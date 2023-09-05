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▶逢甲住宿◀2023人氣13間逢甲夜市飯店民宿，不踩雷精選推薦!

2023-09-05 16:36:03 熊貓愛吃魚の美食旅行 人氣：105
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窩客好文

熊貓愛吃魚の美食旅行

發表篇數：99篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：LA VIDA HOTEL 逢甲商旅(臺中市旅館324號)
phone04-2451-7722
place台中市西屯區西屯路二段275-2號
作者本次評價：
4.00
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
4.00
CP值
4.00
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到台中玩，絕對會去逢甲夜市走走！即使去過了，還是會一去再去，吃超多夜市美食，逢甲夜市周邊也有超多飯店可以選擇，如果可以直接從夜市走回飯店，絕對超級方便。 直接精選13間網友大推的逢甲住宿，走路就可以到逢甲夜市的飯店民宿，除了有逢甲便宜民宿逢甲親子住宿逢甲飯店通通都有，跟著網友推薦不踩雷！  

 

全文連結：【2023逢甲住宿推薦】高回訪率！精選13間鄰近逢甲夜市飯店民宿總整理

 

TOP 13 逢甲住宿飯店推薦！

 

2023逢甲飯店推薦

   

逢甲飯店推薦 #5

     

全文連結：【2023逢甲住宿推薦】高回訪率！精選13間鄰近逢甲夜市飯店民宿總整理

 

2023逢甲住宿推薦

 

   

逢甲住宿推薦 #2

  • 交通：距離逢甲夜市890公尺
  • 房型價格：雙人房 TWD $2,300起 / 四人房附浴缸 TWD $5,000起
  • 限時優惠： | Booking
  • 二八樹巷藝術文旅評價：大廳有放置免費的泡麵、飲料等等，都可以自行拿取，晚上餓了也不用擔心，距離逢甲夜市大概步行15-20分鐘，門口也有ubike可以騎，前面的公園讓飯店更有放鬆的感覺，服務人員也相當的親切，從入住到退房每個角落都可以感受到業主很用心，絕對會再回訪的逢甲住宿

   

逢甲住宿推薦 #5 余舍行旅

  • 交通：距離逢甲夜市1.1公里
  • 房型價格：標準房 TWD $2,100起 / VIP房 TWD $4,800起(更多房型)
  • 限時優惠： | Booking
  • 余舍行旅評價：房間的浴缸蠻大，2個人一起泡也可以，雖然在快速道路旁但隔音算還不錯，整體飯店及房間設計新穎，門口就有Youbike站可以借腳踏車，遇到問題服務人員也會盡速處理，也是去逛逢甲夜市不錯的住宿選擇。

   

全文連結：【2023逢甲住宿推薦】高回訪率！精選13間鄰近逢甲夜市飯店民宿總整理

 

逢甲住宿推薦 #8

  • 交通：距離逢甲夜市520公尺
  • 房型價格：標準房  TWD $2,000起 / 四人房TWD $3,100起
  • 限時優惠： | Booking
  • GOGO回行旅逢甲館評價：頂樓有設置奶瓶消毒鍋、嬰兒澡盆，飯店也有設置兒童遊戲室，蠻親子家庭友善的台中飯店，如果想要有浴缸可以泡澡的話，推薦可以入住4人房呦，距離逢甲夜市大概步行10分鐘就能抵達，蠻近的，也是蠻多家長推薦的逢甲親子住宿

 

 

全文連結：【2023逢甲住宿推薦】高回訪率！精選13間鄰近逢甲夜市飯店民宿總整理

 

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全文連結：【2023逢甲住宿推薦】高回訪率！精選13間鄰近逢甲夜市飯店民宿總整理

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