麥仕佳烘焙坊｜以這輪冰心皎潔的明月。共賞美好秋色｜中秋月餅推薦｜港式冰皮月餅｜黃金菓子｜各大新聞媒體好評報導 - 小米食

以這輪冰心皎潔的明月。共賞美好秋色🥮

✿ 中秋傳情：麥仕佳

月兒漸圓圓，雋永中秋怎能少了月餅傳情呢~台中老字號餅鋪麥仕佳烘焙坊，令中秋獻禮增添了幾分趣味豐饒；將象徵皎潔明月的雪藏冰皮月餅，結合台灣在地好食材，今年就以這輪冰心美味的皎潔明月，共賞美好的中秋月色吧～

喜愛糕餅口感的朋朋們，除了冰皮月餅之外，酥綿軟Q的黃金菓子也是好評如潮，值得典藏。

麥仕佳｜品牌簡介

深耕台中超過30年的麥仕佳烘焙坊，今年依舊熱情不減持續飄香，

除了一肩扛起當家招牌的芋頭烘焙之外，用料實在的麵包與造型生日蛋糕也是熱門好評，是陪伴許多台中人一起長大的情懷味～這樸實耐吃的好味道，也令三立、東森、民視、華視等各大新聞媒體好評報導。

購買冰皮月餅即贈精美保冷袋，安心保冷又便利攜帶，送禮也超大方~

麥仕佳｜中秋月餅專區

✿ 中秋傳情：麥仕佳烘焙坊

=== 中秋節活動 即日起至售完為止 ===

⧐ 冰皮月餅｜官網宅配活動

官網宅配優惠95折｜雪藏冰皮月餅-官網宅配

冰皮月餅享95折｜每盒皆贈送精美保冷袋

消費滿1,500元現折100元

消費滿2,000元再享免運（現省225元冷凍宅配費）

消費滿3,000元再折200元

消費滿4,000元加贈6入冰皮月餅（原價600元/盒）

⧐ 冰皮月餅｜門市自取活動

門市自取限時 8折｜雪藏冰皮月餅-門市自取

即日起至~9/29冰皮月餅享８折

9/5(含)前訂購｜同款或同價位禮盒滿10盒贈送1盒

9/15(含)前訂購｜同款或同價位禮盒滿20盒贈送1盒

⧐ 黃金菓子｜官網門市同步活動

官網門市同步優惠8折｜黃金菓子

即日起至~9/29｜中秋月餅禮盒享８折

9/5(含)前訂購｜同款或同價位禮盒滿10盒贈送1盒

9/15(含)前訂購｜同款或同價位禮盒滿20盒贈送1盒

麥仕佳｜月餅介紹

✿ 雪藏冰皮月餅

⧐ 綜合口味｜奶皇流沙｜香芋牛奶｜芒果冰心

⧐ 6入 原價$600｜9入 原價$900

⧐ 門市自取限時 8折｜雪藏冰皮月餅-門市自取

⧐ 官網宅配優惠95折｜雪藏冰皮月餅-官網宅配

迎接將至的十五賞秋月，麥仕佳以象徵皎潔月色的冰皮月餅來獻上暖心祝福，願生活如餅般愛戀蜜甜～

除了有真情流入心的經典奶皇，還有招牌香芋和芒果冰心等，三種風味一次許願滿足。

冷凍享用，可以感受如冰淇淋般的凍心口感；最佳賞味期為退凍十二分鐘，同享輕盈彈Q與雙餡夾擊的滿足，也為身心送出一道冰爽涼風，酷熱中秋夜很適合來一顆逃離炎熱。

身處熱熱星球，中秋好適合來一盒雪藏冰皮月餅沁涼身心降降溫～

優雅且潔白如雪的冰皮月餅，一口咬下埋藏著滿滿驚喜，除了擁有趣味的雙層內餡，還能感受到冰心爽彈的餅皮口感，

熱量大減30%的減醣冰皮，原料輕盈且美味不減，安心解饞的幸福過中秋。

奶香鹹甜的雙餡口感、結合療癒流淌的奶皇流沙，組合十分討喜的港式代表；

而這枚以大甲芋頭為主角的冰皮月餅也十分得米心，綿密芋香包覆著冰爽奶餡，滋味淡雅且樸實耐吃；

亦或者滿嘴果香柔甜的芒果冰心也不賴，甜美果泥完美結合白巧，並與彈Q冰皮融合極好，可以感受到屬於夏日的清爽氣息，

三種趣味豐饒一次皆可收服，送禮獻上這盒百變冰心肯定讚。

✿ 黃金菓子-8入

⧐ 原價$520｜預購甜甜價$416

⧐ 即日起至9/29｜享8折優惠

⧐ 黃金菓子-官網門市同步活動

和米一樣喜愛擁抱綿密新食感的話，這盒金黃飽滿似明月的黃金菓子也值得期待，快快來麥仕佳超前部署一下幸福的月圓時刻吧。

圓潤飽滿且閃耀金黃的黃金菓子，看著就是個誘人的小東西~

將蛋黃餡磨碎重塑，和奶香豆沙以完美比例層疊入餅，咀嚼可以感受到Q彈麻糬包裹著柔如絮的蓬鬆綿餡，與酥軟的外層月餅相得益彰，

恰如其分的柔酥柔甜，叫人一嚐即愛上，是枚深具記憶點的黃金菓子。

小米小結： 整體而言，年年中秋都是在一片蛋黃酥海之中渡過，今年吃到麥仕佳的冰皮月餅真的很有記憶點，冰心彈Q的口感，是會上癮的清爽～另外，口感獨特的黃金菓子也值得典藏，趁著早鳥優惠，快快來超前部署一下中秋獻禮～

麥仕佳｜品牌資訊

📮 台中市北區漢口路四段220號

📞 04-22379555

🕐 9:00-22:00/無公休

🔍 官方：麥仕佳

🔍 全台門市：點我

🔍 ＦＢ：點我

🔍 LINE：點我

⧐ 14家門市LINE好友（專屬LINE會員 享1對1預購服務）

麥仕佳｜門市地圖

📮 全台門市

台中區~漢口店/台中市北區漢口路4段220號/04-22379555

台中區~大墩店/台中市大墩路653號/04-23299555

台中區~公益店/台中市公益路178號/04-23281555

彰化市~中正旗艦店/彰化市中正路二段342號/04-7292555

彰化市~三民店/彰化市三民路232號/04-7287222

彰化市~大埔店/彰化市大埔路590號/04-7119801

彰化市~彰南店/彰化市彰南路一段450號/04-7325558

彰化市~師範店/彰化市實踐路199號/04-7278816

彰化縣~和美店/彰化縣和美鎮彰美路六段42號/04-7577555

彰化縣~秀水店/彰化縣秀水鄉彰水路二段693號/04-7689111

彰化縣~鹿港店/彰化縣鹿港鎮萬壽路226號/04-7780555

彰化縣~鹿港中山店/彰化縣鹿港鎮中山路388號/04-7766555

彰化縣~員林中山店/彰化縣員林鎮中山路二段125號/04-8399555

彰化縣~員林大同店/彰化縣員林市大同路一段162號/04-8351555