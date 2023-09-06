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> 圖文創作 > 大人小學 古文具｜東門靜謐氛圍下午茶推薦 @neru.foodie / 丸の良食

大人小學 古文具｜東門靜謐氛圍下午茶推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2023-09-06 10:10:07 neru.foodie 人氣：104
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：789篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：大人小學 古文具
place台北市大安區信義路二段86巷62號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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☕復古氛圍引人入勝！點餐方式很特別的咖啡廳✨

店家資訊

🔸大人小學 古文具 @darenxiaoxue

🔸#捷運東門站｜台北市大安區信義路二段86巷62號

🔸14:00–18:00、一二三四公休

🔸Google評論分數4.7顆星(142則評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

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東門永康商圈附近步行距離的大人小學

藏身在靜謐的巷弄間別有洞天！

 

有事先透過店家FB訂位😆點餐方式超特別

🔸不收服務費/每人低消$250

 

 

起士白糕 $160｜南島春夏 $200｜冰釀馬沙拉香料茶奶 $200

 

環境氛圍真的是好的沒話說～算是近期來過最有氣氛的咖啡廳👍

價位也算是合理、還有各種復古文書用品可以買🤩要是可以坐久一點更好啦🎵

這次大人小學 古文具｜東門靜謐氛圍下午茶推薦分享就到這裡啦！

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    neru.foodie

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    🔸From Taiwan🇹🇼常出沒在雙北地區 🔹100%起司控、熱愛早午餐與燒烤🐖🤤 🔸歡迎追蹤 instagram.com/neru.foodie 🔹#台北美食#台南美食#自由行#懶人包
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