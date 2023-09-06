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三井Lalaport台中-美拍天幕空橋~南館+北館超大親子友善購物中心

2023-09-06 10:10:06 潔絲蜜 人氣：102
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：513篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 東區

好人按讚發大財 誠心分享保平安

這天臨時起意和朋友一起到 三井Lalaport台中 來逛街，結合了南館和新開幕沒多久的北館，是超~大的購物商場，進駐的品牌眾多，從各式美食餐廳／運動品牌／家電日用品，還有兒童遊戲樂園等，有美麗空橋連接南北館好好拍！三井Lalaport台中真的好好逛😆，是很棒的親子友善購物中心呢！

三井Lalaport台中 | 介紹

依官網的介紹，“ LALAPORT ” 命名是結合 ” LALA ” 及” Port ” 合成。 ” LALA ” 代表著雀躍的心與愉悅的樣子；而” Port ” 源自於拉丁語的 porta ，有港口、門的意思，兩字行而為一就成為 “LALAPORT“ ，代表著這裡是體驗歡樂世界的入口！

而三井集團在台灣，除了Lalaport外，之前的林口三井outlet也有極高的人氣。
兩者間的差別，在於『MITSUI OUTLET PARK 』是以優惠的價格、輕鬆購買過季商品等為主；而『 Mitsui Shopping Park LaLaport』則是以購買當季、正價商品為主。

但是天公不作美，我們碰上了午後超級大雷雨😂😂，從入館到離開的幾個小時幾乎沒停過，是到傍晚用餐前，其實還在飄著毛毛雨，勉強能走到外頭小拍一下，差點連外觀都拍不了了XD。
所以北館1樓戶外的巡道車和小不點山丘就只能等下次有緣了😢😢。

三井Lalaport台中 | 交通方式&停車資訊

Lalaport位於台中市東區進德路600號，離台中火車站不遠，走路約6分鐘。
或是搭乘假日免費接駁車即可抵達台中lalaport。

截取自官網的介紹圖，其實三井Lalaport的停車位還蠻多的，但人潮爆滿時還是一位難求啊！我們這天在大雨排隊等車位入場，至少排了半個多小時吧😅😅。

其實周邊也有不少收費停車場，但一樣是滿滿滿！加上碰到大雷雨，根本不想停到戶外再狼狽撐傘啊😫，怕還沒逛就溼身了很掃興XD，於是還是乖乖排本館的停車場。

三井Lalaport台中 | 樓層簡介

三井Lalaport台中分為南館和北館，新開幕沒多久的北館比南館大得多，但兩邊都蠻好逛的😆😆。
南館最頂樓兩層是汽車停車場，2~3樓是品牌商店，1樓主要是美食街和無印良品，B1除了機車停車場，還有一個必逛的LOPIA生鮮超市，很好買哦XD。
北館就更豐富啦！其中2樓有必拍的天幕空橋，連接南館2樓不用走到戶外，3樓也有一個空橋，不過是露天，若是碰上大雨可能就比較不方便。

三井Lalaport台中 | 北館

北館-6F~RF-停車場

今天人潮爆炸多，又遇上超級大雷雨，排了半個多小時才進停車場🙈🙈，而且還停在最頂樓——
幸好車位的部份還有屋頂可以遮雨XD。

除了有普通電梯，也有設置友善電梯，因為推著嬰兒車的家長們真的很多~

我們不坐電梯，選擇走手扶梯下去就好，而在樓層間的窗戶還可以清楚看到3樓空橋——
可以看到最底下那排長長的車子是在排隊進停車場的，我們剛也是這樣一路過來，車子看來完全沒有減少有夠扯XD。

而很貼心的是，三井Lalaport台中備有幼兒推車很方便，不然整個商場逛下來真的會花蠻多時間的哦！可以減輕家長一些負擔。

北館5F-日式美食街／主題餐廳

我們因為將車停在RF，所以是從上往下逛，首先來到五樓。
三井Lalaport台中北館五樓是餐廳集散地😆😆，眾家名店美食都匯集在此，用餐時段人潮之洶湧會嚇死人XD，在這裡好像排隊都已是常態，沒有一家餐廳是不用排的。

一下手扶梯就看到大家都熟悉的藏壽司，地點很不錯XD，我們開始逛時都已經是過了午後了，人潮還是不少。

這一區有為數不少的桌椅供民眾休息，還蠻不錯的，因為實地來到這裡逛久了就會知道，你真的會需要椅子😂😂。

三井Lalaport北館五樓真的有超多餐廳！特別是日式料理種類很多，逛完一圈會很有選擇障礙。
例如乾杯集團新品牌高木和牛食堂／1992年創業于東京池袋的人氣排隊名店屯京拉麵／以時令菜出發設計當季餐點的博多天麩羅山海等。

除了剛剛一大片區域式的桌椅外，在每一層樓的走道中間也都有設置這種小椅子很方便，累了隨時可坐下休息。

三井Lalaport的洗手間也很棒哦！設置在中間位置，雙邊出入口連通，不管從哪一邊走都不用繞太遠。

而即使在女廁，也設有男幼童的小便斗，讓帶著男寶的媽媽們更方便。

哺乳室

而除了洗手間親子友善，當然哺乳室也是設備完善。
很特別的是還設有一般購物商場少見的吸煙室。

五樓當然不止日式料理，想來個港點類的點點心／以江浙料理、上海點心聞名的沁園春／連續三年榮獲米其林推薦的泰式理NARA Thai ／正宗韓國直火燒肉料理的姜滿堂等，真的應有盡有。

很威的是這個美食導覽😂😂，相信大家一定被這些餐廳搞得眼花瞭亂，可以直接看覽導圖，想吃什麼就先衝去預約就對了XD。

後來我們晚餐是吃這間NARA，真心建議真的一定要先預約再去逛街啊！這樣逛完剛好來吃飯不用等，不然會跟我們一樣等到天荒地老😅😅。
詳細食記分享：NARA Thai 泰式料理(LaLaport台中店)-精緻開胃超下飯!連續三年米其推薦

再過來這區是日式美食街，座位一樣很多，且裝潢也相當有質感。
進駐的品牌也超多！例如丸龜製麵CoCo 壱番屋太陽蕃茄拉麵金子半之助等，想吃過一輪應該很有難度XD。

今子半之助是熟面孔了XD，在林口三井outlet也有他，在當年剛開幕時也是超轟動啊！在熱潮當時也是要等超久的。
其他還有超多品牌美食，大家來現場一一遊逛體會吧。

北館4F-戶外運動品牌／美式休閒／咖啡廳

三井Lalaport4樓主要是戶外運動品牌／美式休閒／咖啡廳，以及大家都很熟悉的大創也在這一樓。

還有很受歡迎的H O B B Y I N N ，如果你是玩具公仔迷，可以在這裡挑選喜歡的角色回家收藏。

這角度可以俯視各樓層樣貌，能清楚感受到人潮真的有夠多😅😅。

還有一間愛迪達兒童專賣店，很適合少爺目前的年紀，我有忍住不要走進去😂😂，不然一逛起來就沒完沒了XD。

以為躲過了一個就結束嗎？並不XD，還有一個更可怕的雪樂園在旁邊等著😂😂。
這是室內-3度的玩雪場，讓孩子能盡情享受雪中世界——

入場費是以分鐘計算XD，覺得價格有點貴貴的😏😏，例如非會員在假日玩一小時就是600元這樣。
另外因為低溫環境，建議要穿著雪衣雪褲，可以自行準備，或是這裡也有提租借服務。

趕快逃離小孩噴錢區之後😂，沒想到緊接著是連大人都很難忍耐的戶外露營用品店XD。
認識我的都知道我們家是露營咖，看到眾多的露營小物實在令人忍不住駐足。

最後來到了大創走走，這裡也是好逛好買，有許多平價小物和食品可以撿便宜。

只是沒想到連大創的門面商品都是露營風是要逼死誰😂😂，還好我理智尚存沒有亂買。

不過平價的49元區還是可以買的XD，最後買了兩包小糖果餅乾很開心😆。
覺得與其衝動買了用不到的東西，不如吃進肚子裡的不會浪費比較划算（誤😂😂）。

北館3F-品牌服飾／生活雜貨／親子用品餐廳／空橋

三井Lalaport台中北館3樓主題是品牌服飾／生活雜貨／親子用品餐廳等。
還有一座露天空橋連接南館，可以直接走過去不需要繞外圍。

一下手扶梯就是可愛的童鞋區，這公主鞋款也太可愛了吧，該慶幸的是我沒有生女兒嗎XD。

這可愛的龍貓不只是孩子，連大人也都會沉浸在牠的魅力之下~畢竟那是我們兒童的回憶啊😆😆。

剛剛四樓是運動品牌及大童系列，三樓品牌是偏向幼兒款，都是更小年齡層的物品，都小小的更可愛，也更好買XD。

TSUTAYA BOOKSTORE風格是挑高明亮的開放空間，並且結合了咖啡簡餐與書店的型式很吸引人，真的蠻想坐下來吃個鬆餅的😆😆。

不過身為家中的大總管？果然還是這種餐廚系列的用具很吸引我XD，雖然明明就沒什麼廚藝😂😂。

史努比聯名的餐具主題真的好可愛！超想每個都帶回家呀～

旁邊這六角挑空區LED看板很有趣哦！是立體柱狀螢幕，以超疑真的3D動畫顯示，而且圖案變化很多，每次經過都有不同的變化，很值得一看。

三樓也有個小樂園！Little Planet是專為幼兒設計的光影遊樂場，室內遊戲空間包含多種設施，讓大人小孩可以同樂，是將遊戲變成學習的次世代主題樂園。

裡頭用了大量的光影與虛擬實境動畫，可以與之互動，讓一般的球池與動力沙變得更加有趣！
之前少爺還小時，幾年前在林口三井也有這樣類似的設施，有帶進去玩耍過，還記得主題是SEGA😆。

3樓有個露天空橋可以直達南館，不過目前正在滂沱大雨中，所以沒有帶傘的話就無法通行XD。
覺得有點可惜，不然搭配透明玻璃圍欄與木棧道，應該走過還蠻有FU的。

三井Lalaport台中北館3樓也有親子餐廳，分別有不同主題，像這家共好就是迷你高爾夫主題餐廳。

進入用餐可以免費體驗推桿樂趣呢，造景就是個小小高爾夫球場，也是個好拍的點。

北館2F-日系服飾／流行配件／美容沙龍／天幕空橋

北館2樓是日系服飾／流行配件／美容沙龍等，還有一個必走的天幕空橋也是在這裡，記得一定要去走走唷。

我們一路從5樓逛到2樓，還真的有些累了😂😂，因為有好多值得走的商店，不只流行服飾而已，像我這種不愛逛街的人竟也覺得頗好逛啊。

北館1F-名品／保養品／品牌服飾／舞台區

Lalaport北館1樓主要是名品／保養品／品牌服飾／舞台區，正好碰上這個汽車展售區，若是剛好家裡有換車需求的，可以過來看看XD。

其中最受歡迎的是這個舞台區～不定期舉辦活動，這天來是瑪利歐的見面會，可能搭上電影熱潮，現場好熱鬧！排隊的民眾有夠長，足見瑪利歐的魅力啊，無論大人小孩都喜歡。

而這個Switch的體驗區也是排隊熱門點呢。

從這個手扶梯往下就通往B1F，是計程車招呼站及機車停車場。

三井Lalaport台中 | 天幕空橋(2F)

三井Lalaport台中北館2樓的天幕空橋很值得一走！看這萬頭鑽動的樣子😂😂，通過這個空橋就是南館的2樓，相當方便快速。

此空橋亮點在於上方天花板，是台灣首創4K解像度的大型LED螢幕，絢麗的影像變化非常棒，且有海洋／天空／煙火的不同主題，不斷交錯變換的光影相當精彩。

而從空橋旁的玻璃窗望向外頭，依然是傾盆大雨的狀態……而且還是滿滿的車準備進場有夠離譜XD，是全世界的人都湧入Lalaport了嗎😂😂。

回頭發現空橋影像又變啦，除了從海洋變成美麗的晴空外，上頭一個個飄過來的泡泡們也別有深意！有發現每一個都是Lalaport裡進駐的品牌名稱嗎XD，覺得相當有巧思呢~

三井Lalaport台中 | 南館

南館3F-主題專門店／宜得利家居／阿卡將本舖

從天幕空橋過來是直達南館2樓，不過為了統一順序，我們還是從南館3樓逐一往下介紹起。
覺得南館雖然腹地較小，但都是比較偏向生活用品類的品牌。

這個許多媽媽們到日本必逛的阿卡將本舖，各類幼兒專門的東西有夠多！不過如今少爺已經脫離阿卡將的年齡很久了😂😂，不然也是個很好買的商店啊XD。

在日本設有200間店鋪的遊戲中心GIGO，在三井Lalaport台中也能玩到！讓大小朋友都置身在遊戲天堂裡。

南館2F-主題專門店／UNIQLO

從天幕空橋過來連接了南館2樓，正好在舉辦活動緣故，看到這區滿滿的許願卡。

Lalaport南館2樓設有ABC MART和UNIQLO等商店。
而網羅各大流行品牌的大型鞋靴通路ABC MART，商品種類相當齊全，好逛好買。

本來以為已經逛得差不多的我們，又被台隆手創館給吸進去XD，這裡也很好逛耶😆😆。

有各式各樣的居家用品和食品，有實用性也有儀式感XD，還有功能雞肋或但造型可愛的小物也差點讓小朋友飛走😂😂。

其中有些筋肉按摩槍和手部按摩器可以體驗，還蠻有趣的。
最後是因為要準備吃飯才趕緊離開，不然可能會逛更久😂。

南館1F-美食街／無印良品

坐手扶梯來到1樓，這裡主要商店是美食街及無印良品，還有網路平價美鞋商店D+AF。

Lalaport南館1樓的商店也不少， 有車輪餅及飲料的青畑九號x蔦日子／大家都熟悉的冰品Haagen-Dazs／甜甜圈連鎖店Mister Donut／我自己也很愛的繼光香香雞等。

覺得南館美食街相較於北館，比較偏向甜點輕食類的餐點較多，鹹食類較少一點。

同樣可以參考這個美食導覽圖，雖然比北館餐廳少很多，不過也蠻夠了。

主打南洋風味庶民美食的峇峇，有新加坡肉骨茶、叻沙料理等。

覺得很特別是這兒的回收台是可愛的車子造型，只要將餐盤放到這車身平台上，後方工作人員就會來回收。

南館B1F-生鮮超市／松本清／機車停車場

最後的南館B1F，主要有生鮮超市／松本清／按摩剪髮及機車停車場。

這間日本人氣大型連鎖LOPIA生鮮超市，Lalaport是他的海外總店，有非常多日本進口生鮮及肉品／調味料／食品等，也是很好逛的一間XD。

入口迎賓的香蕉非常可愛😆，LOPIA生鮮超市有來自日本的各式商品，價格方面就不評論，畢竟是進口商品，無法跟國內一般產地價格衡量。

倒是壽司生魚片都很厚切頗吸引人😆，若不是即將用餐，還真的想買一盒來試試。

也有幾款每日現做便當，有興趣的可以買來嚐鮮。

最後我們買了喜歡的豬排醬和調味品，之後回到北館5樓的NARA用晚餐，結束了這半天的Lalaport行程。

三井Lalaport台中 | 周邊景點

Lalaport，除了本身很大很有的逛外，附近還有很多景點可以順遊。來這兒安排個台中一日遊也很合適哦。

  • 柳川水岸步道:小京都之稱浪漫河畔約會勝地，離Lalaport開車約8分
  • 宮原眼科：眼科診所大變身化為人氣排隊冰店，離Lalaport開車約6分
  • 文化部文化資產園區：在地隱藏文青聖地，離Lalaport開車約5分
  • 忠孝夜市：老饕激推台中在地夜市，離Lalaport開車約5分
  • 臺中火車站：鐵道迷必踩點！全台唯一跨時代車站，離Lalaport走路約6分
  • 樂成宮：脫單注意！超強月老神助攻，離Lalaport開車約4分
  • 帝國製糖廠臺中營業所：城市中的休憩秘境，離Lalaport開車約3分
  • 建國市場：台中最大灶咖在這裡，離Lalaport開車約2分

參訪心得

三井Lalaport台中真的是超級好逛！結合了購物／流行／餐廳／休閒娛樂的大商場，而且是親子友善，覺得它不只是購物中心，根本是個親子室內景點😂😂！
是值得來走走的地方，也能搭配周邊景點來來台中一日遊。

停車資訊

Lalaport有附設停車場，只是人潮爆滿還是一位難求。

看到塞字覺得爆笑XD，通常都只有用滿吧，Lalaport的停車場還有塞和滿的區別很有趣😂。

在大雨中的工作人員舉牌疏導，相信心情肯定很無奈——
其實坐在車裡排隊等著入場停車的我們也是好嗎XD。

店家資訊

店家名稱：三井Lalaport台中
官網：https://www.mitsui-shopping-park.com.tw/lalaport/taichung/tw/index.html
電話：(04)2215-6991
地址：台中市東區進德路600號
營業時間：11:00-22:00(週一至週五) ; 10:30-22:00(週六至週日)

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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