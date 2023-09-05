【台北吃到飽餐廳】台北老爺大酒店Le Café 吃到飽午餐自助餐廳，被甜點蛋糕耽誤的吃到飽-近捷運中山站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

現在的夏天真的是越來越酷熱，熱到都吃不太下，

朋友就提議一起去吃台北老爺大酒店Le Café 吃自助餐，

也因這次的餐點主題是東南亞的料理，酸酸辣辣的滋味肯定可以開胃。

Le Café 提供了各種令人垂涎的泰式料理和其他東南亞特色料理。

Ruby與朋友的用餐時間是第一批11點半，用餐時間一直到下午2點，

是滿有充裕的時間享受可以享用美味的自助餐。

午餐的費用平日是 平日(週一 ~ 週五)大人NT$1,280/兒童NT$640

假日(週六、週日、國定假日)大人NT$1,480/兒童NT$740

服務人員非常細心，他們會在1點10分左右，來逐桌告知1點40分會收所以餐點，

同時也提醒我們盡早拿取要吃的食物。

因之後還有下午茶時間的人要等著用餐，這部分是可以理解的。

Le Caf'e 咖啡廳－台北老爺大酒店訂位連結請點這

泰式料理的選擇包括椒麻雞、炸金錢蝦餅、手工紅咖哩魚餅、叉燒酥、泰式海鮮炒飯、

瑪莎曼咖哩牛肉、香茅炸雞翅。我們可以隨心所欲地選擇這些美味的餐點料理，

每一道都帶有酸酸甜甜的風味，令人回味無窮。

旁邊就是現煮的麵食區和蘿蔔糕，不得不說他們家的蘿蔔糕真的是滿好吃的，

再淋上一點醬油和辣椒搭配，蘿蔔糕的層次美味就更加提升了。

此外，現場還有越南河粉和越南麵包，

可根據自己的喜好搭配喜愛的配料。

肉類的部分還有德國豬腳、現切牛排和豬肋排。

熱炒區的炒螃蟹和中捲也是不可錯過的選擇，螃蟹比較可惜吃起來有一點粉粉的，

蟹肉不夠紮實鮮甜，中卷則酸酸辣辣地令人愛不釋手。

在冷盤區有螃蟹、白蝦、生魚片、握壽司和豆皮壽司等美味。

生菜沙拉區也提供多種蔬菜選擇，配上五種醬料、

多樣的起司、餅乾和火腿，

可搭配出各種不同風味又豐盛的生菜沙拉。

飲品的部分，有白開水、泰式奶茶、蔓越莓汁、

梅子醋飲和柳橙汁可供選擇，

還有最經典的台灣金牌啤酒、黑松和可口可樂。

熱飲有咖啡和茶包，提供多種風味的飲品。



來Le Café 自助餐不能忘錯過的是冰淇淋和甜點區。

Le Café 提供了莫凡比的五種口味冰淇淋，





還有各種配料可供搭配，如軟糖和巧克力等等的。

看到這一大鍋再看到旁邊的介紹

原來是泰國必吃的甜點是泰國的摩摩渣渣 。

甜點選擇豐富，包括有起司蛋糕、

手工焦糖布丁

草莓大福

堅果塔、生乳酪、巧克力蛋糕和新鮮水果，每一道都令人驚艷。

(每日菜色輪番供應並不定期更新，最新活動菜色品項以現場供應為準)

以下都是Ruby當天與朋友夾取的餐點給大家參考一下。

總的來說，Le Café 在甜點方面表現出色，但熟食區的選擇相對較少，令人稍感可惜。

用餐環境方面，座位稍微靠近容易聽到隔壁桌的對話，這是唯一的小缺點。

如果餐廳能夠定期推出新的菜色，可能會增加用餐的吸引力。

總體來說，這也算是一次令人感到還不錯的自助午餐體驗分享給大家。

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【店家資訊】

👉 Le Caf'e 咖啡廳－台北老爺大酒店

🏠 台北市中山區中山北路二段37之1號2樓

☎️ 02 2542 3299

⏰ 早餐 06:30–10:00；午餐11:30–14:00；

下午茶14:30–16:30, 晚餐18:00–21:30

https://www.royal-taipei.com.tw/restaurant2.php





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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