海陸雙響嫩豆腐鍋 $248 (豬肉)

海陸雙響嫩豆腐鍋 食材豐富份量滿滿 有蝦.雪貝淡菜.小卷.豬肉肉質不錯 湯頭好喝

豆腐給得大塊 口感扎實 不算軟嫩 湯裡有韓國冬粉😋 吸附湯汁好好吃～

有附一碗白飯，韓國道地吃法就是先喝一口湯再搭配一口白飯，吃完真的超有飽足感😍

豆腐鍋可依照個人喜好調整辣度！
 

高雄美食｜海陸豆腐鍋配料豐富/大遠百美食街韓式料理推薦/梨花

 

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▲肉質不錯～

 

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▲湯頭順口 我很喜歡

 

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▲🏷 起司泡菜部隊鍋 $278 (豬肉)

部隊鍋裡的拉麵拉起來都是滿滿的起司超濃郁 湯頭有泡菜的酸香 吃起來很開胃

裡面滿滿的火腿、年糕、火鍋料、丸子等配料，整鍋部隊鍋 份量十足！

 

高雄美食｜海陸豆腐鍋配料豐富/大遠百美食街韓式料理推薦/梨花
高雄美食｜海陸豆腐鍋配料豐富/大遠百美食街韓式料理推薦/梨花

▲🏷 泡菜烤肉石鍋拌飯 $238 (豬肉)

石鍋拌飯很澎湃 鋪上海苔、紅蘿蔔絲、紫生菜、黃豆芽還有韓式泡菜、海苔絲再搭配店內特製的韓式辣肉醬

會附上一碗海帶芽湯、雞蛋可依個人喜好選擇半熟或全熟，撒上芝麻

把蛋拌入石鍋拌飯一起吃真的有夠香～ 配菜繽紛 拌飯香氣十足 鍋巴飯好吃～

 

高雄美食｜海陸豆腐鍋配料豐富/大遠百美食街韓式料理推薦/梨花

▲ 🏷 韓式辣炒年糕 $178

甜甜辣辣的年糕口感Ｑ彈有勁 還吃得到魚板跟雞蛋 

熱熱吃還會牽絲～ 適合2~3人分食！

 

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🏷 韓式小菜組合 

可加價升級套餐，任意搭配喜愛的小菜、或韓國進口的飲品！

高雄美食｜海陸豆腐鍋配料豐富/大遠百美食街韓式料理推薦/梨花

還有賣韓國進口飲料汽水 可以加購～

 

FB：https://www.facebook.com/LIHUAKoreaCuisine 

菜單🔗 https://reurl.cc/M0n7EW

🔍 梨花이화韓國料理 (大遠百美食街11F) 

📍 高雄市苓雅區三多四路21號11樓

☎️ 073388172 🕒 11:00–22:00

 

 

 

高雄美食｜海陸豆腐鍋配料豐富/大遠百美食街韓式料理推薦/梨花食記有時效性 依店家公告為主

[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]

總能讓我找到當地美食!!! 高雄美食｜海陸豆腐鍋配料豐富/大遠百美食街韓式料理推薦/梨花 教你如何找美食/簡單方便/隨時隨地吃飯不煩惱

 

安安日常

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