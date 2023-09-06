【北屯美食】玖月拉麵，貨櫃屋美食 | 深夜拉麵 | 超人氣宵夜 | 台中美食

晚上還沒決定好晚餐要吃甚麼，路上騎車經過看到貨櫃旁邊有一間麵攤就停下來看，才知道是有名的貨櫃拉麵「玖月拉麵」，營業時間從傍晚開始，是晚餐跟宵夜的好選擇，我很喜歡吃這種小攤子製作出來的食物，因為沒有花俏的店面吃的都是老闆對於食材的用心，點餐到上菜的速度滿快，而且內用可以免費續湯一次。

餐廳資訊

玖月拉麵 店名 : 玖月拉麵

電話 : 0920-250-080

地址 : 台中市北屯區中清路二段765號

營業時間 : 週一、週三~週日 17:00-22:30、週二公休

粉絲專頁 : 玖月·拉麵

店面的位置就在中清路二段上，旁邊是收費停車場，如果沒有仔細看很容易就直接忽略掉

餐廳環境

靠近一看馬上就聞到陣陣拉麵的香味

在攤子的旁邊有放兩組座位，不過夏天室外會比較悶熱一點

外面主要是煮麵的過程，在右面往裡面是廚房，食材都是先在廚房處理完後再拿出來煮

拉麵可以自由調整湯頭的鹹度，想吃重鹹又怕口渴現場有免費提供水跟紅茶飲用

往裡面走就是貨櫃屋，有裝冷氣會比較涼爽，大部分的客人都是直接進到貨櫃屋裡面

除了四周改建出門窗外，上面都還保留貨櫃原本的特色

貨櫃體積是固定的，內用的空間也是有限，因為是平日剛營業時經過人比較少

空間雖然小但一樣有準備兒童座椅，如果帶小孩來也不用擔心坐沒有背靠的椅子會發生危險

菜單

主餐的部分有6種可以選，有點像是中日合併的拉麵口味，湯頭的鹹淡和麵條的軟硬都能依照個人需求做調整，湯頭的部分還有蝦湯可以選

餐點介紹

因為是第一次來我就直接點最經典的口味「叉燒拉麵」，沒有新穎的配料直接吃餐點的用心

糖心蛋的部分非常Q彈，蛋黃的部分比較偏熟一點，沒有灑上其他的調味料直接吃蛋的原味

叉燒的部分屬於偏薄型的，不過肥肉跟瘦肉的部分都有，搭配一點點的油花吃起來軟嫩帶勁，加上吸飽湯汁吃起來非常夠味

麵條的部分是一般的細拉麵，用力一吸帶上湯汁非常過癮，會讓人一口接一口不知不覺就吃完

蔬菜的部分比較特別有用木耳搭配，吃起來口感還是脆脆的非常解膩

另外還有台灣著名的高麗菜，搭配湯頭吃起來鹹中帶點微微的蔬菜甜，而且蔬菜的部分都是新鮮現放沒有煮過頭軟爛的問題

豚骨湯頭的部分呈現乳白色，喝起來有股淡淡的清甜卻不死鹹，非常符合台灣人的口味

結語

整體來說雖然是剛好經過進來吃，但卻讓我印象深刻，簡單的店面不簡單的味道，雖然叉燒拉麵是最常見的拉麵種類，但可以吃的出店家的用心，從湯頭熬煮喝起來順口，到配菜的新鮮準備，搭配貨櫃屋的設計，更能吃出不一樣的感受，會讓人回味再三的好味道。