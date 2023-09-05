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> 圖文創作 > 說到台式石頭火鍋，怎麼能錯過這間「狂一鍋竹北自強店」！湯底推薦燒酒烏骨雞鍋、生炒花枝鍋，炸物功夫排骨酥、紅吱吱魷魚好吃到讓人驚艷，根本是被火鍋耽誤的炸物店！ - 阿華田的美食日記

說到台式石頭火鍋，怎麼能錯過這間「狂一鍋竹北自強店」！湯底推薦燒酒烏骨雞鍋、生炒花枝鍋，炸物功夫排骨酥、紅吱吱魷魚好吃到讓人驚艷，根本是被火鍋耽誤的炸物店！ - 阿華田的美食日記

2023-09-05 13:44:38 阿華田 人氣：112
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窩客好文

阿華田

發表篇數：408篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：狂一鍋竹北自強店
phone03-6576-860
place新竹縣竹北市自強南路220號2樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023.08.31

說到台式石頭火鍋，怎麼能錯過這間「狂一鍋竹北自強店」！湯底推薦燒酒烏骨雞鍋、生炒花枝鍋，炸物功夫排骨酥、紅吱吱魷魚好吃到讓人驚艷，根本是被火鍋耽誤的炸物店！

 
 
 
 
 

這間新台式石頭火鍋狂一鍋平日午餐180分鐘蔬料自助吧任你無限吃，最狂的是店內販售的功夫排骨酥、紅吱吱魷魚好吃到讓人驚艷，根本是被火鍋耽誤的炸物店吧？現場大火爆炒鍋底，還沒開吃就被香氣燻到不行，加入整罐米酒的燒酒烏骨雞鍋，超狂火焰show讓你一次滿足視覺味覺的雙饗宴，這間就是名副其實的「狂一鍋竹北自強店」！狂一鍋最便宜$339元起就能享料多實在的鍋底，還附一份肉盤，雙主菜好滿足！更還有30多種食材的蔬菜自助吧、多款副食麵食白飯、飲料機、霜淇淋無限放題！現在來狂一鍋用餐並在IG上打卡，再贈送你跟主餐一樣重量的嫩雞腿or梅花豬乙份，根本就是買一送一的概念，超有誠意！

 

 

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

狂一鍋竹北自強店」就位在自強南路上的爭鮮迴轉壽司樓上、全聯福利中心自強店斜對面，周圍有不少每小時收費$20元的收費停車場「停十八停車場」、「文興停七停車場」，也有不少私立停車場，停車可以說是相當方便。

狂一鍋竹北自強店」簡約乾淨又舒適的用餐空間，用了很多有趣的slogan，增添了店內活潑的氣氛，牆面上還有可愛的火鍋、豬豬造型霓虹燈來增添趣味性。狂一鍋每桌都有放湯雞高湯、白開水可以自己調整湯頭鹹度，這點很貼心。

▲狂一鍋竹北自強店菜單價格

狂一鍋總共有13種湯底，其中隱藏版「蒜香蛤蜊」、「燒酒烏骨雞」是在QR Code點餐上才看得到的，菜單還有貼心標示鍋底的特色，要喝濃郁、清甜，還是爆炒都標示得很清楚。

蔬菜自助吧有當季時蔬、火鍋料、豆製品、虱目魚漿等等30多種選擇，醬料區有沙茶醬、醬油、蔥花、蒜泥、特製辣椒醬及和風柚子醬等等基本款醬料，如果點濃郁湯頭，沾點和風柚子醬提味就夠了，基本上不用醬料就很夠味了。

副食區也有白飯、刀削麵、鍋燒麵、王子麵、冬粉、米粉，飲料機提供果汁、冬瓜茶及無糖茶，飯後還有霜淇淋可以享用，當天供應的是黑糖奶茶口味，大概一季會更換一次口味唷！另外還有販售玻璃瓶裝可樂、雪碧，一瓶$10元。

．生炒花枝鍋-海上花 $459
．燒酒烏骨雞-翼板霜降牛 $559

「燒酒烏骨雞鍋」現場直接以麻油、老薑下去爆炒烏骨雞肉，再加入整瓶米酒及中藥材，煮到沸騰後再點火燒鍋，猶如一場火焰秀，瞬間成為全場焦點，根本一次滿足視覺、味覺的雙饗宴！

重點是不添加一滴水，酒精揮發後，喝起來幾乎沒什麼酒味，而且煮到最後，湯頭越喝越甘甜，裡頭的烏骨雞肉煎至外脆內嫩，沾著胡椒鹽吃更對味。怕酒味的朋友，也可以加半罐米酒就好，剩下的可以帶回家煮菜喔。

「生炒花枝鍋」也是現場爆炒，石頭鍋裡加入蔥、蒜、芹菜、洋蔥、花枝下去大火爆炒，淋上烏醋嗆鍋後，最後加入柴魚高湯，整個就是蒜香味十足的經典台味鍋底，而且喝起來鑊氣十足！裡頭的花枝吃起來Q脆帶軟，完全不需沾醬就夠味，屬於較濃郁的湯頭。

蔬菜火鍋料無限放題的好處就是想吃多少夾多少，想吃什麼就夾什麼，完全不會浪費食材～

．紅吱吱魷魚 $139
．功夫排骨酥 $69

狂一鍋竟然有超台的炸物選擇，「功夫排骨酥」不愧是店內招牌，排骨醃得很香很入味，口感外酥內嫩，真的比很多炸物店還要好吃很多耶！「紅吱吱魷魚」也很猛，花枝肉質彈牙且很有咬勁，趁熱吃真的非常好吃！這兩道都是必點！

套餐搭配的翼板霜降牛，是店裡油花最美最嫩的牛肉片～

稍微涮一下呈現微微粉紅色澤口感最好，而狂一鍋最吸引人的地方，就是幾乎都是雙主菜，這樣吃起來更滿足，也更有飽足感。

IG拍照打卡送的嫩雞腿or梅花豬乙份，每一份都跟原本主餐的份量一樣，整個誠意滿滿！

很推無骨嫩雞腿肉，擺盤有放上冰塊保鮮，雞肉切的很薄，不用煮太久就可以吃，肉質軟Ｑ多汁，梅花豬也不錯，油花分布剛剛好，口感挺軟嫩。

套餐「海上花」是海鮮小拼盤，有雕魚片、蛤蜊、白蝦，放在冰塊上保鮮，擺盤挺美的，海鮮也都很新鮮，特別是蛤蜊大顆飽滿。

飯後再來吃個黑糖奶茶霜淇淋收尾，整個好滿足！對了，霜淇淋大概一季更換一次口味唷！

狂一鍋將台式石頭火鍋發揚光大，多達13種創新與傳統的口味，這裡通通吃得到，每一個都好有台味特色，現場大火爆炒，讓吃火鍋的氣氛熱絡了起來，真材實料的鍋底，喝起來就是跟別人不一樣，大部分鍋底都有滿滿配料，還附上肉盤，雙主菜吃起來更過癮滿足，喜愛吃鍋的朋友，真心推薦「狂一鍋」給你！

《狂一鍋竹北自強店》

店家地址：新竹縣竹北市自強南路220號2F(爭鮮迴轉壽司樓上)

營業時間：平日12:00-15:00、17:30-22:00 / 假日12:00-15:30、17:00-22:00

訂位專線：03-6576860

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享

 
 
 



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