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台北食記｜台北義大利麵燉飯料理推薦！默爾patsa pizza（台北信義威秀店）披薩超好吃～ - 奇奇一起玩樂趣

2023-09-05 14:11:54 奇奇一起玩樂趣 人氣：99
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奇奇一起玩樂趣

發表篇數：1004篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：默爾pasta pizza - 台北誠品信義店
phone02-2722-4660
place台北市信義區松高路11號5樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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台北信義區義大利麵推薦｜默爾patsa pizza（台北信義威秀店）

位於台北信義威秀的默爾patsa pizza，
交通近捷運市政府站及象山站，
是默爾今年七月才新開幕的分店，
美味的義式料理，每一口都很義大利，
適合公司聚餐或家庭、朋友聚會，
更是間親子友善、寵物友善餐廳，
這裡靠近觀光景點台北101，
又有電影院，假日可是非常熱門的！

 

我自己第一次吃到默爾的義大利麵，
是前兩年疫情期間他們家推出的冷凍料理包，
味道讓人印象深刻，非常好吃！！

現在解禁了，一直記得要去餐廳吃看看，
剛好發現默爾新開了一間台北信義威秀店，
想說附近假日人都超多，趁著平日晚上去採點吧！

延伸閱讀－

料理｜默爾兒童義大利肉醬麵 more默爾義大利餐廳推出冷凍料理包宅配、小朋友最愛吃的螺旋麵(捲捲麵)

 

本來以為平日人會很少，想不到餐廳生意超好，
大概七點左右就八成滿了，
這邊假日很多來看電影的，人潮一定更多，
強烈建議想來默爾吃飯務必先訂位。

 

我很喜歡後面這區的沙發座位，
牆上的壁畫很可愛，整體配色繽紛舒適。

 

點主餐（義大利麵、燉飯）會附一個法式小圓麵包，
別看好像是個簡簡單單的小圓麵包，
那個香氣與鬆軟Q彈的口感，
這麵包真的是我吃過數一數二優秀的！！！

小麵包這麼厲害，更讓人期待披薩的表現！

 

紅肉火龍果氣泡飲 $160

夏季最受歡迎的氣泡飲，新鮮水果的搭配，
好像還加了點可爾必思，味道層次更棒~

 

巧克力奶昔 $180

濃郁的巧克力奶昔，可可香迷人，
我們很少在外面喝到這麼好喝的可可，
默爾的飲料表現都很優秀欸！！

 

明太子鮮蝦 $450

那兩條大蝦超級新鮮，蝦肉緊實Q彈，
搭配了簡單時蔬，有櫛瓜、菇菇等…

濃郁明太子奶油醬汁緊緊裹附在義大利麵條上，
瞬間被我嗑光光，好好吃！

 

松露蘑菇燻櫻桃鴨 $430

那個櫻桃鴨多汁超嫩，鴨皮香Q，
滿滿松露的燉飯，口口都是濃郁香氣。

 

漁夫海鮮＋茴香豬肉披薩 $450

披薩口味選擇蠻多的，
還有四款固定的雙拼組合口味（無法自選），
想吃兩種口味的話雙拼是好選擇，
我們最愛吃海鮮，又不想整個口味都單一，
就選了漁夫海鮮＋茴香豬肉雙拼。

 

漁夫海鮮裡有滿滿的淡菜、軟絲、蝦仁，
吃得出新鮮海味，
我女兒看到淡菜眼睛都亮了，瘋狂討食！！

那個軟Q、充滿香氣的披薩餅皮更是讓人驚艷，
真的超級無敵好吃！！！

另一個口味加了茴香跟巴西里，鋪滿芝麻葉，
完全是不同風味~

這兩款披薩都是番茄醬底，
但默爾的番茄醬很清爽（吃起來就是天然番茄香），
選用莫札瑞拉起司，
同樣也是起司香氣淡雅不死鹹，
所以整體吃起來是清爽的，
更能感受到整個披薩餅皮的香氣。

 

烤布蕾 $160

我很喜歡吃提拉米蘇，以前來義式餐廳都會點！

可惜有小孩後因為提拉米蘇裡有酒，忍痛放棄，
改選了烤布蕾，結果意外的好吃～～

 

默爾的烤布蕾連不愛吃布蕾的我都頻頻稱讚，
隊友跟小孩更是一直嚷嚷著好好吃，
綿密口感，蛋香搭配表層烤糖，好吃的不得了！！！

 

我一直都很喜歡義式料理，
默爾patsa pizza無論是義大利麵、燉飯或披薩的表現都很出色，
甚至連小麵包、飲料跟甜點也都相當優秀，
新開幕的台北信義威秀店地理位置極佳，
想必會在信義區一級戰區脫穎而出的~

默爾 pasta pizza

粉絲團：https://www.facebook.com/morepasta
官網：https://www.morepasta.com.tw

台北信義威秀店（威秀百貨2F）
預約電話：02-27230073
地址：台北市信義區松壽路20號2樓
營業時間：
週一至週四11:30–22:00
週五11:30–23:00 週六11:00–23:00 週日11:00–22:00
線上菜單：https://drive.google.com/file/d/1Zf3oBWPTgGCZ7dRN3qQKfAEj7tdHEIkC/view

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主。

 

其他分店資訊

新北誠品新板店
預約電話：02-29640300
地址：新北市板橋區縣民大道二段66號3樓
營業時間：
週日至週四11:00–21:30
週五至週六11:00–22:00

台北誠品南西店
預約電話：02-25223306
地址：台北市中山區南京西路14號3樓
營業時間：
週一至週日 11:00-22:00（五六至22:30）

台北誠品信義店
預約電話：02-27224660
地址：台北市信義區松高路11號5樓
營業時間：
週一至週日 11:00-22:00

桃園統領店
預約電話：03-3473275
地址：桃園市桃園區中正路61號6樓
營業時間：
週一至週四 11:00-15:00 17:00-21:30
週五 11:00-15:00 17:00-22:00
週六 11:00-22:00 週日 11:00-21:30

台中北屯店
預約電話：04-22490411
地址：台中市北屯區安順四街2號
營業時間：
週一至週五 11:30-14:30 17:30-22:00
週六至週日 11:30-22:00

台中J Mall店
電話：04-24633953
地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號
營業時間：
週一至週日11:00-21:30（週五週六至22:00）

 




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