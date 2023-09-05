又讓我發現一間厲害的台中伴手禮！網友譽為鹹蛋糕界的愛馬仕，應該是目前吃過最有質感的鹹蛋糕了，日錦製造所的金箔蛋糕，不光是金玉其外，就連蛋糕本身也很有內涵，從食材挑選到製作過程都相當講究，用跳脫傳統的方式，將台中起源的鹹蛋糕做一番創新改良，雖然價格貴一點，但收到真的會留下深刻印象～

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日錦製造所｜30秒影片搶先看

日錦製造所將傳統點心以法式甜點的作法呈現，在鹹蛋糕裡融入了西班牙伊比利豬、和牛…等高級食材，完全沒想過可以這樣跟蛋糕結合，認真覺得厲害，就連平常不太吃鹹蛋糕的我都愛上了！手工甜點費時費工採預約制，每週只開放一天自取，想吃還不是這麼容易耶～

日錦製造所在哪裡？

你一定沒想到，這麼獨特又奢華的甜點，店面居然如此低調，藏身巷子裡一不小心就錯過了！

日錦製造所是由四位來自台中的烘焙師所創立的品牌，不僅顏值高做的甜點也好好吃，還有人稱他們是烘焙界F4，說不定來取貨時還能遇見呢！

偷偷告訴你們，店取還會招待隱藏甜品，而且每季都會更換新菜單，讓你每次來取貨都能有滿滿驚喜！招待的甜品就像法式餐廳的開胃小點，創新又精緻，是給店取客人的專屬小福利！無法到店自取的朋友，店家也有提供宅配服務，但就少了隱藏甜品的小驚喜囉

橘紅色包裝看起來很有愛馬仕風格，難怪會被稱為鹹蛋糕界的愛馬仕，不僅外觀跟包裝，連蛋糕整體都有這樣的質感

盒子裡附贈一把玫瑰金鋼刀，跟一般蛋糕附的塑膠刀比起來，真的超級有儀式感，蛋糕吃完還可以留下來繼續使用

據說最早附的是銀色鋼刀，現在的玫瑰金我更喜歡，切下蛋糕映照出的金色光芒，有一種小當家的感覺！好想呼叫Joeman來做一集奢華平價鹹蛋糕大對決（笑～）

蛋糕表層鋪上滿版金箔，打開盒子真的會忍不住『哇』一聲！

看起來就像金磚一樣超貴氣！平日送禮感覺很體面，年節時候更適合，人家說紅水黑大方，而金色超級耀眼

日錦製造所｜橡子豬蜜香鹹蛋糕 $980元

橡子豬蜜香鹹蛋糕是日錦最經典的口味，嚴選紅柴蜜製作的蜂蜜蛋糕，甜度很內斂，更能感受出細緻蜜香，蜂蜜蛋糕還要先經過熟成才能使用，製作相當費時

蛋糕本身偏扎實口感，吃起來甜度很低，搭上鹹的內餡也不會突兀，淡淡甜味反而更能襯出肉餡的鹹香

使用Q彈飽滿的新社香菇和鮮甜脆筍，再將豬肉升級為西班牙伊比利豬，這可是在高級餐廳或燒烤店才會有的肉品！餡料炒得非常香，還吃得到豬肉的纖維感，層次很豐富！調味部分保留了傳統鹹蛋糕的五香及胡椒元素，若是做成包子或水晶餃感覺也很讚 XD

日錦製造所｜金箔柚香蜂蜜蛋糕 $680元

除了鹹蛋糕，還有一款柚香蜂蜜蛋糕，蛋糕體中錯落著蜜漬柚子果肉，入口就充滿濃濃柚子香

用桂花浸泡過的北海道十勝鮮乳製作蜂蜜蛋糕，蜜香中還透著淡淡桂花和柚子清香，與梅園蜜漬黃柚丁交織出有層次的風味，中秋節大家都會吃柚子，其實來塊柚香蛋糕也很有節慶氛圍

日錦製造所每週二、六開放預購表單，取貨日皆為週六，訂單成立後才會開始製作點心！純手工製作，可提供的數量有限，想要品嚐鹹蛋糕界的愛馬仕絕對要手刀訂購 👉 日錦製造所訂購連結

日錦製造所｜2023中秋限定聯名禮盒 $1580元

2023中秋節更與台中知名的柴窯火腿製造所聯名中秋禮盒，在禮盒中可以吃到整條柴窯火腿，但若能將火腿融入蛋糕中，這樣的聯名應該會讓人更驚喜 👉 中秋禮盒訂購連結

中秋木盒是有限量的，等我發文後搞不好也賣完了，但覺得還是可以跟你們分享啦，這樣大家就知道下次可以提早訂ＸＤＤ

仔細看～在Logo裡藏著兩隻可愛小兔子，開箱時覺得好驚喜啊！

原味火腿使用肉多油少的台灣豬後腿肉，加入岩鹽調味，保留豬肉最原始的風味，除了直接切片食用，也可以在中秋烤肉時微煎兩面享用

原本還想說蛋糕跟火腿聯名好跳Tone，但一吃到扎實又濃郁的煙燻香氣，突然覺得很適合中秋節呀～

另外還有中秋限定的XO橡子豬蜜香鹹蛋糕，在原本的鹹蛋糕多加入了頂級XO醬

嚴選澎湖特級小魚乾、澎湖金鉤蝦米、北海道頂級干貝和金華火腿做成的XO醬，比原本的橡子豬蛋糕多了豐富的海鮮味，並加入伊比利熟成豬背脂，香氣更濃烈，還咬得到一絲絲的干貝纖維

雖說都是橡子豬為主的鹹蛋糕，但兩款鹹蛋糕風味可是有蠻大的區別！如果沒搶到限量的中秋禮盒，你們也不要難過啦，因為以我自己的口味來說，倒是比較喜歡經典的橡子豬蜜香蛋糕，這個口味是常態販售，很推薦第一次購買的朋友試試呦

台中最新伴手禮，日錦製造所由來自台中的烘焙師製作出不一樣的台中鹹蛋糕，不僅蛋糕令人驚艷，就連鳳梨酥看起來都超厲害，也會不定時推出限量商品像芋泥布丁蛋糕、快閃聯名的金箔咖啡蛋糕、日本A5和牛鹹蛋糕…等等都好特別，純手工費時且數量有限，想吃的朋友還是建議早早預訂啊！

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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日錦製造所

▋地址 : 台中市西區大同街246號

▋粉絲團 : 日錦製造所

▋日錦製造所訂購連結

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