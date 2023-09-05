最新時尚高格調 AW Restaurant秋・現代法式料理，融入四季與藝術的視覺味蕾雙重饗宴 X 高雄約會餐廳推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

御盟集團所精心規劃打造的四季餐廳，隱身於 御盟國際驛館，高雄首間酒店式公寓

溶入藝術、四季風情的元素，設計出 S.S.A.W 春生夏・秋藏冬

這次跟姊姊來體驗 AW Restaurant秋・現代法式料理

採預約制，記得先預訂唷~可以約會慶生、聚會

商務聚餐還有提供包廂，亦可客製化餐點

AW Restaurant秋・現代法式料理 進駐韓籍主廚 Chef Ryan Lee

環遊歐亞米其林餐廳、待過五星級頂級酒店，擁有精湛的廚藝

為AW法餐設計出新潮創意法餐料理，搭配圓盤擺盤設計、獨門醬汁調味

一整個套餐高達10道菜色，從視覺開啟味蕾的新潮享受

可以來約會慶祝、帶家人來吃好料，連視覺都很享受，高雄約會餐廳推薦

9/4~10/31 S.S.A.W歡慶一週年慶

AW Restaurant 秋

＊單杯紅 白酒 無酒精特調 : 8 折優惠

＊平日包廂享免低消優惠（週二～週五）

週年慶期間更多不定期公布限時快閃活動

最新訊可關注S.S.A.W粉絲專頁即時更新。

AW Restaurant秋・現代法式料理（S.S.A.W春生夏秋藏冬）

位高：高雄市三民區九如一路815號2F

電話： 07 974 1218

營業時間：18:00~21:30(週一公休)

IG：https://www.instagram.com/ssaw.restaurant/

線上訂位：https://inline.app/

粉絲團：Facebook

S.S.A.W春生夏秋藏冬隱藏於九如路上，路過好幾次以為是一般住戶大樓

後來查詢之後才知道是 御盟集團所創立的，晶英國際行館、UKAI都是御盟集團旗下的餐旅精品品牌

來用餐都可以免費停車，有消費民眾的專屬停車場

左邊是AW，右邊是SS

分別有:春・𝑺𝑺 𝑩𝒂𝒓星空餐酒館、夏・𝑺𝑺 𝑷â𝒕𝒊𝒔𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆精品甜點、秋・𝑨𝑾 𝑹𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕星級法餐、冬・𝑨𝑾 𝑪𝒂𝒇é極光咖啡廳

以四季為主軸，融入天然與藝術，所規劃打造的美食饗宴

𝑨𝑾 法餐採預約制，記得先預約

都會有專人貼心帶位，尊榮的星級服務都很窩心貼心

秋・𝑨𝑾 𝑹𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕星級法餐，溶入秋天的楓葉紅

一踏入都覺得很新潮又有溫度感，進入秋天被森林包圍的氣息

使用夏沐漱石大理石，帶有天然樹皮紋理與觸感，猶如大樹整個環繞餐廳的森林系

餐廳花藝佈置特別邀請了新銳藝術家⏤鍾想想，為AW Restaurant量身打造極具特色的「花藝雕塑品」

猶如小美術館般，餐廳內很多藝術品畫作都是老闆親自彩繪

這裡採用開放式廚房，都可以看到主廚團隊的現場烹飪作業

服務人員都會貼心的帶領到位，還會稍微介紹一下環境

有提供四人包廂、中包廂、大包廂，可依據聚會需求來做預約，包廂都會有低消

很多情侶約會或者求婚，也都會來唷～～

高雄新潮時尚 法餐推薦 AW Restaurant秋，一起來約會吧！

法國料理都很適合搭配白酒、紅酒，有需要服務人員都會做詳細推薦與介紹

或者可以點礦泉水、氣泡水來飲用

剛好SSAW週年慶活動開跑，單杯紅、白酒、無酒精特調還享有 8 折優惠！

很多人都跟我一樣不太懂吃法餐，每次來吃法餐我都是覺得很新奇有趣

透過視覺、味蕾與服務人員的介紹

細膩的感受主廚想要傳達的層次風味，對很多食材激發出的風味又是另一種境界的認識與享受

Welcome Dish 迎賓點心 迷你酥塔/茶香費南雪/香酥豬皮

茶香費南雪

使用抹茶製作的法國經典費南雪，搭配台灣烏魚子碎

可直接手拿大口吃，讓整個食材一起融合

抹茶香中帶有烏魚子鮮味，奶油滋潤柔和整體香氣，烏魚子香環繞久久，還能咀嚼到波波顆粒的柚子果肉

迷你酥塔

這款讓我很愛，很薄脆的迷你酥塔

搭配日本生食級干貝、大量鮭魚卵，每一口都是爆滿的海洋鮮味

薄脆塔皮很香又薄脆，相當挑逗味蕾

香酥豬皮

使用新鮮豬皮油炸，帶出酥脆口感

搭配鯷魚醬、現刨椰子肉加入香菜

大口食用帶出酥脆與椰子清香，帶一股南洋風味

1st Amuse Bouche 開胃小品 Curry Sando

Tabbouleh 1 Feta Cheese 咖哩煎餅/塔布列沙拉/菲達乳酪

帶有花藝般視覺享受的擺盤，上視覺也先滿足了

這款讓我很喜歡的開胃小品，帶有中東風味的特色小品

使用馬鈴薯製作的煎餅，像是三明治般的吃法

夾入藜麥、番茄、薄荷、辛香料製作的中東沙拉

咬下薄脆層次，帶出很濃厚香氣表面帶有咖哩香氣，整體尾韻帶一點辣

2nd Amuse Bouche 開胃小品 The Pumpkin

Pumpkin Pure | Glazed Pumpkin | Pumpkin Emulsion

南瓜盅/亮煮南瓜/南瓜泡泡

9-10月秋天是南瓜的豐收期

別於一般法式作法

不使用奶油、使用鮮奶，製作出綿密口感的南瓜盅

每一口可以吃到細膩綿密的南瓜泡泡，還有很多的南瓜子增加咀嚼顆粒香氣

綿密南瓜泥中帶有紅棗香甜，帶出更加香甜的天然滋味

3rd Amuse Bouche 開胃小品 The Root

Beetroot l Sushi Shu l Potato 甜菜根/日本醋/馬鈴薯

使用甜菜根為主題，甜菜根於歐洲稱為靈芝食材

主廚使用日本醋調和，最底下還有馬鈴薯泥

使用紫蘇花、手雕花裝飾點綴

帶有甜菜根本身的香甜，引出日本醋酸提味

馬鈴薯泥很軟綿入口即化，帶酸甜滋味

Cold Appetizer 冷前菜 Rainbow Trout

Pinky Salsa l Honey Air 粉紅莎莎/蜂蜜泡泡

粉嫩夢幻系的餐點，使用虹鱒魚

搭配水蜜桃製作的莎莎醬，加入韓國100%大麥發酵醋

搭配細膩的桂圓蜂蜜製作的泡泡，融入肉桂會帶有肉桂香

可以分開享用，再融合一起體驗

感受層次堆疊引發的火花滋味

虹鱒魚很軟綿口感，中間夾了羅勒帶出塔香韻味

戀愛般的水蜜桃莎莎醬帶果肉軟嫩與香甜

很融合的與魚肉結合

蜂蜜香甜的泡泡會帶出肉桂香，帶有大自然香氣

Middle Dish 前主餐 Egg Bowl & Bread

Egg 1 Onion l Taro | Madeira 紅殼蛋/洋蔥/芋頭/馬德拉酒

很飽滿紅殼蛋，灑上片狀海鹽提味

底下醬汁使用大量洋蔥、馬鈴薯熬煮，加上魚子醬、灑上金箔、細蔥

還加入了芋頭泥增加風味

洋蔥泥湯入口香甜，魚子醬入口即化帶出鮮味

紅殼蛋自然風味帶濕潤口感，海鹽提出鹹香好入口

麵包也是主廚特製，很軟Q帶有蛋香滋味

是中空麵包，可以沾上使用 馬德拉酒特製沾醬，上面還有松露絲唷～

非常酒香滋味，滋潤麵包帶出酒香、起司香

Sorbet 雪酪 Seasonal Fruit Sorbet 季節雪酪

Chicken Ballotine

可以去除口腔異味的雪酪，當天吃到的百香果口味

百香果雪酪上面疊上大量的羅勒子，百香果酸中帶有冰涼口感

讓唾液又再次湧上來，滑溜顆粒羅勒子挑逗舌間

精采的開胃小品與前菜，一道一道細膩品味也來到的主餐登場

Main Course 主餐 Boston Lobster

波士頓龍蝦

龍蝦旁邊的特製玉米莎莎醬會由現場服務人員直接加入，增加互動感

玉米醬是使用龍蝦熬煮的湯汁搭配新香料、玉米燉煮，滋味會比較渾厚

龍蝦使用舒肥的方式，加上煙燻提味

軟嫩帶有半生熟度的口感引出龍蝦甜味

可以搭配特製蒸蛋與手工腸粉一起吃，上面淋醬有甜椒香菇醬、南瓜芥末醬

堆疊香氣帶有軟嫩與Q度，豐富香氣會不斷的堆疊湧上來

龍蝦可以搭配玉米莎莎醬，增添渾厚香氣，香氣瀰漫口腔很療癒

口味比較重，所以韓籍主廚搭配韓國知名的玉米鬚茶緩和膩度

Main Course 主餐 A4 Wagyu Striploin

A4 和牛紐約客

A4和牛使用煙燻方式，五分熟度的和牛紐約客，最表面灑上海苔提出清香滋味

使用牛骨熬煮淋醬，加入香菜、日式醬油、蒜頭

可以緩解和牛豐富油脂，帶出酸甜甘甜蒜香味道堆疊

牛肉很細嫩，和牛油脂香氣迷人帶出煙燻香氣

最底下是珍珠麵，帶日式醬的特殊酸甜提味，軟Q軟Q口感

可搭配牛排一起享用唷～

非常好吃的主菜麵包，製作出毛毛蟲般的酥脆可頌麵包

雙色堆疊，細膩一絲一絲酥脆口感，帶出麵包本身奶油香氣

可以搭配柑桔奶油提味，帶有檸檬柑桔清香

外酥薄脆口感，裡面是軟Q口感，越吃越開胃，讓我超愛這款麵包

Pre Dessert 前甜點 Seasonal Fruits Basket

Mango | Bavarois | Coconut | Lotus Cookie 芒果/幕斯/椰子/蓮花脆餅

端上來又是一種視覺視覺饗宴，很花藝藝術氣息的甜點擺盤

使用芒果為元素，利用芒果乾製作出薄脆的摺提籃

最底下有蓮花餅乾碎片，加上芒果製作的奶油、幕絲

咬下細膩薄脆口感，芒果香氣都湧上來

幕絲冷凍過會帶有冰淇淋冰涼口感，非常討喜又好吃

顆粒蓮花酥脆餅乾甜味，利用奶油滋潤口感，香甜帶出芒果豐富甜味

餐後甜點有茶飲、咖啡可挑選，我們選擇了伯爵茶

Dessert 甜點Ch oco & Banana Omelette

Banana | Cacao Nib | Chocolate | Fruit Tea 香蕉/ 可可仁/巧克力/草莓露

依序端上來，甜點也太豐富了，根本就是討女孩子芳心阿

這道料理製作程序繁複，為主廚特色甜點 香蕉可可歐姆蛋

現場淋上特製的草莓露佐醬，可以緩和甜膩度

裡面夾淋上萊姆酒與香蕉、可可碎片製作的內餡

大口咬下會帶出豐富巧克力香氣甜味、可可碎片

引出香蕉清香滋味，草莓醬酸甜柔和整體甜膩度，吃起來更加順口

使用完整的香蕉搭配特製卡士達醬，冰涼的香蕉帶出濕滑的卡士達甜味香氣

上面放置的食用小花都能一起入口享用，帶出清新花香

聊天哈啦不可少的法式小點，法式青蘋果軟糖、柚子巧克力、法式生巧

最愛柚子巧克力，帶有檸檬塔酸甜滋味，酸甜好吃

整個套餐吃下來相當飽唷，甜點很豐富，做完美的餐點收尾

高格調的高雄法餐推薦 AW Restaurant秋・現代法式料理

顛覆味蕾的全新感受，來約會吧~

高雄法餐推薦AW Restaurant秋・現代法式料理

SSAW週年慶活動，包廂也有平日免低消的優惠喔！

參觀了中包廂

大包廂

大包廂內的藝術畫作都是老闆親自繪製的大作

一樓通往二樓AW法餐的轉角，也是網美最愛的打卡景點

讓女孩子拍起來都很高挑唷～

高雄又多了優質的S.S.A.W春生夏 秋藏冬

依據四季呈現不同餐點美食的特色，

白天可以享用甜點咖啡下午茶，晚上還可以約朋友來法餐約會

下班小酌還有 春・𝑺𝑺 𝑩𝒂𝒓星空餐酒館 可選唷！

*菜單MENU

*價位:每人$3350+10%起

AW Restaurant秋・現代法式料理（S.S.A.W春生夏秋藏冬）

位高：高雄市三民區九如一路815號2F

電話： 07 974 1218

營業時間：18:00~21:30(週一公休)

IG：https://www.instagram.com/ssaw.restaurant/

線上訂位：https://inline.app/

粉絲團：Facebook