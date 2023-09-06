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【蘆洲美食】三色豆花，市場便宜平價大碗公布丁冰品30元！

2023-09-06 10:02:11 陳小可的吃喝玩樂 人氣：255
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：493篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 蘆洲區

造訪商家：三色豆花
place新北市蘆洲區成功126巷
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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在蘆洲地標看到三色豆花隱藏版甜點小吃，地點在傳統市場內，騎著機車繞來繞去！終於找到在地人才知道的三色布丁，網路也有不少人推薦，之前三色布丁25元一大碗公，現在一碗30元還是很便宜。

蘆洲美食 三色豆花 在哪裡

蘆洲三色豆花攤位地點在蘆洲傳統早市，座位簡單，如果在乎環境就外帶吧！內用會有早市的雞、鴨攤位很接地氣的味道。

不過店家很客氣，上次來吃粉圓冰和三色豆花就有感覺，態度很親切的攤位。

三色豆花
地址：新北市蘆洲區成功路126巷
營業時間：10:30–20:30
食記：【蘆洲美食】三色豆花，大碗公剉冰30元
粉絲團：無

蘆洲美食 三色豆花 菜單價位

傳統口味的甜點，配料有紅豆、綠豆、粉圓和愛玉，搭配就是豆花或挫冰兩種，價格30元好便宜，多加一樣料才多5塊，另外有檸檬汁和燒豆花35元。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

蘆洲美食 三色豆花 布丁推薦

這次跟朋友再訪點了不同口味來分享

三色豆花 30元
愛玉冰 30元
綠豆冰 30元
紅豆冰加粉圓 35元

三色豆花 30元

網路最多人推薦的三色豆花，其實就是常吃的三色布丁。
口感像布丁的滋味，滑溜順口，三色就是可可、牛奶和布丁，甜度剛好、不會很膩。小時候會很喜歡的味道，長大後久久才吃一次。

綠豆冰 30元

很適合夏天消暑的綠豆冰，甜度稍高一點，不過綠豆有煮軟，加上冰融化一些後的口感還不錯。

愛玉冰 30元

朋友說本日最清爽就是這愛玉冰的！
剉冰是粗顆粒，融水速度不會很快，但冰涼的爽度很高，混著純檸檬汁的糖水，酸甜滋味有夠超解渴。愛玉大小適中，每一口夠超古溜。

紅豆冰加粉圓 35元

紅豆軟綿，粉圓小顆軟Ｑ，甜度剛好，這碗也很不錯，加料也才35元！一大碗公真的很便宜～

三色豆花
地址：新北市蘆洲區成功路126巷
營業時間：10:30–20:30
食記：【蘆洲美食】三色豆花，大碗公剉冰30元
粉絲團：無

王家手作蔥餅
地址：蘆洲區成功路156號
營業時間：下午4：30～晚上9：30（週一休息）
電話：無
粉絲團：無
食記：【蘆洲夜市美食】王家手作蔥餅，現桿現做的酥脆蔥餅推薦！

無名麵線臭豆腐
地址：新北市蘆洲區成功路207號
營業時間：沒有問（週一公休）
電話： 無
粉絲團：無
食記：【蘆洲美食】無名麵線臭豆腐，蘆洲夜市小吃推薦

JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN
新北市蘆洲區長安街172巷16號
營業時間：週二休息
週一至週五 11:00–15:00, 17:30–22:00
週六至週日 11:00–22:00
粉絲團：JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN
食記：【蘆洲美食】JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN，蘆洲餐酒館推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇蘆洲三色豆花食記自費
看更多關於我請點這

 

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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