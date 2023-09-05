為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【西門酒吧推薦】Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會

【西門酒吧推薦】Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會

2023-09-05 23:52:03 小芝芝-雞不擇食玩樂BLOG～ 人氣：114
share
窩客好文

小芝芝-雞不擇食玩樂BLOG～

發表篇數：343篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Nonsense Cafe & Bar 無心戒酒互助會
phone02-2381-2368
place台北市萬華區武昌街二段100號2樓
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

 

西門町酒吧推薦，高質感氣氛佳的Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會

這裡適合喜歡單獨小酌紓壓，或是想要呼朋引伴、不醉不歸的你

Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會在熱鬧的西門町商圈，交通便利

走上2樓推開門的那一刻，絕對會被震耳的音樂和昏暗的低調燈光著迷

接著親切又可愛的服務人員來帶領小芝等人入座，提醒各位如有確定要來酒吧的日期，一定要先訂位！（點我訂位

Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會可是越晚越熱鬧喔～

占地不算太大，不過小芝更覺得這樣的空間很剛好，能隨時被bartender和服務人員照顧到XD

這裡的bartender和服務人員都超級超級親切，又很好聊，超級大推推！

那怕一個人隻身前來，也不感覺寂寞

下過雨的平日晚上，西門町的街上人潮不算太多，在Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會依然喧囂

彷彿把小芝剛下班的疲倦都給趕跑，因為第一次來，我請服務人員幫忙介紹和推薦

基本的紅白酒、琴酒和威士忌，至少每一項都超過50款

你想的到基礎的調酒，什麼瑪格麗特、Mojito等等等通通都有

最特別就是Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會的潘趣大缸酒

適合一群35好友一起喝到好開心，炒熱氣氛超HIGH！！

加上不限制，可以攜帶外食

另外還有原創調酒好幾款，更是在其他酒吧找不到的好滋味

Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會菜單如下

 

棕梠樹下，有發現小芝選偏東南亞風格！嘿嘿～

有一種夏天吹海風，悠閒的度假感！

這款用到椰奶/香蘭成年萊姆酒/手標茶葉/鳳梨汁/椰棗

透亮的微黃液體在高腳酒杯中顯得特別耀眼

充滿熱帶風味的酸甜滋味，就像一杯水果汁，帶點些許茶味

 

漫步大稻埕，是這幾杯調酒我最喜歡的賣相，用了茶杯盛裝，太有創意了！

大根的雪茄點綴，好像穿越了時空

使用仙草琴酒／伯爵茶／國寶茶／龍眼肉桂／荳蔻苦精

肉桂氣息濃郁，茶香再加上帶點苦澀

是一款相當大人味的調酒

 

Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會小食部分，價格相當合理

起司炸豬排，裡面會牽絲超邪惡

 

提拉米蘇大推薦，濃郁的咖啡香和滑順入口的蛋糕體，讓人魂牽夢縈阿！

 

炸薯條是道不容易出錯的炸物選擇，剛送上桌熱呼呼香脆可口

 

炸牡蠣的麵衣相當酥脆，裏頭的牡蠣雖個頭不算大，但配酒剛剛好

 

吉拿棒，撒上滿滿的糖粉，咬起來爽脆

 

punch大缸酒 No.3 不好意思，請問嘔吐會收清潔費嗎?

這就是他的名字，哈哈哈！超可愛接地氣～

裡面是風味蘭姆葡萄／伯爵茶／葡萄乾／蜜香

濃度就是一整隻葡萄乾萊姆酒全部倒入！！

這一大盆punch大缸酒上桌真的超震撼～

服務人員邊倒邊冒乾冰，整個氣氛high到爆！缸裡再加上一些檸檬片、花瓣和冰塊點綴

感覺實在太快樂了！

一定要每個人都敬一杯！酒精的蔓延讓心跳變得加速

濃烈的punch大缸酒喝來順口沁涼

我們造訪的當天好像是老闆過生日，老闆請了在場每位客人一杯酒和一片蛋糕～

真是不好意思啦！又被請客了XD，整個歡樂的氣氛又不經意的感受一次，叫人能怎麼不愛！

 

Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會是我相當喜歡的酒吧

氣氛超讚，人很NICE，店內空間雖不大，卻又能感受溫暖！

重點是原創調酒太厲害，讓人念念不忘的好滋味～

PUNCH大缸酒更是炒熱氣氛的一大功臣！

趕快約三五好友一起來Nonsense Bar 無心戒酒互助會– 武昌分會喝一杯囉～

 

【Nonsense Bar 無心戒酒互助會武昌分會】

FB：https://www.facebook.com/nonsense.ximen/

IG：https://www.instagram.com/nonsense.ximen/

官網：https://drunk365.tw/

 

地址：台北市萬華區武昌街二段100號2樓

營業時間：星期五～六 15:30–04:00、星期日～四 15:30–03:00

電話：02 2381 2368

線上訂位：https://inline.app/booking/-MwQ0hZXdrMBlaxYO0H5:inline-live-2?language=zh-tw

捷運：西門站6號出口 公車：西門、漢口昆明街口、市立中醫醫院 停車：峨眉立體停車場

 

 

1218894778.gif

我是小芝芝 

       ★歡迎按讚加入FB粉絲團→https://www.facebook.com/0.0aLove/ 

         ★連絡信箱:tvhelen2277@yahoo.com.tw

檢舉
share
chevron_left

【士林消夜】399清酒喝到飽雞老闆壽星消費1800
延伸閱讀

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！

【台南 北區】巷弄裡的平價串燒職人焼き鳥 Yakitori 每串都能擄獲炭香愛好者的胃

 我是艾兒比！！

鄭家粉圓50年老店｜經典不敗的古早味，在地人激推的解暑聖品～

 那倆人玩樂人生
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

小芝芝-雞不擇食玩樂BLOG～

發表篇數：343篇

國內外旅遊、景點。介紹台灣美食、住宿，平時出沒在三重及台北
作者的其它文章
同類據點
JupJup 精釀生啤餐酒館 照片

JupJup 精釀生啤餐酒館

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中正區
In Bottle 平玖餐酒 照片

In Bottle 平玖餐酒

4.95 (2人評鑑)

區域：台北市信義區
呼嚕小酒館 Purrson Bistro 照片

呼嚕小酒館 Purrson Bistro

4.80 (1人評鑑)

區域：台北市文山區
Bar Way Home 照片

Bar Way Home

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
LeBeer精釀啤酒信義ATT店 照片

LeBeer精釀啤酒信義ATT店

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市信義區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up