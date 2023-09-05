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NikuNiku肉肉燒肉五權西店 台中燒肉餐廳推薦

2023-09-05 14:03:49 Liz 人氣：100
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Liz

發表篇數：111篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：肉肉燒肉五權店
phone04-2472-1166
place台中市南屯區五權西路二段223號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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📍#NikuNiku肉肉燒肉五權西店 #台中燒肉餐廳推薦 

👉免費提供給狗狗吃肉肉大餐的寵物友善餐廳，安格斯雙人套餐爽吃1855翼板牛小排、niku板腱牛！✨️🥩👍

 

👉NikuNiku 肉肉燒肉五權西店，無論是餐廳環境氛圍、肉品品質以及整體菜單呈現都十分不錯，而且還是一間免費提供給狗狗吃肉肉大餐的寵物友善餐廳，無論是午餐還是晚餐時段，經常訂位滿滿，是一間台中人氣燒肉餐廳。

這次我們品嚐安格斯雙人套餐，爽吃至少六種肉品，若吃不夠，建議還可以像我們一樣再額外加點一份日本A5和牛，絕對非常滿足！

 

🥩【安格斯雙人套餐內容】🥩

 

▫️主廚沙拉（凱薩醬）

▫️主廚燉煮雞湯

▫️主食（升級牛肉煲飯）

▫️特質絕品燒肉

▫️人氣松阪豚

▫️溫體去骨雞腿肉

▫️1855翼板牛小排

▫️壺漬牛勒條

▫️niku板腱牛

▫️套餐飲品

▫️甜點（黑糖奶茶霜淇淋、紅豆紫米湯）

▫️附餐 青梅冰沙、生菜、泡菜

 

✨️▫️加購 日本A5和牛

 

✅️以下挑選幾款我最愛的與大家分享口味：

😋▫️#1855翼板牛小排

顏色頗為鮮嫩紅潤，有聽說1855 翼板牛小排是很軟嫩的部位，可以看到油花均勻分布，而且油花算是看起來頗細緻的，還是款吃起來較為多汁的肉品，醬料不需要沾取太多，就很好吃。

，薄片吃最能吃的到十足的油花香氣，口感雖然不到入口即化如此誇張的形容，可是他的軟嫩程度令人著迷，一點也不乾口、柴口，光這一道肉品，我就覺得好值得！

 

😋▫️#特質絕品燒肉

牛肋眼有著蠻均勻的油花，所以吃起來油香氣十足！烤好的牛肋眼，會包覆米飯、淋上濃郁的生食級蛋黃，這樣就變成肉包蛋黃、米飯的吃法，口感帶有蛋黃的濕潤感，以及十足的米香，個人超喜歡這一道。

 

😋▫️#日本A5和牛

餐點如果吃不夠，就可以加點幾款肉品，我們選擇最近最喜歡的日本A5和牛，享受微微奢華的待遇！

可以看到圖片中的日本A5和牛油花超美、超漂亮，油脂十分豐富，可是吃起來卻不會有厚重的油膩感，牛肉味還是頗鮮明的，且也因為它的油花豐富，口感比今天吃到的任何一款肉品都還來的軟嫩！！

 

🌱【更多介紹可以看部落格唷：https://lizzzstyle.tw/nikuniku/】

 

📍NikuNiku 肉肉燒肉五權西店店家資訊

地址：台中市西屯區朝馬路70號

電話：04-2472-1166

營業時間：週一至週五11:30-14:30、17:00-22:00、週六至週日 11:00 -22:00

低消限制：無，所有餐點皆需酌收10%服務費。

付款方式：現金、刷卡

 

#肉肉燒肉 #台中美食 #台中燒肉 #台中西屯燒肉 #朝馬燒肉 #燒肉推薦 #台中燒肉餐廳 #台中寵物友善餐廳 #nikuniku 

 

 

文章關鍵字
NikuNiku肉肉燒肉五權西店 台中燒肉餐廳推薦
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