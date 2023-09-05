【西門酒吧推薦】Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會

西門町酒吧推薦，高質感氣氛佳的Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會

這裡適合喜歡單獨小酌紓壓，或是想要呼朋引伴、不醉不歸的你

Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會在熱鬧的西門町商圈，交通便利

走上2樓推開門的那一刻，絕對會被震耳的音樂和昏暗的低調燈光著迷

接著親切又可愛的服務人員來帶領小芝等人入座，提醒各位如有確定要來酒吧的日期，一定要先訂位！（點我訂位）

Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會可是越晚越熱鬧喔～

占地不算太大，不過小芝更覺得這樣的空間很剛好，能隨時被bartender和服務人員照顧到XD

這裡的bartender和服務人員都超級超級親切，又很好聊，超級大推推！

那怕一個人隻身前來，也不感覺寂寞

下過雨的平日晚上，西門町的街上人潮不算太多，在Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會依然喧囂

彷彿把小芝剛下班的疲倦都給趕跑，因為第一次來，我請服務人員幫忙介紹和推薦

基本的紅白酒、琴酒和威士忌，至少每一項都超過50款

你想的到基礎的調酒，什麼瑪格麗特、Mojito等等等通通都有

最特別就是Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會的潘趣大缸酒

適合一群35好友一起喝到好開心，炒熱氣氛超HIGH！！

加上不限制，可以攜帶外食

另外還有原創調酒好幾款，更是在其他酒吧找不到的好滋味

Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會菜單如下

棕梠樹下，有發現小芝選偏東南亞風格！嘿嘿～

有一種夏天吹海風，悠閒的度假感！

這款用到椰奶/香蘭成年萊姆酒/手標茶葉/鳳梨汁/椰棗

透亮的微黃液體在高腳酒杯中顯得特別耀眼

充滿熱帶風味的酸甜滋味，就像一杯水果汁，帶點些許茶味

漫步大稻埕，是這幾杯調酒我最喜歡的賣相，用了茶杯盛裝，太有創意了！

大根的雪茄點綴，好像穿越了時空

使用仙草琴酒／伯爵茶／國寶茶／龍眼肉桂／荳蔻苦精

肉桂氣息濃郁，茶香再加上帶點苦澀

是一款相當大人味的調酒

Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會小食部分，價格相當合理

起司炸豬排，裡面會牽絲超邪惡

提拉米蘇大推薦，濃郁的咖啡香和滑順入口的蛋糕體，讓人魂牽夢縈阿！

炸薯條是道不容易出錯的炸物選擇，剛送上桌熱呼呼香脆可口

炸牡蠣的麵衣相當酥脆，裏頭的牡蠣雖個頭不算大，但配酒剛剛好

吉拿棒，撒上滿滿的糖粉，咬起來爽脆

punch大缸酒 No.3 不好意思，請問嘔吐會收清潔費嗎?

這就是他的名字，哈哈哈！超可愛接地氣～

裡面是風味蘭姆葡萄／伯爵茶／葡萄乾／蜜香

濃度就是一整隻葡萄乾萊姆酒全部倒入！！

這一大盆punch大缸酒上桌真的超震撼～

服務人員邊倒邊冒乾冰，整個氣氛high到爆！缸裡再加上一些檸檬片、花瓣和冰塊點綴

感覺實在太快樂了！

一定要每個人都敬一杯！酒精的蔓延讓心跳變得加速

濃烈的punch大缸酒喝來順口沁涼

我們造訪的當天好像是老闆過生日，老闆請了在場每位客人一杯酒和一片蛋糕～

真是不好意思啦！又被請客了XD，整個歡樂的氣氛又不經意的感受一次，叫人能怎麼不愛！

Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會是我相當喜歡的酒吧

氣氛超讚，人很NICE，店內空間雖不大，卻又能感受溫暖！

重點是原創調酒太厲害，讓人念念不忘的好滋味～

PUNCH大缸酒更是炒熱氣氛的一大功臣！

趕快約三五好友一起來Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會喝一杯囉～

【Nonsense Bar 無心戒酒互助會武昌分會】

FB：https://www.facebook.com/nonsense.ximen/

IG：https://www.instagram.com/nonsense.ximen/

官網：https://drunk365.tw/

地址：台北市萬華區武昌街二段100號2樓

營業時間：星期五～六 15:30–04:00、星期日～四 15:30–03:00

電話：02 2381 2368

線上訂位：https://inline.app/booking/-MwQ0hZXdrMBlaxYO0H5:inline-live-2?language=zh-tw

捷運：西門站6號出口 公車：西門、漢口昆明街口、市立中醫醫院 停車：峨眉立體停車場

我是小芝芝

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