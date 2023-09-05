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> 圖文創作 > 【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒麵、鐵板麵、蛋餅喔～林口長庚美食推薦

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒麵、鐵板麵、蛋餅喔～林口長庚美食推薦

2023-09-05 22:49:20 貓少女日記 人氣：173
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窩客好文

貓少女日記

發表篇數：235篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：宵傍餓了
place桃園市龜山區復興一212巷32-2號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

林口長庚醫院美食宵傍餓了～

林口宵夜推薦～林口A8商圈美食必吃

林口的朋友們，到了宵夜沒有東西吃？

今天要來推薦林口長庚美食宵傍餓了～

在林口A8商圈裡面的餐廳宵傍餓了

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

從外面就可以看到霓虹燈在閃爍，

店內裝潢黃配藍小巧思，活潑可愛

讓你感受活潑溫暖昂的複合式餐廳🍴

不只宵夜、晚餐也是你的最佳選擇！

-

老闆原本是輪值夜班護理師，

林口龜山一到晚上根本是美食沙漠XD

超過晚餐時間幾乎都是靠便利商店解決

老闆決定離開舒適圈，自己開店！

讓輪班或晚下班的朋友們，

有個地方可以吃到美味又平價的晚餐☺️

就算是深夜也有暖呼呼的鍋燒可以品嚐

-

宵傍餓了座位有分成外面跟裡面用餐區

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

也可以外帶回家享用～

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

點餐方式很簡單，

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

內用可以直接掃碼

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

如果外帶的朋友，建議可以填單喔！

餐具可以自取，不收服務費～

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

從外面就可以看到老闆料理的方式，

乾淨且十分的快速，很安心呢👏🏻

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

-

宵傍餓了菜單

店裡的餐點很豐富，選擇多元！

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

主打鍋燒意麵、鐵板麵料理，

還有吐司、蛋餅、沙拉、炸物、飲料喔

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

價格也是平價親民路線，CP值高

一起來看看今天品嚐什麼吧😋

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

-

🦐蝦爆鍋燒

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

一上桌就被驚艷到，太厲害了啦🎉

晚餐當然要對自己好一點，吃滿滿的蝦

我點的這碗除了有蝦子，還有滿滿蛤蜊

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

湯頭清爽甘甜，喝起來爽口又好喝

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

裡面還有豆腐、青菜等配料喔～

鍋燒意麵的麵條可以跟老闆告知軟硬度

吸附了飽滿的湯汁，吃起來非常的涮嘴

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

蝦子肥美新鮮，個頭很大又彈牙！

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

豬肉片大片又軟Q，整碗吃完好飽足啊

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

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🥚咔啦雙重奏蛋餅

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

蛋餅好特別呀！裡面還加了咔啦雞腿排

吃起來的份量好滿足，香酥又有層次

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

搭配醬料一起吃口感更入味呢！

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🍟宵傍四部曲（炸物拼盤）

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

這個炸物拼盤太浮誇了啦！

跟朋友一起分享炸物很適合呢👏🏻

有四種炸物，豐富又口味多元～

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

有薯條、雞米花、小肉豆、熱狗球！

炸得酥脆可口，讓人超級滿足呀😋

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🥤經典雪爾

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

超級繽紛的飲料誰能抗拒！太夢幻了！

有粉色跟藍色的，超美麗的漸層

喝起來是可爾必斯，甜而不膩呢😋

【林口宵夜推薦】宵傍餓了～林口平價宵夜只要30元起！還有鍋燒

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📍宵傍餓了Siaobang Fans Club

✨電話：03-3975921

✨地址：桃園市龜山區文化里復興一路212巷32號

✨營業時間：

週一-週四：下午5:00-凌晨2:00

週五-週日：下午6點-凌晨2:30

 (週日基本到2:00提早賣完會提早打烊)

FB粉絲專頁

 

 

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