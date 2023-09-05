全台第一間韓式米漢堡你專賣店「RICE NOW粒客韓式米漢堡」你吃過嗎？每一顆都是沉甸甸份量感十足，還附贈無糖茶，買來當正餐、下午茶都很適合！ - 阿華田的美食日記

全台第一間韓式米漢堡你專賣店你吃過了嗎？白皙簡約風格的韓式裝潢在巷弄裡相當顯眼，走過、路過不易錯過！「RICE NOW粒客韓式米漢堡」將米漢堡融入海苔絲，再包入各式泡菜、燒肉片、醬燒炸雞、生菜等不同口味配料，搖身一變就成了韓式風格的米漢堡！每一顆都是沉甸甸份量感十足，還附贈無糖茶，整體價格比起連鎖店米漢堡還要划算許多，重點是「RICE NOW粒客韓式米漢堡」下午沒休息，買來當正餐、下午茶都很適合。

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「RICE NOW粒客韓式米漢堡」就位在熱鬧的一中商圈裡、中友百貨正後方巷弄內，鄰近台中科技大學、中國醫藥大學。外帶的朋友直接在窗口點餐、取餐，相當方便又快速！由於餐點都是現點現做，如趕時間的朋友，建議加入官方LINE好友點餐，除了會有不定時的優惠外，也能減省等待餐點時間唷！

「RICE NOW粒客韓式米漢堡」白皙簡約風格的韓式裝潢在巷弄裡相當顯眼，雖是以外帶為主的韓式米漢堡店，但還是有提供8個座位可以內用。

「RICE NOW粒客韓式米漢堡」是由一群熱愛台灣的韓國人與台灣人共同創立的品牌，讓各位能品嚐到更道地的韓國美食文化！

「Rice Now粒客韓式米漢堡」個頭還真不小，寬度、厚度都比市售還要大一些些，蠻喜歡米粒的口感，粒粒分明但又不會太濕太黏，而且有拌入海苔在裡頭，還帶有麻油香氣很加分。

．醬燒炸雞堡 $90

「醬燒炸雞堡」拿起來沉甸甸份量感十足！剛炸好的去骨雞腿排外脆內多汁，搭配香甜的私房醬燒更對味，想找好吃又大份量點他就對了。

．燒牛泡菜漢堡 $100

「燒牛泡菜漢堡」完全就是一個泡菜燒肉飯，肥滋滋的牛五花片與香甜的洋蔥拌炒在一起，搭配酸酸辣辣的韓式泡菜，加上海苔飯，就是道地的韓國風味！

．滿滿鮪魚堡 $65

「滿滿鮪魚堡」有脆脆的薯餅、香甜的鮪魚沙拉醬以及爽口的生菜，加入薯餅口感香氣更多層次，這款是店內最平價的一款。

除了米漢堡外，也有一些炸物小點心。

．炸脆薯 $50

．小肉荳 $40

「小肉荳」Q彈多汁的口感，不禁會讓你一口接一口。

「炸脆薯」相當酥脆，涮嘴的馬鈴薯香氣，有附上番茄醬可以沾著吃。

米漢堡皆附無糖茶，可以讓你解解膩。

．泡菜錢餅 $130

「泡菜煎餅」是純正的韓國泡菜煎餅，跟平常吃到的不大一樣，單純以泡菜、麵粉漿混合好後去油煎，軟Ｑ口感有點像台灣的山藥煎餅，味道酸、辣、鹹香，還有泡菜的脆脆口感。

「RICE NOW粒客韓式米漢堡」整體份量吃下來，女生一顆剛剛好，男生可能要加一些小點心飽足感才會夠。趕時間的朋友很適合點這個來吃，拿在手上方便吃又好收拾！不趕時間的話也能內用，慢慢享用一顆顆手工製作的韓式米漢堡。