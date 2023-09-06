【蘆洲美食】三色豆花，市場便宜平價大碗公布丁冰品30元！
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 蘆洲區
在蘆洲地標看到三色豆花隱藏版甜點小吃，地點在傳統市場內，騎著機車繞來繞去！終於找到在地人才知道的三色布丁，網路也有不少人推薦，之前三色布丁25元一大碗公，現在一碗30元還是很便宜。
蘆洲美食 三色豆花 在哪裡
蘆洲三色豆花攤位地點在蘆洲傳統早市，座位簡單，如果在乎環境就外帶吧！內用會有早市的雞、鴨攤位很接地氣的味道。
不過店家很客氣，上次來吃粉圓冰和三色豆花就有感覺，態度很親切的攤位。
三色豆花
地址：新北市蘆洲區成功路126巷
營業時間：10:30–20:30
食記：【蘆洲美食】三色豆花，大碗公剉冰30元
粉絲團：無
蘆洲美食 三色豆花 菜單價位
傳統口味的甜點，配料有紅豆、綠豆、粉圓和愛玉，搭配就是豆花或挫冰兩種，價格30元好便宜，多加一樣料才多5塊，另外有檸檬汁和燒豆花35元。
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
蘆洲美食 三色豆花 布丁推薦
這次跟朋友再訪點了不同口味來分享
三色豆花 30元
愛玉冰 30元
綠豆冰 30元
紅豆冰加粉圓 35元
三色豆花 30元
網路最多人推薦的三色豆花，其實就是常吃的三色布丁。
口感像布丁的滋味，滑溜順口，三色就是可可、牛奶和布丁，甜度剛好、不會很膩。小時候會很喜歡的味道，長大後久久才吃一次。
綠豆冰 30元
很適合夏天消暑的綠豆冰，甜度稍高一點，不過綠豆有煮軟，加上冰融化一些後的口感還不錯。
愛玉冰 30元
朋友說本日最清爽就是這愛玉冰的！
剉冰是粗顆粒，融水速度不會很快，但冰涼的爽度很高，混著純檸檬汁的糖水，酸甜滋味有夠超解渴。愛玉大小適中，每一口夠超古溜。
紅豆冰加粉圓 35元
紅豆軟綿，粉圓小顆軟Ｑ，甜度剛好，這碗也很不錯，加料也才35元！一大碗公真的很便宜～
三色豆花
地址：新北市蘆洲區成功路126巷
營業時間：10:30–20:30
食記：【蘆洲美食】三色豆花，大碗公剉冰30元
粉絲團：無
王家手作蔥餅
地址：蘆洲區成功路156號
營業時間：下午4：30～晚上9：30（週一休息）
電話：無
粉絲團：無
食記：【蘆洲夜市美食】王家手作蔥餅，現桿現做的酥脆蔥餅推薦！
無名麵線臭豆腐
地址：新北市蘆洲區成功路207號
營業時間：沒有問（週一公休）
電話： 無
粉絲團：無
食記：【蘆洲美食】無名麵線臭豆腐，蘆洲夜市小吃推薦
JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN
新北市蘆洲區長安街172巷16號
營業時間：週二休息
週一至週五 11:00–15:00, 17:30–22:00
週六至週日 11:00–22:00
粉絲團：JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN
食記：【蘆洲美食】JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN，蘆洲餐酒館推薦
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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
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文章作者：陳小可
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本篇蘆洲三色豆花食記自費
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