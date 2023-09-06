三井Lalaport台中-美拍天幕空橋~南館+北館超大親子友善購物中心

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這天臨時起意和朋友一起到 三井Lalaport台中 來逛街，結合了南館和新開幕沒多久的北館，是超~大的購物商場，進駐的品牌眾多，從各式美食餐廳／運動品牌／家電日用品，還有兒童遊戲樂園等，有美麗空橋連接南北館好好拍！三井Lalaport台中真的好好逛😆，是很棒的親子友善購物中心呢！

三井Lalaport台中 | 介紹

依官網的介紹，“ LALAPORT ” 命名是結合 ” LALA ” 及” Port ” 合成。 ” LALA ” 代表著雀躍的心與愉悅的樣子；而” Port ” 源自於拉丁語的 porta ，有港口、門的意思，兩字行而為一就成為 “LALAPORT“ ，代表著這裡是體驗歡樂世界的入口！

而三井集團在台灣，除了Lalaport外，之前的林口三井outlet也有極高的人氣。

兩者間的差別，在於『MITSUI OUTLET PARK 』是以優惠的價格、輕鬆購買過季商品等為主；而『 Mitsui Shopping Park LaLaport』則是以購買當季、正價商品為主。

但是天公不作美，我們碰上了午後超級大雷雨😂😂，從入館到離開的幾個小時幾乎沒停過，是到傍晚用餐前，其實還在飄著毛毛雨，勉強能走到外頭小拍一下，差點連外觀都拍不了了XD。

所以北館1樓戶外的巡道車和小不點山丘就只能等下次有緣了😢😢。

三井Lalaport台中 | 交通方式&停車資訊

Lalaport位於台中市東區進德路600號，離台中火車站不遠，走路約6分鐘。

或是搭乘假日免費接駁車即可抵達台中lalaport。

截取自官網的介紹圖，其實三井Lalaport的停車位還蠻多的，但人潮爆滿時還是一位難求啊！我們這天在大雨排隊等車位入場，至少排了半個多小時吧😅😅。

其實周邊也有不少收費停車場，但一樣是滿滿滿！加上碰到大雷雨，根本不想停到戶外再狼狽撐傘啊😫，怕還沒逛就溼身了很掃興XD，於是還是乖乖排本館的停車場。

三井Lalaport台中 | 樓層簡介

三井Lalaport台中分為南館和北館，新開幕沒多久的北館比南館大得多，但兩邊都蠻好逛的😆😆。

南館最頂樓兩層是汽車停車場，2~3樓是品牌商店，1樓主要是美食街和無印良品，B1除了機車停車場，還有一個必逛的LOPIA生鮮超市，很好買哦XD。

北館就更豐富啦！其中2樓有必拍的天幕空橋，連接南館2樓不用走到戶外，3樓也有一個空橋，不過是露天，若是碰上大雨可能就比較不方便。

三井Lalaport台中 | 北館

北館-6F~RF-停車場

今天人潮爆炸多，又遇上超級大雷雨，排了半個多小時才進停車場🙈🙈，而且還停在最頂樓——

幸好車位的部份還有屋頂可以遮雨XD。

除了有普通電梯，也有設置友善電梯，因為推著嬰兒車的家長們真的很多~

我們不坐電梯，選擇走手扶梯下去就好，而在樓層間的窗戶還可以清楚看到3樓空橋——

可以看到最底下那排長長的車子是在排隊進停車場的，我們剛也是這樣一路過來，車子看來完全沒有減少有夠扯XD。

而很貼心的是，三井Lalaport台中備有幼兒推車很方便，不然整個商場逛下來真的會花蠻多時間的哦！可以減輕家長一些負擔。

北館5F-日式美食街／主題餐廳

我們因為將車停在RF，所以是從上往下逛，首先來到五樓。

三井Lalaport台中北館五樓是餐廳集散地😆😆，眾家名店美食都匯集在此，用餐時段人潮之洶湧會嚇死人XD，在這裡好像排隊都已是常態，沒有一家餐廳是不用排的。

一下手扶梯就看到大家都熟悉的藏壽司，地點很不錯XD，我們開始逛時都已經是過了午後了，人潮還是不少。

這一區有為數不少的桌椅供民眾休息，還蠻不錯的，因為實地來到這裡逛久了就會知道，你真的會需要椅子😂😂。

三井Lalaport北館五樓真的有超多餐廳！特別是日式料理種類很多，逛完一圈會很有選擇障礙。

例如乾杯集團新品牌 高木和牛食堂 ／1992年創業于東京池袋的人氣排隊名店 屯京拉麵 ／以時令菜出發設計當季餐點的 博多天麩羅山海 等。

除了剛剛一大片區域式的桌椅外，在每一層樓的走道中間也都有設置這種小椅子很方便，累了隨時可坐下休息。

三井Lalaport的洗手間也很棒哦！設置在中間位置，雙邊出入口連通，不管從哪一邊走都不用繞太遠。

而即使在女廁，也設有男幼童的小便斗，讓帶著男寶的媽媽們更方便。

哺乳室

而除了洗手間親子友善，當然哺乳室也是設備完善。

很特別的是還設有一般購物商場少見的吸煙室。

五樓當然不止日式料理，想來個港點類的 點點心 ／以江浙料理、上海點心聞名的 沁園春 ／連續三年榮獲米其林推薦的泰式理 NARA Thai ／正宗韓國直火燒肉料理的 姜滿堂 等，真的應有盡有。

很威的是這個美食導覽😂😂，相信大家一定被這些餐廳搞得眼花瞭亂，可以直接看覽導圖，想吃什麼就先衝去預約就對了XD。

後來我們晚餐是吃這間NARA，真心建議真的一定要先預約再去逛街啊！這樣逛完剛好來吃飯不用等，不然會跟我們一樣等到天荒地老😅😅。

詳細食記分享：NARA Thai 泰式料理(LaLaport台中店)-精緻開胃超下飯!連續三年米其林推薦

再過來這區是日式美食街，座位一樣很多，且裝潢也相當有質感。

進駐的品牌也超多！例如丸龜製麵／CoCo 壱番屋／太陽蕃茄拉麵／金子半之助等，想吃過一輪應該很有難度XD。

今子半之助是熟面孔了XD，在林口三井outlet也有他，在當年剛開幕時也是超轟動啊！在熱潮當時也是要等超久的。

其他還有超多品牌美食，大家來現場一一遊逛體會吧。

北館4F-戶外運動品牌／美式休閒／咖啡廳

三井Lalaport4樓主要是戶外運動品牌／美式休閒／咖啡廳，以及大家都很熟悉的大創也在這一樓。

還有很受歡迎的H O B B Y I N N ，如果你是玩具公仔迷，可以在這裡挑選喜歡的角色回家收藏。

這角度可以俯視各樓層樣貌，能清楚感受到人潮真的有夠多😅😅。

還有一間愛迪達兒童專賣店，很適合少爺目前的年紀，我有忍住不要走進去😂😂，不然一逛起來就沒完沒了XD。

以為躲過了一個就結束嗎？並不XD，還有一個更可怕的雪樂園在旁邊等著😂😂。

這是室內-3度的玩雪場，讓孩子能盡情享受雪中世界——

入場費是以分鐘計算XD，覺得價格有點貴貴的😏😏，例如非會員在假日玩一小時就是600元這樣。

另外因為低溫環境，建議要穿著雪衣雪褲，可以自行準備，或是這裡也有提租借服務。

趕快逃離小孩噴錢區之後😂，沒想到緊接著是連大人都很難忍耐的戶外露營用品店XD。

認識我的都知道我們家是露營咖，看到眾多的露營小物實在令人忍不住駐足。

最後來到了大創走走，這裡也是好逛好買，有許多平價小物和食品可以撿便宜。

只是沒想到連大創的門面商品都是露營風是要逼死誰😂😂，還好我理智尚存沒有亂買。

不過平價的49元區還是可以買的XD，最後買了兩包小糖果餅乾很開心😆。

覺得與其衝動買了用不到的東西，不如吃進肚子裡的不會浪費比較划算（誤😂😂）。

北館3F-品牌服飾／生活雜貨／親子用品餐廳／空橋

三井Lalaport台中北館3樓主題是品牌服飾／生活雜貨／親子用品餐廳等。

還有一座露天空橋連接南館，可以直接走過去不需要繞外圍。

一下手扶梯就是可愛的童鞋區，這公主鞋款也太可愛了吧，該慶幸的是我沒有生女兒嗎XD。

這可愛的龍貓不只是孩子，連大人也都會沉浸在牠的魅力之下~畢竟那是我們兒童的回憶啊😆😆。

剛剛四樓是運動品牌及大童系列，三樓品牌是偏向幼兒款，都是更小年齡層的物品，都小小的更可愛，也更好買XD。

TSUTAYA BOOKSTORE風格是挑高明亮的開放空間，並且結合了咖啡簡餐與書店的型式很吸引人，真的蠻想坐下來吃個鬆餅的😆😆。

不過身為家中的大總管？果然還是這種餐廚系列的用具很吸引我XD，雖然明明就沒什麼廚藝😂😂。

史努比聯名的餐具主題真的好可愛！超想每個都帶回家呀～

旁邊這六角挑空區LED看板很有趣哦！是立體柱狀螢幕，以超疑真的3D動畫顯示，而且圖案變化很多，每次經過都有不同的變化，很值得一看。

三樓也有個小樂園！Little Planet是專為幼兒設計的光影遊樂場，室內遊戲空間包含多種設施，讓大人小孩可以同樂，是將遊戲變成學習的次世代主題樂園。

裡頭用了大量的光影與虛擬實境動畫，可以與之互動，讓一般的球池與動力沙變得更加有趣！

之前少爺還小時，幾年前在林口三井也有這樣類似的設施，有帶進去玩耍過，還記得主題是SEGA😆。

3樓有個露天空橋可以直達南館，不過目前正在滂沱大雨中，所以沒有帶傘的話就無法通行XD。

覺得有點可惜，不然搭配透明玻璃圍欄與木棧道，應該走過還蠻有FU的。

三井Lalaport台中北館3樓也有親子餐廳，分別有不同主題，像這家共好就是迷你高爾夫主題餐廳。

進入用餐可以免費體驗推桿樂趣呢，造景就是個小小高爾夫球場，也是個好拍的點。

北館2F-日系服飾／流行配件／美容沙龍／天幕空橋

北館2樓是日系服飾／流行配件／美容沙龍等，還有一個必走的天幕空橋也是在這裡，記得一定要去走走唷。

我們一路從5樓逛到2樓，還真的有些累了😂😂，因為有好多值得走的商店，不只流行服飾而已，像我這種不愛逛街的人竟也覺得頗好逛啊。

北館1F-名品／保養品／品牌服飾／舞台區

Lalaport北館1樓主要是名品／保養品／品牌服飾／舞台區，正好碰上這個汽車展售區，若是剛好家裡有換車需求的，可以過來看看XD。

其中最受歡迎的是這個舞台區～不定期舉辦活動，這天來是瑪利歐的見面會，可能搭上電影熱潮，現場好熱鬧！排隊的民眾有夠長，足見瑪利歐的魅力啊，無論大人小孩都喜歡。

而這個Switch的體驗區也是排隊熱門點呢。

從這個手扶梯往下就通往B1F，是計程車招呼站及機車停車場。

三井Lalaport台中 | 天幕空橋(2F)

三井Lalaport台中北館2樓的天幕空橋很值得一走！看這萬頭鑽動的樣子😂😂，通過這個空橋就是南館的2樓，相當方便快速。

此空橋亮點在於上方天花板，是台灣首創4K解像度的大型LED螢幕，絢麗的影像變化非常棒，且有海洋／天空／煙火的不同主題，不斷交錯變換的光影相當精彩。

而從空橋旁的玻璃窗望向外頭，依然是傾盆大雨的狀態……而且還是滿滿的車準備進場有夠離譜XD，是全世界的人都湧入Lalaport了嗎😂😂。

回頭發現空橋影像又變啦，除了從海洋變成美麗的晴空外，上頭一個個飄過來的泡泡們也別有深意！有發現每一個都是Lalaport裡進駐的品牌名稱嗎XD，覺得相當有巧思呢~

三井Lalaport台中 | 南館

南館3F-主題專門店／宜得利家居／阿卡將本舖

從天幕空橋過來是直達南館2樓，不過為了統一順序，我們還是從南館3樓逐一往下介紹起。

覺得南館雖然腹地較小，但都是比較偏向生活用品類的品牌。

這個許多媽媽們到日本必逛的阿卡將本舖，各類幼兒專門的東西有夠多！不過如今少爺已經脫離阿卡將的年齡很久了😂😂，不然也是個很好買的商店啊XD。

在日本設有200間店鋪的遊戲中心GIGO，在三井Lalaport台中也能玩到！讓大小朋友都置身在遊戲天堂裡。

南館2F-主題專門店／UNIQLO

從天幕空橋過來連接了南館2樓，正好在舉辦活動緣故，看到這區滿滿的許願卡。

Lalaport南館2樓設有ABC MART和UNIQLO等商店。

而網羅各大流行品牌的大型鞋靴通路ABC MART，商品種類相當齊全，好逛好買。

本來以為已經逛得差不多的我們，又被台隆手創館給吸進去XD，這裡也很好逛耶😆😆。

有各式各樣的居家用品和食品，有實用性也有儀式感XD，還有功能雞肋或但造型可愛的小物也差點讓小朋友飛走😂😂。

其中有些筋肉按摩槍和手部按摩器可以體驗，還蠻有趣的。

最後是因為要準備吃飯才趕緊離開，不然可能會逛更久😂。

南館1F-美食街／無印良品

坐手扶梯來到1樓，這裡主要商店是美食街及無印良品，還有網路平價美鞋商店D+AF。

Lalaport南館1樓的商店也不少， 有車輪餅及飲料的 青畑九號x蔦日子 ／大家都熟悉的冰品 Haagen-Dazs ／甜甜圈連鎖店 Mister Donut ／我自己也很愛的 繼光香香雞 等。

覺得南館美食街相較於北館，比較偏向甜點輕食類的餐點較多，鹹食類較少一點。

同樣可以參考這個美食導覽圖，雖然比北館餐廳少很多，不過也蠻夠了。

主打南洋風味庶民美食的峇峇，有新加坡肉骨茶、叻沙料理等。

覺得很特別是這兒的回收台是可愛的車子造型，只要將餐盤放到這車身平台上，後方工作人員就會來回收。

南館B1F-生鮮超市／松本清／機車停車場

最後的南館B1F，主要有生鮮超市／松本清／按摩剪髮及機車停車場。

這間日本人氣大型連鎖LOPIA生鮮超市，Lalaport是他的海外總店，有非常多日本進口生鮮及肉品／調味料／食品等，也是很好逛的一間XD。

入口迎賓的香蕉非常可愛😆，LOPIA生鮮超市有來自日本的各式商品，價格方面就不評論，畢竟是進口商品，無法跟國內一般產地價格衡量。

倒是壽司生魚片都很厚切頗吸引人😆，若不是即將用餐，還真的想買一盒來試試。

也有幾款每日現做便當，有興趣的可以買來嚐鮮。

最後我們買了喜歡的豬排醬和調味品，之後回到北館5樓的NARA用晚餐，結束了這半天的Lalaport行程。

三井Lalaport台中 | 周邊景點

Lalaport，除了本身很大很有的逛外，附近還有很多景點可以順遊。來這兒安排個台中一日遊也很合適哦。

柳川水岸步道:小京都之稱浪漫河畔約會勝地，離Lalaport開車約8分

宮原眼科：眼科診所大變身化為人氣排隊冰店，離Lalaport開車約6分

文化部文化資產園區：在地隱藏文青聖地，離Lalaport開車約5分

忠孝夜市：老饕激推台中在地夜市，離Lalaport開車約5分

臺中火車站：鐵道迷必踩點！全台唯一跨時代車站，離Lalaport走路約6分

樂成宮：脫單注意！超強月老神助攻，離Lalaport開車約4分

帝國製糖廠臺中營業所：城市中的休憩秘境，離Lalaport開車約3分

建國市場：台中最大灶咖在這裡，離Lalaport開車約2分

參訪心得

三井Lalaport台中真的是超級好逛！結合了購物／流行／餐廳／休閒娛樂的大商場，而且是親子友善，覺得它不只是購物中心，根本是個親子室內景點😂😂！

是值得來走走的地方，也能搭配周邊景點來來台中一日遊。

停車資訊

Lalaport有附設停車場，只是人潮爆滿還是一位難求。

看到塞字覺得爆笑XD，通常都只有用滿吧，Lalaport的停車場還有塞和滿的區別很有趣😂。

在大雨中的工作人員舉牌疏導，相信心情肯定很無奈——

其實坐在車裡排隊等著入場停車的我們也是好嗎XD。

店家資訊

店家名稱：三井Lalaport台中

官網：https://www.mitsui-shopping-park.com.tw/lalaport/taichung/tw/index.html

電話：(04)2215-6991

地址：台中市東區進德路600號

營業時間：11:00-22:00(週一至週五) ; 10:30-22:00(週六至週日)

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