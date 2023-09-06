大人小學 古文具｜東門靜謐氛圍下午茶推薦 @neru.foodie / 丸の良食

☕復古氛圍引人入勝！點餐方式很特別的咖啡廳✨

店家資訊

🔸大人小學 古文具 @darenxiaoxue

🔸#捷運東門站｜台北市大安區信義路二段86巷62號

🔸14:00–18:00、一二三四公休

🔸Google評論分數4.7顆星(142則評論)

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！ 傳送門

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東門永康商圈附近步行距離的大人小學

藏身在靜謐的巷弄間別有洞天！

有事先透過店家FB訂位😆點餐方式超特別

🔸不收服務費/每人低消$250

起士白糕 $160｜南島春夏 $200｜冰釀馬沙拉香料茶奶 $200

環境氛圍真的是好的沒話說～算是近期來過最有氣氛的咖啡廳👍

價位也算是合理、還有各種復古文書用品可以買🤩要是可以坐久一點更好啦🎵

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