【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒麵、鐵板麵、蛋餅喔～林口長庚美食推薦

林口長庚醫院美食宵傍餓了～
林口宵夜推薦～林口A8商圈美食必吃
林口的朋友們，到了宵夜沒有東西吃？
今天要來推薦林口長庚美食宵傍餓了～
在林口A8商圈裡面的餐廳宵傍餓了
從外面就可以看到霓虹燈在閃爍，
店內裝潢黃配藍小巧思，活潑可愛
讓你感受活潑溫暖昂的複合式餐廳🍴
不只宵夜、晚餐也是你的最佳選擇！
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老闆原本是輪值夜班護理師，
林口龜山一到晚上根本是美食沙漠XD
超過晚餐時間幾乎都是靠便利商店解決
老闆決定離開舒適圈，自己開店！
讓輪班或晚下班的朋友們，
有個地方可以吃到美味又平價的晚餐☺️
就算是深夜也有暖呼呼的鍋燒可以品嚐
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宵傍餓了座位有分成外面跟裡面用餐區
也可以外帶回家享用～
點餐方式很簡單，
內用可以直接掃碼
如果外帶的朋友，建議可以填單喔！
餐具可以自取，不收服務費～
從外面就可以看到老闆料理的方式，
乾淨且十分的快速，很安心呢👏🏻
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宵傍餓了菜單
店裡的餐點很豐富，選擇多元！
主打鍋燒意麵、鐵板麵料理，
還有吐司、蛋餅、沙拉、炸物、飲料喔
價格也是平價親民路線，CP值高
一起來看看今天品嚐什麼吧😋
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🦐蝦爆鍋燒
一上桌就被驚艷到，太厲害了啦🎉
晚餐當然要對自己好一點，吃滿滿的蝦
我點的這碗除了有蝦子，還有滿滿蛤蜊
湯頭清爽甘甜，喝起來爽口又好喝
裡面還有豆腐、青菜等配料喔～
鍋燒意麵的麵條可以跟老闆告知軟硬度
吸附了飽滿的湯汁，吃起來非常的涮嘴
蝦子肥美新鮮，個頭很大又彈牙！
豬肉片大片又軟Q，整碗吃完好飽足啊
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🥚咔啦雙重奏蛋餅
蛋餅好特別呀！裡面還加了咔啦雞腿排
吃起來的份量好滿足，香酥又有層次
搭配醬料一起吃口感更入味呢！
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🍟宵傍四部曲（炸物拼盤）
這個炸物拼盤太浮誇了啦！
跟朋友一起分享炸物很適合呢👏🏻
有四種炸物，豐富又口味多元～
有薯條、雞米花、小肉豆、熱狗球！
炸得酥脆可口，讓人超級滿足呀😋
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🥤經典雪爾
超級繽紛的飲料誰能抗拒！太夢幻了！
有粉色跟藍色的，超美麗的漸層
喝起來是可爾必斯，甜而不膩呢😋
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📍宵傍餓了Siaobang Fans Club
✨電話：03-3975921
✨地址：桃園市龜山區文化里復興一路212巷32號
✨營業時間：
週一-週四：下午5:00-凌晨2:00
週五-週日：下午6點-凌晨2:30
(週日基本到2:00提早賣完會提早打烊)