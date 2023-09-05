▶逢甲住宿◀2023人氣13間逢甲夜市飯店民宿，不踩雷精選推薦!

到台中玩，絕對會去逢甲夜市走走！即使去過了，還是會一去再去，吃超多夜市美食，逢甲夜市周邊也有超多飯店可以選擇，如果可以直接從夜市走回飯店，絕對超級方便。 直接精選13間網友大推的逢甲住宿，走路就可以到逢甲夜市的飯店民宿，除了有逢甲便宜民宿、逢甲親子住宿或逢甲飯店通通都有，跟著網友推薦不踩雷！

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TOP 13 逢甲住宿飯店推薦！

2023逢甲飯店推薦

逢甲飯店推薦 #5

交通： 距離逢甲夜市470公尺

距離逢甲夜市470公尺 房型價格： 標準雙人房 TWD $3,000起 / 家庭四人房 TWD $6,500起

標準雙人房 TWD $3,000起 / 家庭四人房 TWD $6,500起 限時優惠： | Booking

豐邑逢甲商旅評價： 每次找地點方便、鄰近逢甲夜市，也有停車位可以停~住宿期間也有感受到員工的熱情友善，提供的早餐也相當豐富，房間寬敞舒適而且雙人床蠻大的，是逢甲飯店的首選！

每次找地點方便、鄰近逢甲夜市，也有停車位可以停~住宿期間也有感受到員工的熱情友善，提供的早餐也相當豐富，房間寬敞舒適而且雙人床蠻大的，是逢甲飯店的首選！ 入住分享：【台中飯店】豐邑逢甲商旅｜近逢甲高級住宿推薦，早餐豐富多樣有品質！

2023逢甲住宿推薦

逢甲住宿推薦 #2

交通： 距離逢甲夜市890公尺

距離逢甲夜市890公尺 房型價格： 雙人房 TWD $2,300起 / 四人房附浴缸 TWD $5,000起

雙人房 TWD $2,300起 / 四人房附浴缸 TWD $5,000起 限時優惠： | Booking

二八樹巷藝術文旅評價：大廳有放置免費的泡麵、飲料等等，都可以自行拿取，晚上餓了也不用擔心，距離逢甲夜市大概步行15-20分鐘，門口也有ubike可以騎，前面的公園讓飯店更有放鬆的感覺，服務人員也相當的親切，從入住到退房每個角落都可以感受到業主很用心，絕對會再回訪的逢甲住宿。

逢甲住宿推薦 #5 余舍行旅

交通： 距離逢甲夜市1.1公里

距離逢甲夜市1.1公里 房型價格： 標準房 TWD $2,100起 / VIP房 TWD $4,800起 (更多房型)

標準房 TWD $2,100起 / VIP房 TWD $4,800起 限時優惠： | Booking

余舍行旅評價：房間的浴缸蠻大，2個人一起泡也可以，雖然在快速道路旁但隔音算還不錯，整體飯店及房間設計新穎，門口就有Youbike站可以借腳踏車，遇到問題服務人員也會盡速處理，也是去逛逢甲夜市不錯的住宿選擇。

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逢甲住宿推薦 #8

交通： 距離逢甲夜市520公尺

距離逢甲夜市520公尺 房型價格： 標準房 TWD $2,000起 / 四人房TWD $3,100起

標準房 TWD $2,000起 / 四人房TWD $3,100起 限時優惠： | Booking

GOGO回行旅逢甲館評價：頂樓有設置奶瓶消毒鍋、嬰兒澡盆，飯店也有設置兒童遊戲室，蠻親子家庭友善的台中飯店，如果想要有浴缸可以泡澡的話，推薦可以入住4人房呦，距離逢甲夜市大概步行10分鐘就能抵達，蠻近的，也是蠻多家長推薦的逢甲親子住宿。

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