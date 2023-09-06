2023 大直美食忠泰樂生活【華漾點心】現包現蒸～這蝦蝦有練過12道菜色(附菜單停車資訊）

中山區樂群三路200號5樓｜華漾點心官網｜線上訂位

忠泰樂生活5樓港點美食由華泰集團的「華漾點心」入駐，店面設計很有雲端感。 由於現場位置不多，網路訂位僅提供1/3的位置，其餘是留給現場候位的食客。 傍晚5:30開始營業，5點就陸續有人排隊，颱風天沒事…就排一下隊吧！

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【華漾點心】最新菜單

🔽 華漾點心菜單非常簡單。 手繪菜單超清楚又好點，一目瞭然！

🔽 菜單上都會標示「主要肉類成分」，會有蝦蝦、豬、牛等小圖案。

🔽 菜單上還有中文、英文、日文說明，In~ternatioanl。

🔽 飲品部分，熱茶有四種茶可供選擇。

【華漾點心】用餐環境

由於2/3的位置都留給現場候位，排隊會比網路訂位來的方便一點。 剛開始排隊，工作人員就會來登記，所以也不用擔心會有插隊問題。 不發號碼牌，只能排隊候位，但可以請一位代排 。

🔽 包廂的座位規劃很有港式飲茶的fu。

🔽 桌上提供芥末醬和辣椒醬。

🔽 華漾點心使用 手機掃碼點餐，部分餐點可選擇「清淡口味」，如果不喜歡吃辣，也能做調整 ，超棒。(如果需要也可以直接跟工作人員點）

🔽 牆面簡潔，沒有太多的裝飾，照片傳達華漾點心「現包現蒸」的經營理念。

【華漾點心】餐點上桌

🔽 飲茶「紅玉」，每人茶資$50元。 茶甘甜，但放久還是會澀。

🔽 「花枝豆苗餃」👍看起來晶瑩剔透，很少在其他港點看到，所以特別點來吃吃看！

【華漾點心】花枝豆苗餃$158

🔽 裡面豐富內餡，有蝦、飽滿花枝和豆芽菜，加上外皮，吃起來很Ｑ彈，口味不鹹，蝦跟花枝很彈牙，有清新感。推！

🔽 「水晶鮮蝦餃」👍 這個超好吃的，飽滿Q彈的蝦肉將蝦餃撐好撐滿！水晶外皮軟嫩不乾，吃起來順口。

【華漾點心】水晶鮮蝦餃$168

🔽 「芙蓉海皇蒸蛋」👍必點，真的是太好吃了！

【華漾點心】芙蓉海皇蒸蛋$118

🔽 蒸蛋裡面的食材，蝦、蟹、香菇等，蒸蛋的部分口感很綿嫩，很久沒吃到這麼細緻的蒸蛋了！海鮮食材的湯汁巧妙融合在蒸蛋裡，配上一碗白飯就很好吃了！

🔽「蝦球干燒尹麵」👍 點餐時可以選清淡口味，不加辣。 蝦球圓而飽滿，尹麵微鹹不乾扁，麵條像是剛出爐的Q彈。

【華漾點心】蝦球干燒尹麵$360

🔽「香茜腐皮捲」👍 我覺得華漾點心的腐皮卷最大特色是不油，之前吃過很多是咬一口就噴油，華漾算是瀝的蠻好的，蝦肉就是很好吃，很結實。

【華漾點心】香茜腐皮捲$168

🔽「梅菜叉燒腸粉」 粉腸也很Ｑ，但加入叉燒口感後比較硬一點，我覺得這道吃起來相對一般。

【華漾點心】梅菜叉燒腸粉$158

🔽「胡椒豬肚」趁熱吃好吃，一冷了肉質就會很有感的變硬。 豬肚下放著豆腐床，點綴性地加上紅辣椒，豆腐因為吸飽了湯汁，味道比豬肚更好。

【華漾點心】胡椒豬肚$158

🔽「春風得意腸」👍 很簡單的粉腸裹著油條和蝦肉，但蝦肉實在很好吃，外皮軟Ｑ，配上脆脆的油條，好吃啊！但也是趁油條軟掉之前吃掉，會更美味喔！

【華漾點心】春風得意腸$178

🔽「蜜汁叉燒酥」現烤的酥皮一層層的好美麗啊～酥皮加上芝麻香真的好好吃，但蜜汁叉燒味道有點過重，不愛內餡但外皮真的是……美味啊！

【華漾點心】蜜汁叉燒酥$118

🔽「蘿蔔千層酥」外皮一樣烤得香酥，手一拿就「喀」的剝落。 裡面的蘿蔔絲是比較像泥狀的，有蘿蔔味但不會太重，我覺得還不錯。

【華漾點心】蘿蔔千層酥$168

🔽「楊枝甘露」口味還不錯，不過甜，用料也不錯，就是一般口味啦～

【華漾點心】楊枝甘露$138

🔽「杏仁滑露」 綿綿杏仁茶加上油條，杏仁茶好喝，但油條好像不是現炸的，太軟，比較可惜。

【華漾點心】杏仁滑露$108

【華漾點心】吃完感受

雖然需要排一下隊，但不到5:30現場座位就滿了，於是工作人員在5:20分就放我們入場，今天服務人員也都很給力。 食物整體來說呢，只要有「蝦肉」的餐點都還蠻好吃的，因為華漾點心的蝦肉真的很飽滿、結實、在嘴裡會彈牙的那種。 叉燒的部分我「個人」覺得比較弱一點，但烤的糕點外皮酥脆真的是很好吃。 最令我驚豔的就是「蒸蛋」和「花枝豆芽餃」。干燒尹麵可以客製化超特別的，第一次吃到清淡版，很好吃啊～

最後結帳金額含一成服務費，大約2700元(還外帶了一碗蒸蛋，哈），人均大約是600元，但每個人吃的都相當飽，超讚的！非常推薦大家來吃吃看喔！

【忠泰樂生活】停車資訊

停車場入口在「樂群三路」上。B1是VIP車位，B2以下就是一般停車位。

停車費用：平日40元/時，假日60元/時，進場15分鐘內不收費。

停車費折抵：消費滿500元折抵30分鐘， 平日折抵上限4小時、假日3小時 。 當日消費滿5萬，則可全日免費停車。

。 當日消費滿5萬，則可全日免費停車。 折抵辦法：消費結帳時告知車號，或到2樓服務中心洽詢。

如果不介意多走一點路的話， 大直美麗華停車場的停車費用會比較優惠 $30/小時喔！大直美麗華和忠泰樂生活兩個百貨已經有天橋可以直通了喔！

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