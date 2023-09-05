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低調藏巷內，每週一天只賣預約客，網友譽為鹹蛋糕界的愛馬仕！

2023-09-05 23:20:12 跟著關關看世界 人氣：105
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跟著關關看世界

發表篇數：1073篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：日錦製造所
place台中市西區大同街246號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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又讓我發現一間厲害的台中伴手禮！網友譽為鹹蛋糕界的愛馬仕，應該是目前吃過最有質感的鹹蛋糕了，日錦製造所金箔蛋糕，不光是金玉其外，就連蛋糕本身也很有內涵，從食材挑選到製作過程都相當講究，用跳脫傳統的方式，將台中起源的鹹蛋糕做一番創新改良，雖然價格貴一點，但收到真的會留下深刻印象～

 

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日錦製造所｜30秒影片搶先看

日錦製造所將傳統點心以法式甜點的作法呈現，在鹹蛋糕裡融入了西班牙伊比利豬、和牛…等高級食材，完全沒想過可以這樣跟蛋糕結合，認真覺得厲害，就連平常不太吃鹹蛋糕的我都愛上了！手工甜點費時費工採預約制，每週只開放一天自取，想吃還不是這麼容易耶～

日錦製造所在哪裡？

你一定沒想到，這麼獨特又奢華的甜點，店面居然如此低調，藏身巷子裡一不小心就錯過了！

日錦製造所是由四位來自台中的烘焙師所創立的品牌，不僅顏值高做的甜點也好好吃，還有人稱他們是烘焙界F4，說不定來取貨時還能遇見呢！

偷偷告訴你們，店取還會招待隱藏甜品，而且每季都會更換新菜單，讓你每次來取貨都能有滿滿驚喜！招待的甜品就像法式餐廳的開胃小點，創新又精緻，是給店取客人的專屬小福利！無法到店自取的朋友，店家也有提供宅配服務，但就少了隱藏甜品的小驚喜囉

橘紅色包裝看起來很有愛馬仕風格，難怪會被稱為鹹蛋糕界的愛馬仕，不僅外觀跟包裝，連蛋糕整體都有這樣的質感

 

盒子裡附贈一把玫瑰金鋼刀，跟一般蛋糕附的塑膠刀比起來，真的超級有儀式感，蛋糕吃完還可以留下來繼續使用

據說最早附的是銀色鋼刀，現在的玫瑰金我更喜歡，切下蛋糕映照出的金色光芒，有一種小當家的感覺！好想呼叫Joeman來做一集奢華平價鹹蛋糕大對決（笑～）

蛋糕表層鋪上滿版金箔，打開盒子真的會忍不住『哇』一聲！

看起來就像金磚一樣超貴氣！平日送禮感覺很體面，年節時候更適合，人家說紅水黑大方，而金色超級耀眼

日錦製造所｜橡子豬蜜香鹹蛋糕 $980元

橡子豬蜜香鹹蛋糕是日錦最經典的口味，嚴選紅柴蜜製作的蜂蜜蛋糕，甜度很內斂，更能感受出細緻蜜香，蜂蜜蛋糕還要先經過熟成才能使用，製作相當費時

 

蛋糕本身偏扎實口感，吃起來甜度很低，搭上鹹的內餡也不會突兀，淡淡甜味反而更能襯出肉餡的鹹香

使用Q彈飽滿的新社香菇和鮮甜脆筍，再將豬肉升級為西班牙伊比利豬，這可是在高級餐廳或燒烤店才會有的肉品！餡料炒得非常香，還吃得到豬肉的纖維感，層次很豐富！調味部分保留了傳統鹹蛋糕的五香及胡椒元素，若是做成包子或水晶餃感覺也很讚 XD

日錦製造所｜金箔柚香蜂蜜蛋糕 $680元

除了鹹蛋糕，還有一款柚香蜂蜜蛋糕，蛋糕體中錯落著蜜漬柚子果肉，入口就充滿濃濃柚子香

用桂花浸泡過的北海道十勝鮮乳製作蜂蜜蛋糕，蜜香中還透著淡淡桂花和柚子清香，與梅園蜜漬黃柚丁交織出有層次的風味，中秋節大家都會吃柚子，其實來塊柚香蛋糕也很有節慶氛圍

日錦製造所每週二、六開放預購表單，取貨日皆為週六，訂單成立後才會開始製作點心！純手工製作，可提供的數量有限，想要品嚐鹹蛋糕界的愛馬仕絕對要手刀訂購 👉 日錦製造所訂購連結

日錦製造所｜2023中秋限定聯名禮盒 $1580元

2023中秋節更與台中知名的柴窯火腿製造所聯名中秋禮盒，在禮盒中可以吃到整條柴窯火腿，但若能將火腿融入蛋糕中，這樣的聯名應該會讓人更驚喜 👉 中秋禮盒訂購連結

 
 

中秋木盒是有限量的，等我發文後搞不好也賣完了，但覺得還是可以跟你們分享啦，這樣大家就知道下次可以提早訂ＸＤＤ

仔細看～在Logo裡藏著兩隻可愛小兔子，開箱時覺得好驚喜啊！

原味火腿使用肉多油少的台灣豬後腿肉，加入岩鹽調味，保留豬肉最原始的風味，除了直接切片食用，也可以在中秋烤肉時微煎兩面享用

原本還想說蛋糕跟火腿聯名好跳Tone，但一吃到扎實又濃郁的煙燻香氣，突然覺得很適合中秋節呀～

另外還有中秋限定的XO橡子豬蜜香鹹蛋糕，在原本的鹹蛋糕多加入了頂級XO

 

嚴選澎湖特級小魚乾、澎湖金鉤蝦米、北海道頂級干貝和金華火腿做成的XO醬，比原本的橡子豬蛋糕多了豐富的海鮮味，並加入伊比利熟成豬背脂，香氣更濃烈，還咬得到一絲絲的干貝纖維

雖說都是橡子豬為主的鹹蛋糕，但兩款鹹蛋糕風味可是有蠻大的區別！如果沒搶到限量的中秋禮盒，你們也不要難過啦，因為以我自己的口味來說，倒是比較喜歡經典的橡子豬蜜香蛋糕，這個口味是常態販售，很推薦第一次購買的朋友試試呦

台中最新伴手禮日錦製造所由來自台中的烘焙師製作出不一樣的台中鹹蛋糕，不僅蛋糕令人驚艷，就連鳳梨酥看起來都超厲害，也會不定時推出限量商品像芋泥布丁蛋糕、快閃聯名的金箔咖啡蛋糕、日本A5和牛鹹蛋糕…等等都好特別，純手工費時且數量有限，想吃的朋友還是建議早早預訂啊！

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

 

即時文章 : 低調藏巷內，只接預約客，網友譽為鹹蛋糕界的愛馬仕

 

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日錦製造所

▋地址 : 台中市西區大同街246號

▋粉絲團 : 日錦製造所

日錦製造所訂購連結

 

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