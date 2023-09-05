沐上麻辣燙〜香辣回韻的在地人氣麻辣燙，近尚順育樂中心的麻辣燙百元套餐，吃巧也吃飽的老饕級麻辣燙推薦，麻辣燙冷凍包，在家也可開心吃！【苗栗頭份美食】 - 旅人Carrie愛漫遊

苗栗頭份美食推薦「沐上麻辣燙」，位於苗栗縣頭份市中興路，這家香傳千里的頭份麻辣燙，鄰近頭份建國夜市、尚順育樂世界，讓人激推的好味道，一碗超飽的大份量，是頭份晚餐、頭份宵夜的推薦，還提供外帶外送！

目次

沐上麻辣燙｜交通方式

「沐上麻辣燙」位於苗栗縣頭份市中興路522號，

鄰近頭份建國夜市、尚順育樂世界，

開車前往，騎機車前往，店面附近有汽車收費停車格、機車停車空間，

搭大眾運輸，有公車-建國路口 (距240公尺)，

從國光客運頭份站走過來15分鐘可以抵達，

餐廳的地理位置非常好，交通很方便。

沐上麻辣燙｜用餐環境

「沐上麻辣燙」的店門裝潢實在讓Carrie感到驚喜，

沒想到在苗栗頭份居然有這麼文青的麻辣燙專賣店！

醒目的店面大招牌，仔細看餐廳LOGO是煮麻辣燙漏勺，

木質的大門和外牆，大片對外格子窗，均有精心設計過。

門外有立著小黑板，

上有可以加Line好友，以及新品上市的訊息。

「沐上麻辣燙」的用餐空間相當寬敞，採光明亮，簡潔舒適，

窗邊設立了吧檯式長桌和木頭圓凳，

還有2人桌、5人桌，餐桌椅和地板都維持得很乾淨，

推薦可以選擇窗邊座位，不但有滿眼的綠意，

在傍晚時分，還能享受黃昏夕陽的溫暖陽光，

不但拍起網美照特別有味道，還能細細品嚐麻辣燙的美好滋味。

Carrie和好友一同前來品嚐，

店才剛剛開門營業，不一會兒就人潮洶湧，

證明「沐上麻辣燙」的好口碑，讓人對等一下的美食充滿期待。

「沐上麻辣燙」用品自助區，

如果在店裡內用，有供應無限免費每日飲品，可以搭配麻辣燙一起享用。

餐具、紙巾都可以自行取用。

「沐上麻辣燙」自助點餐區，

這裡的點餐方式是由客人自行從冷藏櫃區夾取想吃的食材，

冷藏櫃的旁邊，有放置乾淨的籃子、夾子可使用，

也可以直接參考掛牌上的食材，來做點餐，

製作麻辣燙的食材都是店家精心挑選，品項豐富新鮮，

所有食材都妥善放置在冰櫃或是常溫區，讓大家吃得安心放心。

「沐上麻辣燙」的付款方式，

可以使用現金、LinePay付款。

沐上麻辣燙｜菜單MENU

菜色：百元套餐系列(套餐內容物固定不可更換，20元麵食擇一)、主食類、肉品類、青菜類、單點區系列、10元區系列、30元區系列、任選4個20元、任選3個20元系列。

醬料：芝麻醬、蒜泥、黑醋、花椒油、香菜，推薦全加。

辣度：微辣、小辣、中辣、大辣，可依自己喜好選擇。

沐上麻辣燙｜菜色分享

牛五花套餐

牛五花套餐內容包括：牛五花、青菜、金針菇、大油皮、百頁豆腐、米血、小熱狗等火鍋料4個、烏龍麵，

非常大碗澎派的麻辣燙百元套餐。

牛五花的肥瘦適中，吃起來口感是軟嫩有彈性，

這是因為「沐上麻辣燙」的餐點均採現點現煮方式出餐，

確保客人吃到最鮮香麻辣的口感和滋味，

最讚的是沐上的麻辣燙湯頭，

是每天堅持採用大骨熬煮4-6個小時以上，手工熬製而成，

熬出濃郁湯頭和噴鼻香味，絕無添加味精，喝了不會口乾舌燥，

為客人的身體健康把關，將最美味的呈現在客人面前！

爽脆鮮甜的高麗菜，滑嫩嚼感的金針菇，

糯米香軟的米血糕，爽口彈牙的小熱狗，

飽吸湯汁精華的大油皮，鮮香爆漿的百頁豆腐，

以及Q彈夠勁的烏龍麵，讓人吃飽又吃巧！

豬梅花套餐

豬梅花套餐內容包括：豬梅花、青菜、金針菇、大油皮、百頁豆腐、米血、小熱狗、玉米等火鍋料4個、寬冬粉。

豬梅花吃起來鮮香濃郁，富有肉汁，

豬肉片來自西班牙，品質有保障，

而且份量好足夠，推薦給愛吃肉肉的朋友。

寬冬粉，比一般冬粉更加扁扁寬寬，

好會吸收麻辣燙湯頭的精華，

以及芝麻醬、蒜泥、黑醋、花椒油、香菜的加持，

吃起來是香麻涮嘴，Q勁十足。

雞腿肉套餐

雞腿肉套餐內容包括：雞腿肉、青菜、金針菇、大油皮、百頁豆腐、米血、魚卵卷等火鍋料4個、蒸煮麵。

雞腿肉

無骨雞腿肉的肉質厚實，散發出淡淡的麻辣香氣，

超棒的口感，十足的香氣，讓人想直接來個3份！

每款火鍋配料，自身食材滋味和濃醇香麻的湯頭互相輝映，

吃起來擁有多層次的美味，愈嚼愈香，吃到最後好想來瓶啤酒。

自助區自選料麻辣燙

愛美的人有福了，「沐上麻辣燙」有超級豐富的蔬菜可以點選，堅持當日熬煮湯頭及手洗新鮮的蔬菜，

黑木耳、金針菇、秀珍菇、杏鮑菇、鮮香菇、

玉米筍、水蓮、綠花椰菜、青江菜、空心菜、

大陸妹、高麗菜、娃娃菜等，

通通都來一份，不但非常有飽足感，還能補充維生素，熱量還較低。

黑木耳、金針菇、秀珍菇、杏鮑菇、鮮香菇，

各類菇菇的彈牙口感，與湯頭的麻辣風味，交織出獨特的帶勁香辣。

玉米筍、水蓮、綠花椰菜、青江菜、空心菜、大陸妹、高麗菜、娃娃菜等，

烹煮的火候相當了得，

保留了各種蔬菜的漂亮原色，不會煮得過老過熟，

加上麻辣燙湯頭的加持，就連不愛吃青菜的朋友都忍不住多吃幾口，

至於Carrie看到這碗綜合蔬菜麻辣燙，可是心花怒放，

讓吃青菜菇菇達到一個新的境界，「沐上麻辣燙」值得推薦！

沐上麻辣燙｜品嚐心得

「沐上麻辣燙」以嚴選食材和手工熬煮精燉湯頭擄獲眾人胃腸，

超人氣餐點包括牛五花套餐、豬梅花套餐、雞腿肉套餐，

還有此次沒吃到的老油條、鴨血、鳥蛋、大黑豆干、牛肚、水晶餃等，

豐富好料，老饕激推的超強麻辣燙，

夏天來吃，淋漓暢快；冬天來吃，暖胃暖心，

是頭份晚餐、頭份宵夜、頭份美食、頭份外帶美食、頭份麻辣燙推薦！

另外「沐上麻辣燙」推出「香麻奶奶湯」麻辣燙冷凍湯頭，

買回家就能輕輕鬆鬆和家人一起樂享麻辣燙的鮮香魅力！PS.文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主。

沐上麻辣燙｜店家資訊

地址：苗栗縣頭份市中興路522號（慢車道）

電話：0975567773

營業時間：週一~六 16：00~22：00 ，週日公休（如有異動另公告臉書粉專，追蹤粉絲專頁得知第一手資訊）

臉書粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100083420287209

官方Line@線上訂餐：https://lin.ee/1HTIEr7E

付款方式：現金、LINEPAY

外送：Ubereat

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