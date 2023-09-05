【麥仕佳烘焙坊】雪藏冰皮月餅你吃過嗎？Q彈餅皮與冰淇淋般的內餡，還有流心的三重口感！圓圓胖胖金黃色澤的黃金菓子更還有麻糬及鹹蛋黃內餡的四重口感！ - 阿華田的美食日記

各位有吃過「雪藏冰皮月餅」嗎？同時能吃到Q彈餅皮及冰淇淋般的內餡，還有流心的三重口感！全台只有在「麥仕佳專業烘焙坊」買得到雪藏冰皮月餅禮盒，口味有奶皇流沙、香芋牛奶、芒果冰心三種選擇，每一款都有雙層爆漿內餡，不僅好吃且熱量更低，平均一顆200大卡，比一般月餅熱量減少30%，絕對是款老少咸宜的月餅，讓你在中秋節月圓人不圓！另外購買「雪藏冰皮月餅」還免費送你保冷袋，送禮相當方便。「麥仕佳烘焙坊」還有推出傳統又具創新的「黃金菓子」，圓圓胖胖金黃色的造型，同時吃得到酥脆千層餅皮以及綿密綠豆沙餡，更還有Q軟麻糬及蓬鬆鹹蛋黃內餡的四重口感，真的是一吃就愛上。對了，「麥仕佳烘焙坊」近期還受三立、東森、華視等十多家媒體採訪報導呢～

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．雪藏冰皮月餅：9入原價：900元/盒、6入原價：600元/盒

宅配95折優惠，門市自取8折優惠！

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滿$2000再享免運、滿$4000加贈6入「雪藏冰皮月餅」，滿$4000元還可全得價值$1125好禮優惠！

每盒皆贈送精美保冷袋！送禮更方便又有面子～「雪藏冰皮月餅」有香芋牛奶、芒果冰心、奶皇流沙以及綜合口味禮盒可以選購，禮盒包裝都走傳統風格路線，以藍色加上雪花的設計，有種沁涼消暑的感覺。

雪藏冰皮月餅都有獨立包裝，所以很方便！想吃再拆開即可～

三種口味皆為蛋奶素，保存期限為冷凍90天！最佳賞味方式：冷凍退常溫12分鐘，冰涼口感風味最佳！

三款冰皮月餅都有立體花朵造型，禮盒打開很有精緻感，外皮使用糯米粉來製作，因此建議冷凍退常溫12分鐘即可享用，就有冰涼Q彈的口感。

加入乾冰來拍攝，營造出裊裊炊煙的沁涼氛圍感，是不是看起來更誘人呢？！

雪藏冰皮月餅不僅好吃且熱量又低，平均一顆僅有200大卡，比一般月餅熱量還少30%呢！

三種口味我最喜歡「奶皇流沙」，撥開白色的餅皮，看得到金黃色澤的奶皇餡以及緩緩流下的鹹蛋黃流心，吃起來是鹹鹹甜甜帶有鹹蛋黃沙沙的口感，雙層爆漿內餡真的很有誠意。

「芋香牛奶」個人也很推薦，撥開紫色的外皮，有真材實料的芋泥，中間夾著白色乳香奶醬，「麥仕佳烘焙坊」最有名的就是他們的純芋泥蛋糕盒子，果然芋頭冰心月餅也很好吃。「芒果冰心」使用純芒果泥來製作，撥開黃色的外皮，裡頭有芒果豆沙內餡，包著白巧克力芒果泥，每一口都是天然的果香味，整體甜度也不會太高。

．黃金菓子禮盒

8入原價：520元/盒

即日起至~9/29 中秋月餅禮盒享８折優惠！

9/5(含)前訂購，同款或同價位禮盒滿10盒贈送1盒！

9/15(含)前訂購，同款或同價位禮盒滿20盒贈送1盒！

無論官網預訂、門市取貨皆享優惠唷！

黃金菓子很棒的是有獨立包裝，常溫能保存30天！

「黃金菓子禮盒」從裡到外都是討喜的金色包裝，黃金菓子光看它的頗面，就知道它是一款費時又費工的傳統創意糕點。

破面乍看很像一顆水煮蛋，它的口感非常豐富多層次，真的只有吃過才知道的美好！

咬下去先感受到餅皮外層撒上的鹹香起司味，接著是酥脆的餅皮口感，裡頭內餡是綿密綠豆沙、蓬鬆的鹹蛋黃以及Q軟的麻糬，整體吃起來不會太乾口，也不會太油膩，鹹香鹹香的很好吃。總結一下，這回是第一次品嘗到麥仕佳的中秋月餅，真心很喜歡奶皇流沙口味的雪藏冰皮月餅，還有特色的黃金菓子，也是讓人一吃就喜歡！現在還有多重優惠，各位不要錯過啦！