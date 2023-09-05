沐上麻辣燙〜香辣回韻的在地人氣麻辣燙，近尚順育樂中心的麻辣燙百元套餐，吃巧也吃飽的老饕級麻辣燙推薦，麻辣燙冷凍包，在家也可開心吃！【苗栗頭份美食】 - 旅人Carrie愛漫遊

Carrie Wu
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文章類別：美食-食記心得
苗栗頭份美食推薦「沐上麻辣燙」，位於苗栗縣頭份市中興路，這家香傳千里的頭份麻辣燙，鄰近頭份建國夜市、尚順育樂世界，讓人激推的好味道，一碗超飽的大份量，是頭份晚餐、頭份宵夜的推薦，還提供外帶外送！
「沐上麻辣燙」位於苗栗縣頭份市中興路522號，鄰近頭份建國夜市、尚順育樂世界，開車前往，騎機車前往，店面附近有汽車收費停車格、機車停車空間，搭大眾運輸，有公車-建國路口 (距240公尺)，從國光客運頭份站走過來15分鐘可以抵達，餐廳的地理位置非常好，交通很方便。
「沐上麻辣燙」的店門裝潢實在讓Carrie感到驚喜，沒想到在苗栗頭份居然有這麼文青的麻辣燙專賣店！醒目的店面大招牌，仔細看餐廳LOGO是煮麻辣燙漏勺，木質的大門和外牆，大片對外格子窗，均有精心設計過。
門外有立著小黑板，上有可以加Line好友，以及新品上市的訊息。
「沐上麻辣燙」的用餐空間相當寬敞，採光明亮，簡潔舒適，窗邊設立了吧檯式長桌和木頭圓凳，還有2人桌、5人桌，餐桌椅和地板都維持得很乾淨，
推薦可以選擇窗邊座位，不但有滿眼的綠意，在傍晚時分，還能享受黃昏夕陽的溫暖陽光，不但拍起網美照特別有味道，還能細細品嚐麻辣燙的美好滋味。
Carrie和好友一同前來品嚐，店才剛剛開門營業，不一會兒就人潮洶湧，證明「沐上麻辣燙」的好口碑，讓人對等一下的美食充滿期待。
「沐上麻辣燙」用品自助區，如果在店裡內用，有供應無限免費每日飲品，可以搭配麻辣燙一起享用。餐具、紙巾都可以自行取用。
「沐上麻辣燙」自助點餐區，這裡的點餐方式是由客人自行從冷藏櫃區夾取想吃的食材，冷藏櫃的旁邊，有放置乾淨的籃子、夾子可使用，
也可以直接參考掛牌上的食材，來做點餐，製作麻辣燙的食材都是店家精心挑選，品項豐富新鮮，所有食材都妥善放置在冰櫃或是常溫區，讓大家吃得安心放心。
「沐上麻辣燙」的付款方式，可以使用現金、LinePay付款。
菜色：百元套餐系列(套餐內容物固定不可更換，20元麵食擇一)、主食類、肉品類、青菜類、單點區系列、10元區系列、30元區系列、任選4個20元、任選3個20元系列。醬料：芝麻醬、蒜泥、黑醋、花椒油、香菜，推薦全加。辣度：微辣、小辣、中辣、大辣，可依自己喜好選擇。
牛五花套餐內容包括：牛五花、青菜、金針菇、大油皮、百頁豆腐、米血、小熱狗等火鍋料4個、烏龍麵，非常大碗澎派的麻辣燙百元套餐。
牛五花的肥瘦適中，吃起來口感是軟嫩有彈性，這是因為「沐上麻辣燙」的餐點均採現點現煮方式出餐，確保客人吃到最鮮香麻辣的口感和滋味，
最讚的是沐上的麻辣燙湯頭，是每天堅持採用大骨熬煮4-6個小時以上，手工熬製而成，熬出濃郁湯頭和噴鼻香味，絕無添加味精，喝了不會口乾舌燥，為客人的身體健康把關，將最美味的呈現在客人面前！
爽脆鮮甜的高麗菜，滑嫩嚼感的金針菇，糯米香軟的米血糕，爽口彈牙的小熱狗，飽吸湯汁精華的大油皮，鮮香爆漿的百頁豆腐，以及Q彈夠勁的烏龍麵，讓人吃飽又吃巧！
豬梅花套餐內容包括：豬梅花、青菜、金針菇、大油皮、百頁豆腐、米血、小熱狗、玉米等火鍋料4個、寬冬粉。
豬梅花吃起來鮮香濃郁，富有肉汁，豬肉片來自西班牙，品質有保障，而且份量好足夠，推薦給愛吃肉肉的朋友。
寬冬粉，比一般冬粉更加扁扁寬寬，好會吸收麻辣燙湯頭的精華，以及芝麻醬、蒜泥、黑醋、花椒油、香菜的加持，吃起來是香麻涮嘴，Q勁十足。
雞腿肉套餐內容包括：雞腿肉、青菜、金針菇、大油皮、百頁豆腐、米血、魚卵卷等火鍋料4個、蒸煮麵。
雞腿肉無骨雞腿肉的肉質厚實，散發出淡淡的麻辣香氣，超棒的口感，十足的香氣，讓人想直接來個3份！
每款火鍋配料，自身食材滋味和濃醇香麻的湯頭互相輝映，吃起來擁有多層次的美味，愈嚼愈香，吃到最後好想來瓶啤酒。
愛美的人有福了，「沐上麻辣燙」有超級豐富的蔬菜可以點選，堅持當日熬煮湯頭及手洗新鮮的蔬菜，黑木耳、金針菇、秀珍菇、杏鮑菇、鮮香菇、玉米筍、水蓮、綠花椰菜、青江菜、空心菜、大陸妹、高麗菜、娃娃菜等，通通都來一份，不但非常有飽足感，還能補充維生素，熱量還較低。
黑木耳、金針菇、秀珍菇、杏鮑菇、鮮香菇，各類菇菇的彈牙口感，與湯頭的麻辣風味，交織出獨特的帶勁香辣。
玉米筍、水蓮、綠花椰菜、青江菜、空心菜、大陸妹、高麗菜、娃娃菜等，烹煮的火候相當了得，保留了各種蔬菜的漂亮原色，不會煮得過老過熟，加上麻辣燙湯頭的加持，就連不愛吃青菜的朋友都忍不住多吃幾口，至於Carrie看到這碗綜合蔬菜麻辣燙，可是心花怒放，讓吃青菜菇菇達到一個新的境界，「沐上麻辣燙」值得推薦！
「沐上麻辣燙」以嚴選食材和手工熬煮精燉湯頭擄獲眾人胃腸，超人氣餐點包括牛五花套餐、豬梅花套餐、雞腿肉套餐，還有此次沒吃到的老油條、鴨血、鳥蛋、大黑豆干、牛肚、水晶餃等，豐富好料，老饕激推的超強麻辣燙，夏天來吃，淋漓暢快；冬天來吃，暖胃暖心，是頭份晚餐、頭份宵夜、頭份美食、頭份外帶美食、頭份麻辣燙推薦！
另外「沐上麻辣燙」推出「香麻奶奶湯」麻辣燙冷凍湯頭，買回家就能輕輕鬆鬆和家人一起樂享麻辣燙的鮮香魅力！PS.文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主。
地址：苗栗縣頭份市中興路522號（慢車道）電話：0975567773營業時間：週一~六 16：00~22：00 ，週日公休（如有異動另公告臉書粉專，追蹤粉絲專頁得知第一手資訊）臉書粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100083420287209官方Line@線上訂餐：https://lin.ee/1HTIEr7E付款方式：現金、LINEPAY外送：Ubereat
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