（三重便當）柴霸煮～2023新開幕三重便當新選擇！蒜泥白肉量超多、現烤雞腿肉Ｑ彈～高CP便當只要60元起！柴霸煮菜單

柴霸煮便當份量實在太多了吧！老闆賣的餐點都是自己也愛吃的，份量超多完全不小氣，花一張鈔票就可吃超飽～

蒜泥白肉、烤無骨雞腿、泰式魚排、滷肉飯樣樣都是美味，食材超新鮮、調味鹹香入味，超級下飯～一吃就停不下來！

運氣好還能遇到可愛的柴霸煮老闆，柴霸煮開業短短時間，就在三重打響名號，不定期推出今日特餐，週週來報到也吃不膩喔

柴霸煮位於三重美食一條街自強路上，這邊餐飲真的超競爭，能殺出一條路，可見柴霸煮的滋味絕對非同凡響！

柴霸煮內外打掃很乾淨，承接老店的裝潢，年輕老闆創立的新品牌，堅持現點現做，端出一個個，用料實在的美味便當～

柴霸煮老闆

粉專經常分享柴霸煮可愛老闆的萌照，老闆真的好可愛喔，真希望下次來也能在店裡遇到牠～

柴霸煮菜單

價格真的好便宜喔，我幾乎每天中午都吃便當，在台北隨便便當都破百，甚至逼近兩百都不意外，

柴霸煮最便宜菜飯只要６０元，滿滿大塊滷肉的滷肉飯便當只要７５元，想吃大塊肉肉也只要一百元起～

柴霸煮今日特餐

每天都會推出限量的隱藏版特餐，年輕老闆不停研發新菜色，我超期待九月中會推出的新菜單，到時候還想再訪柴霸煮

滷肉飯便當 75

一般的滷肉飯都是碎肉，柴霸煮堅持手工大塊豬肉，經過老闆秘方滷製，吃起來不會油膩，鹹香夠味，吃完不會口渴～

滷汁份量剛剛好，相當濕潤，讓滷肉飯更加好吃，每口都可以吃到肉的口感，相當滿足一大份75元就吃得到，連鎖滷肉便當現在都要一百了！

柴霸煮口味

一般人對台式便當的刻板印象，就是又油又鹹味素又多，然而柴霸煮調味完全不油膩，相當清爽味道抓得剛剛好

老闆烹煮料理很在意健康，自己也會吃自己煮的餐點，把每個客人當作自己家人一樣款待~

蒜泥白肉便當 100

這個蒜泥白肉便當我超推薦！選用超大片粉嫩梅花肉，以及肥瘦相間的五花肉，兩種肉品一次滿足～

沾上特製的蒜泥醬料，鹹鹹甜甜相當開胃，豬肉切得超級厚，完全沒有腥味，肉質彈牙不乾柴，粉嫩嫩的色澤一般便當店根本吃不到！

柴霸煮份量

看看這個肉量，這麼澎湃才賣一百元，老闆根本是在做慈善事業，我很推薦給有在健身運動，需要攝取大量高蛋白的朋友

這個肉量是一般健康餐盒的兩倍以上，在台北少說都要賣１８０元起跳，來柴霸煮只要一張鈔票就可以搞定，省錢王激推必吃！！！



烤無骨雞腿便當 120

現點現烤的大雞腿，貼心老闆挑選去好骨頭的新鮮雞肉，讓客人不用擔心還要啃骨頭，一上桌就可以立刻大口開吃～

雞腿彈牙肉質相當有Ｑ度，醬汁鹹中帶甜口味不會過重，雞肉完全沒有腥味，剛烤好香氣超誘人～沒幾分鐘就吃個精光！

柴霸煮食材

堅持嚴選市場新鮮的當日食材，不用擔心有惱人的冰箱或腥味，即使成本比冷凍肉品貴上許多

老闆仍堅持要選用最好的原物料，就是要給每個客人吃到新鮮又美味的便當，這麼堅持品質的店家只能給一百分

泰式魚排便當 100

隱藏版當日口味泰式魚排，剛起鍋香噴噴的炸多利魚，外酥內嫩，沾上泰式醬料酸甜開味～

夏天不用再怕食慾不振了！來份泰式口味的便當，立刻胃口大開，一口接一口，一吃就停不下來！

柴霸煮服務

老闆說吃飯是種享受，不該有壓力～來柴霸煮有種在自己家吃飯的FU，親切溫馨的服務，會讓人享再訪~

輕鬆就能享受營養滿分的大份量餐盒，不論是像我一樣單身上班族，或是全家大小用餐，甚至是公司行號要訂購，柴霸煮都是絕佳的選擇喔！

柴霸煮配菜

配菜與一般便當店不同，柴霸煮的配菜都比較豐富，不定期更換，選用最新鮮的當季食材～

炒杏鮑菇、紅蘿蔔豆干、炒季節蔬菜，通通都好吃，清爽多汁份量十足，一口白飯一口配菜超滿足！

蛋花湯 30

湯品只要３０元銅板價格，蛋花口感綿密細緻，湯頭香氣十足，有加入米酒點綴，滋味特別美味～

上頭還有加入油蔥提升香氣，調味抓得剛剛好，吃飽後喝上一碗超滿足，整個人暖呼呼好幸福！



貢丸湯 30

一般貢丸湯都只有兩顆貢丸，體恤大家上班辛勞的老闆，寧可少賺錢，也要一次放三大顆貢丸，

貢丸口感彈牙，搭配新鮮青菜很爽口，湯頭喝起來香醇解渴，搭配便當也只要一百元起，不傷荷包就能吃飽飽～

柴霸煮自助區

內用採取半自助服務，提供餐具、辣椒、紅茶自由取用～

柴霸煮辣椒

自製辣椒加入多種配料炒到香噴噴，辣度十足沒有在開玩笑，辣油非常猛烈，加上一點香味就逼人，愛吃辣的朋友千萬別錯過～

柴霸煮免費紅茶

最後喝上一杯冰涼的紅茶，畫下用餐最棒的句點，好期待之後還有甚麼新菜色，吃膩傳統便當的朋友，來柴霸煮嚐鮮吧！

柴霸煮 5大特色

1.份量十足：肉量超多、飯量十足，價格物超所值，來柴霸煮可以吃得超級飽，怪不得很多人吃過一次就會再訪～

2.用料新鮮：挑選新鮮食材，肉品沒有腥味，配菜經常更換，寧可花多一些成本，也要給客人吃到最新鮮的食材

3.調味用心：口味清爽不油膩，也不會像水煮餐一樣沒味道，調味抓得剛剛好，吃完也不怕口乾舌燥！

4.口味豐富：多款特製便當，每日都會推出隱藏版選擇，老闆不斷發揮創意推出新菜色，常常來也不怕會吃膩～

5.內用提供好喝的紅茶超解渴、自製的香噴噴辣椒超開味～湯品只有三十元銅板價格，一口湯品一口餐盒超滿足！

店家資訊 柴霸煮

🏠地址: 新北市三重區自強路一段139號

🚌交通: 近新北市立圖書館三重分館

☎️電話: (02)2988-1391

⏰時間: 1100-1400 1700-200

😪公休: 週日公休

💲消費: 現金、外送平台(申請中)

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094455896700

💬食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406652289

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