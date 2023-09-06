【蘆洲美食】三色豆花，市場便宜平價大碗公布丁冰品30元！

在蘆洲地標看到三色豆花隱藏版甜點小吃，地點在傳統市場內，騎著機車繞來繞去！終於找到在地人才知道的三色布丁，網路也有不少人推薦，之前三色布丁25元一大碗公，現在一碗30元還是很便宜。

蘆洲美食 三色豆花 在哪裡

蘆洲三色豆花攤位地點在蘆洲傳統早市，座位簡單，如果在乎環境就外帶吧！內用會有早市的雞、鴨攤位很接地氣的味道。

不過店家很客氣，上次來吃粉圓冰和三色豆花就有感覺，態度很親切的攤位。

三色豆花

地址：新北市蘆洲區成功路126巷

營業時間：10:30–20:30

食記：【蘆洲美食】三色豆花，大碗公剉冰30元

粉絲團：無

蘆洲美食 三色豆花 菜單價位

傳統口味的甜點，配料有紅豆、綠豆、粉圓和愛玉，搭配就是豆花或挫冰兩種，價格30元好便宜，多加一樣料才多5塊，另外有檸檬汁和燒豆花35元。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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蘆洲美食 三色豆花 布丁推薦

這次跟朋友再訪點了不同口味來分享

三色豆花 30元

愛玉冰 30元

綠豆冰 30元

紅豆冰加粉圓 35元

三色豆花 30元

網路最多人推薦的三色豆花，其實就是常吃的三色布丁。

口感像布丁的滋味，滑溜順口，三色就是可可、牛奶和布丁，甜度剛好、不會很膩。小時候會很喜歡的味道，長大後久久才吃一次。

綠豆冰 30元

很適合夏天消暑的綠豆冰，甜度稍高一點，不過綠豆有煮軟，加上冰融化一些後的口感還不錯。

愛玉冰 30元

朋友說本日最清爽就是這愛玉冰的！

剉冰是粗顆粒，融水速度不會很快，但冰涼的爽度很高，混著純檸檬汁的糖水，酸甜滋味有夠超解渴。愛玉大小適中，每一口夠超古溜。

紅豆冰加粉圓 35元

紅豆軟綿，粉圓小顆軟Ｑ，甜度剛好，這碗也很不錯，加料也才35元！一大碗公真的很便宜～

三色豆花

地址：新北市蘆洲區成功路126巷

營業時間：10:30–20:30

食記：【蘆洲美食】三色豆花，大碗公剉冰30元

粉絲團：無

王家手作蔥餅

地址：蘆洲區成功路156號

營業時間：下午4：30～晚上9：30（週一休息）

電話：無

粉絲團：無

食記：【蘆洲夜市美食】王家手作蔥餅，現桿現做的酥脆蔥餅推薦！

無名麵線臭豆腐

地址：新北市蘆洲區成功路207號

營業時間：沒有問（週一公休）

電話： 無

粉絲團：無

食記：【蘆洲美食】無名麵線臭豆腐，蘆洲夜市小吃推薦

JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN

新北市蘆洲區長安街172巷16號

營業時間：週二休息

週一至週五 11:00–15:00, 17:30–22:00

週六至週日 11:00–22:00

粉絲團：JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN

食記：【蘆洲美食】JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN，蘆洲餐酒館推薦

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇蘆洲三色豆花食記自費

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