全台第一家軌道送餐燒肉，平日用餐只要$589元起就可以享用海陸燒烤大餐

店家相關資料

燒肉道

地址： 338桃園市蘆竹區桃園街112號1樓(曼哈頓社區)

電話： 03 222 5138

營業時間:週一~週五 17:00~00:00 週六日 11:00~14:00 17:00~00:00(最後收客為打烊前兩小時)

位於桃園南崁燒肉吃到飽–燒肉道，是全台第一家軌道送餐燒肉店

雖然是提供吃到飽的店家，但餐點品質真的不輸價位略高的單點店👍️

食量大、超愛吃肉的朋友真的有機會要來吃吃看

燒肉道提供三種吃到飽的價位(平日用餐只要$589+10%起)

用餐環境佳、肉品與海鮮食材品質佳，朋友、家人聚餐都是不錯的選擇

友人一個不小心在對岸隔離了好幾年無法台灣，好不容易回到台灣探親幾天就要美食吃滿幾天

無論是小吃或是大餐通通一次給他滿足，臨走前給他來一頓燒肉吃到飽的重量級大餐

讓他整個飽到心花開、撫肚離開店門(還拍影片與家人炫耀)💖💖💖

燒肉道鄰近南崁交流道附近，交通算是滿方便的

斗大的招牌，我們遠遠的走來就看到了!晚上會亮起招牌燈更加顯眼

內部用餐空間以木質搭配上大大的沙發座位為主，區隔出每一桌的空間

除了四人~六人用餐桌之外,店家也有提供數個雙人用餐位子

菜單/DM

燒肉道用餐規則

⭐️用餐時間限制:120分鐘、點餐90分鐘

⭐️單人用餐加收$150元

⭐️收取服務費10%

⭐️兒童收費標準:身高141CM以上與大人同價、110~140CM半價、110CM以下免費

👉️超值套餐$589/人（超值589為平日限定提供）:30品以上

👉️豪華套餐$789/人:50品以上

👉️旗艦套餐$989/人70品以上

👉️加價$599(日本A5和牛、頂級鮭魚菲力、PRIME頂級無骨牛小排)

👉️加價$199日本SAPPORO啤酒無限暢飲

💎加10％服務費

當月壽星享有88折

生日當天四人同行,壽星享有5折

自助吧內容

提供飲料、茶類無限暢飲、和甜點水果、部分的蔬菜吃到飽

除了平板點餐、軌道送餐的餐點之外，冰箱中的甜點、水果、蔬菜都是包含在吃到飽範圍之內

數款飲料喝到飽，所提供的冰品都是國際知名大品牌

(包含了COLD STONE、北海道Niseko、泰國明果和莫凡彼冰淇淋)

冰淇淋的口味超級多種的，愛吃冰品的人一定要多吃幾球阿~

用餐當天已經被肉跟海鮮佔滿了整個胃袋，我還是奮力了再吃了幾球冰淇淋(滿足)

來看看我們吃了些甚麼?

牛筋味噌滷，相當入味不死鹹，十足下飯，在還沒吃烤肉前我朋友吃光加了牛筋味噌滷一碗飯

每張桌子都配備了一個點餐用的平板電腦，使用平板點餐、軌道送餐

不用人擠人去排隊拿取食物，使用平板點餐方便又快速，點完餐點後就等著軌道送我們所點的餐點

燒肉道會贈送每一組來用餐的客人一個小火鍋，火鍋料一樣從平板點餐、軌道送餐

軌道送餐是不是很可愛!!!!!

玫瑰鹽、檸檬椒鹽及燒肉沾醬、餐具、烤肉用的夾子、剪刀都放在用餐桌的旁邊，方便取用

等候肉肉上桌前先來個現炸薯條開開胃

澳洲和牛

油花超級美而且吃起來肉感十足，沾上一些特調的烤肉醬或是撒上一些玫瑰鹽都很棒

伊比利豬

擁有豐厚油脂的伊比利豬吃起來真的不輸牛肉，充滿果香的肉質直接單吃沾上一些檸檬胡椒鹽就很美味

國產法式豬排

厚實的豬排，吃起來完全沒有可怕的豬腥味，口感吃起來也不會太硬

不能吃牛肉的朋友光吃豬肉他就超級開心的

美國和牛

燒肉道的肉片都切得相當的厚，不是那種一夾起來肉片就會破的哪種

肉片的顏色、油花分布都很美，食材用料等級一眼就看的出來

前面開放式冰箱中，提供生菜、韓式泡菜、蔥鹽等等可以拿來搭配烤肉一起食用

羽下肉

不要烤到過熟喔!吃起來帶有咬勁但不會過硬

牛橫隔膜

在吃到飽餐廳會提供牛橫隔膜真的非常少見，口感軟嫩帶點咬勁，咀嚼在口腔中可以感受到肉汁四溢阿

頂級菲力

頂級菲力肉質油花較少，口感吃起來非常軟，不會吃油花多的朋友可以吃吃看頂級菲力

牛肋條

富有咬勁的牛肋條越咬越香

上選雪花牛

雖然雪花牛看起來脂肪很厚但是經過高溫火烤逼出油脂!吃起來的口感是脆的，很好吃

友人大為推讚阿~

板腱牛

油脂分布比較低，但還是屬於很美的一塊肉

伊比利松阪豬

切得厚厚一片的伊比利松阪豬烤到雙面金黃焦香，脆口的口感令人回味

櫻桃鴨胸

紅豔豔的櫻桃鴨胸，鴨皮油脂豐厚，鴨肉有彈性吃起來帶點甜味

肋眼牛排

當這一大塊肋眼牛排端上桌時，同桌友人發出了讚嘆聲!這樣大塊的牛排也是在吃到飽範圍之內喔

不會因為是吃到飽而選用較差等級的肉品

超厚實的肋眼牛排，記得喔!千萬別烤到太熟，大約五~七分熟最美味

多汁的肉塊，送入口中滿口肉香

前面開放式冰箱中還有玉米筍、奶油金針菇、蛤蠣可以拿來烤來吃喔

飽滿的蛤蠣，已經放了些許薑絲除腥提鮮，滿足

燒肉道額外會加贈每組來用餐的客人小火鍋享用，其他的火鍋料配菜一樣都在平板中點的到

怕一直吃烤肉會膩，別擔心!燒肉道讓您一次滿足火烤二吃，吃燒肉、火鍋通通讓您滿足

滿滿一盤天使紅蝦、藍鑽蝦、深海葡萄蝦、草蝦、柳葉魚、鮑魚、生蠔、生食級干貝和小花枝

看得我心花怒放的!四種蝦子各自有不同的口感

我個人最愛藍鑽蝦、草蝦紮實口感，生蠔夠大顆又肥美，要不是吃不下了我還想再加點幾顆來吃

生食級干貝只要烤至雙面熟就可以享用了!直接吃就很美味啦~

記切未滿18歲不得飲酒,喝酒不開車,開車不喝酒,飲酒過量有害健康

難得友人隔了多年再度回到台灣，有個開車的司機，當然要好好解放小酌一下了

加價199就能無限暢飲日本SAPPORO啤酒

吃肉喝酒超級滿足的一餐

記切未滿18歲不得飲酒,喝酒不開車,開車不喝酒,飲酒過量有害健康

雖然我肚子已經吃的超飽的，可是看到那麼多口味的冰淇淋還是忍不住吃了幾球~

以滿滿的一桌美食歡送即將踏離可愛台灣的友人!!!!是不是很威~🎉🎉🎉

雖然是吃到飽但燒肉道所提供的食材品質真的完全不輸單點店的品質

甚至比起部分單點家還要好上許多，雖然燒肉道店址位於南崁，但交通很方便

吃飽喝足後還可以去OUTLET逛一逛也相當不錯，燒肉道餐點品質好又美味

服務佳又親切，推薦給您家庭、好友、同事們聚餐的好地點👍️

此為燒肉道合作文(內容撰寫為真實感受)

店家/景點資訊

店家名稱：燒肉道

所在地址：臺灣桃園市蘆竹區桃園街112號1樓

營業時間：00:00-24:00

店家電話：03 222 5138

備註資訊：

營業時間:週一~週五 17:00~00:00 週六日 11:00~14:00 17:00~00:00(最後收客為打烊前兩小時) Google即時導航





交通資訊

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