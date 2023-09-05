NikuNiku肉肉燒肉五權西店 台中燒肉餐廳推薦
發表篇數：111篇
文章類別：美食-食記心得
📍#NikuNiku肉肉燒肉五權西店 #台中燒肉餐廳推薦
👉免費提供給狗狗吃肉肉大餐的寵物友善餐廳，安格斯雙人套餐爽吃1855翼板牛小排、niku板腱牛！✨️🥩👍
👉NikuNiku 肉肉燒肉五權西店，無論是餐廳環境氛圍、肉品品質以及整體菜單呈現都十分不錯，而且還是一間免費提供給狗狗吃肉肉大餐的寵物友善餐廳，無論是午餐還是晚餐時段，經常訂位滿滿，是一間台中人氣燒肉餐廳。
這次我們品嚐安格斯雙人套餐，爽吃至少六種肉品，若吃不夠，建議還可以像我們一樣再額外加點一份日本A5和牛，絕對非常滿足！
🥩【安格斯雙人套餐內容】🥩
▫️主廚沙拉（凱薩醬）
▫️主廚燉煮雞湯
▫️主食（升級牛肉煲飯）
▫️特質絕品燒肉
▫️人氣松阪豚
▫️溫體去骨雞腿肉
▫️1855翼板牛小排
▫️壺漬牛勒條
▫️niku板腱牛
▫️套餐飲品
▫️甜點（黑糖奶茶霜淇淋、紅豆紫米湯）
▫️附餐 青梅冰沙、生菜、泡菜
✨️▫️加購 日本A5和牛
✅️以下挑選幾款我最愛的與大家分享口味：
😋▫️#1855翼板牛小排
顏色頗為鮮嫩紅潤，有聽說1855 翼板牛小排是很軟嫩的部位，可以看到油花均勻分布，而且油花算是看起來頗細緻的，還是款吃起來較為多汁的肉品，醬料不需要沾取太多，就很好吃。
，薄片吃最能吃的到十足的油花香氣，口感雖然不到入口即化如此誇張的形容，可是他的軟嫩程度令人著迷，一點也不乾口、柴口，光這一道肉品，我就覺得好值得！
😋▫️#特質絕品燒肉
牛肋眼有著蠻均勻的油花，所以吃起來油香氣十足！烤好的牛肋眼，會包覆米飯、淋上濃郁的生食級蛋黃，這樣就變成肉包蛋黃、米飯的吃法，口感帶有蛋黃的濕潤感，以及十足的米香，個人超喜歡這一道。
😋▫️#日本A5和牛
餐點如果吃不夠，就可以加點幾款肉品，我們選擇最近最喜歡的日本A5和牛，享受微微奢華的待遇！
可以看到圖片中的日本A5和牛油花超美、超漂亮，油脂十分豐富，可是吃起來卻不會有厚重的油膩感，牛肉味還是頗鮮明的，且也因為它的油花豐富，口感比今天吃到的任何一款肉品都還來的軟嫩！！
🌱【更多介紹可以看部落格唷：https://lizzzstyle.tw/nikuniku/】
📍NikuNiku 肉肉燒肉五權西店店家資訊
地址：台中市西屯區朝馬路70號
電話：04-2472-1166
營業時間：週一至週五11:30-14:30、17:00-22:00、週六至週日 11:00 -22:00
低消限制：無，所有餐點皆需酌收10%服務費。
付款方式：現金、刷卡
#肉肉燒肉 #台中美食 #台中燒肉 #台中西屯燒肉 #朝馬燒肉 #燒肉推薦 #台中燒肉餐廳 #台中寵物友善餐廳 #nikuniku
- 豐原豆花、杏仁茶｜林阿波杏仁茶豆花 純正古早味杏仁茶、綿密細緻的黑糖豆花 20年經典好味道 - 一起去巴黎avec Liz
- 【台中東區早午餐】 阿飛brunch 火車站附近森林氛圍感裝潢早午餐餐廳、必點濃郁流心起司熱壓吐司圓盤！ - 一起去巴黎avec Liz
- 【咲良日本家庭料理】台中北區美食 親民價格的日式家庭料理 定食、烏冬推薦！ - 一起去巴黎avec Liz
- 宸安割烹日本料理 台中南屯區日式無菜單料理推薦！當季新鮮食材x細緻料理，全採預約制 - 一起去巴黎avec Liz
- 內湖甜點 外婆的茶屋內湖家樂福店｜超可愛口感爆漿的人氣髒髒怪、髒髒糰子，平價價格享受視覺及口味的滿足感！ - 一起去巴黎avec Liz