2023 GungHo迷你高爾夫主題餐廳—LALAPORT I 親子天堂的美食體驗 - 理智派的生活手札

在台中的一個角落，有一家令人驚喜的主題餐廳——LALAPORT。LALAPORT是台中新開的購物中心，雖然當時許多人都以為這邊是Ouelet，但價格真的不是。如果要去Outlet，請直奔台中港，來這裡你會很失望。看了一下官方的新聞採訪，LALAPORT以「時尚」為主軸，裡面的設計、品牌與餐廳都圍繞著這個主題。

今天要來踩點的，是我個人網路滑到之後，就一直很想來的一間主題餐廳「GungHo」。GungHo迷你高爾夫主題餐廳，以迷你高爾夫為主題，將遊戲、美食和歡笑完美結合。這裡的設計元素都是以高爾夫為主，餐廳中間更是有以迷你高爾夫為主的9個關卡可以玩。無論是大人還是小孩，這個餐廳都將為您帶來一個愉快的用餐體驗。

【主題環境】

走進GungHo，真的很像走進愛麗絲夢遊仙境般，只是是以迷你高爾夫的奇幻世界所包圍。從室內的裝潢到每個桌面上的小裝飾，處處都彰顯著高爾夫主題。小型高爾夫球場繞過用餐區，讓您在用餐之餘也能一展球技。這裡更是親子的天堂，冷氣的恰到好處，讓小朋友能在舒適的環境中玩上整個下午，讓家長們也能輕鬆享受用餐時光。

【餐飲體驗】

GungHo不僅在高爾夫的主題上，在餐飲方面也是水準之上。

。寶寶粥。

這是一道特別為年幼的小朋友準備的美食。粥燉得極軟，且不過分調味，保留了食材的原味，非常適合給孩子們作為營養午餐。

。蒜香義大利麵。

儘管名稱是蒜香，但意外的是，蛤蜊的鮮美味道更加突出。這道義大利麵以豐富的海鮮和蒜香調味，呈現出一種美味的平衡，絕對是愛好海鮮的人的首選。

。章魚燒PIZZA。

這道料理絕對是必點之選。新鮮的章魚燒配上剛剛好的調味，皮屬於薄型，讓每一口都能感受到美味的層次。

。美式咖啡。

下午茶時光，怎能少了一杯香濃的美式咖啡呢？這裡的咖啡擁有迷人的香氣和濃郁的口感，絕對能為您帶來愉快的休憩時光。

。鮮榨水果飲。

鮮榨水果飲充滿了食材的原始風味，儘管不能加冰塊，但這樣的溫度更能帶出飲品的風味。如果您喜歡常溫的飲品，這將是您的最愛。

。其他餐點照。

LALAPORT將迷你高爾夫主題融入每個細節，無論您是愛好高爾夫還是只是想要享受美味的餐點，這個餐廳都能滿足您的需求。在這裡，您可以在美食與遊戲中度過愉快的時光，留下美好的回憶。

【店家資訊】

名稱：共好GungHo迷你高爾夫主題餐廳

時間：11:00-22:00

電話：04-22132139

地點：401台中市東區進德路600號北館3F